AFC mengusulkan Nations League baru untuk mentransformasi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia mulai 2030

Konfederasi Sepak Bola Asia telah memaparkan rancangan rencana untuk meluncurkan AFC Nations League dua tahunan mulai 2030. Menurut dokumen rancangan yang dilihat ESPN, sebuah proposal yang disampaikan kepada asosiasi anggota merinci sistem tiga tingkat yang mencakup 47 negara anggota Asia, dengan masing-masing 18 tim di dua divisi teratas dan 11 tim di tingkat ketiga.

Kompetisi tersebut akan secara langsung menyederhanakan jalur kualifikasi untuk Piala Dunia FIFA dan Piala Asia AFC.

Menurut proposal itu, turnamen yang berdiri sendiri ditolak karena biaya operasional dan kepadatan kalender.