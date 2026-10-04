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AFC mengusulkan Nations League baru untuk mentransformasi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia mulai 2030
AFC merinci proposal draf untuk Nations League dua tahunan
Konfederasi Sepak Bola Asia telah memaparkan rancangan rencana untuk meluncurkan AFC Nations League dua tahunan mulai 2030. Menurut dokumen rancangan yang dilihat ESPN, sebuah proposal yang disampaikan kepada asosiasi anggota merinci sistem tiga tingkat yang mencakup 47 negara anggota Asia, dengan masing-masing 18 tim di dua divisi teratas dan 11 tim di tingkat ketiga.
Kompetisi tersebut akan secara langsung menyederhanakan jalur kualifikasi untuk Piala Dunia FIFA dan Piala Asia AFC.
Menurut proposal itu, turnamen yang berdiri sendiri ditolak karena biaya operasional dan kepadatan kalender.
Kualifikasi langsung ke Piala Dunia bergantung pada performa di Tier 1
Dalam edisi yang diselaraskan dengan Piala Dunia, mulai 2032-33, tim-tim tier satu akan memainkan enam laga kandang dan enam laga tandang, dengan enam tim teratas lolos otomatis ke Piala Dunia. Tim yang finis di peringkat ketujuh hingga kesepuluh akan masuk ke play-off round-robin untuk memperebutkan slot tersisa.
Promosi dan degradasi otomatis akan berlaku bagi dua tim teratas dan dua tim terbawah di setiap divisi.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 21 Desember 2025, Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor John menekankan nilai strategis dari langkah tersebut. "Dengan memperkenalkan platform kompetisi yang terstruktur selama jendela FIFA, kami bertujuan untuk memastikan akses yang konsisten ke pertandingan-pertandingan berkualitas tinggi," kata John. "Ada minat yang kuat dan permintaan yang terus meningkat dari para mitra komersial untuk kompetisi bergaya Nations League."
Turnamen percontohan dijadwalkan untuk periode transisi 2028-29
Untuk memfasilitasi transisi struktur yang mulus, AFC telah mengusulkan turnamen percontohan uji coba sepanjang 2028-29. Hasil dari kualifikasi gabungan pendahuluan akan menentukan penempatan divisi, bukan peringkat FIFA, sehingga memastikan akses yang setara bagi semua asosiasi.
Edisi yang diselaraskan dengan Piala Asia, dimulai pada 2030, akan membuat semua tim divisi satu dan enam tim teratas dari divisi dua otomatis mengamankan tempat di turnamen kontinental.
Delapan tim teratas di divisi satu akan melaju ke fase gugur untuk menentukan juara keseluruhan.
Konfederasi bergerak untuk memfinalisasi jadwal implementasi
AFC akan mempresentasikan rancangan terperinci tersebut kepada komite terkait dan asosiasi anggota untuk mematangkan kerangka kompetisi. Inisiatif ini bertujuan menghilangkan kompleksitas logistik sekaligus menghadirkan pertandingan berdasarkan level di semua jeda internasional FIFA.
Edisi percontohan pada 2028-29 akan menetapkan peringkat tier sebelum peluncuran resmi.
Siklus Nations League pertama yang selaras dengan Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 2032-33.
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