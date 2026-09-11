Vasiljie Adzic kini adalah pemain Sassuolo dan di bawah asuhan Alberto Aquilani ia berkembang pesat, hingga nyaris membuat Juventus (yang sedang darurat di lini tengah) menyesal karena tidak benar-benar memberinya kesempatan. Dalam wawancara dengan Sassuolo Channel, gelandang itu menceritakan semua emosi yang ia rasakan bersama Juventus menjelang laga liga berikutnya, saat ia akan kembali menghadapi tim asuhan Luciano Spalletti sebagai lawan.
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Adzic: "Saat debut bersama Juventus, orang tua saya menangis. Gol ke gawang Inter akan selamanya ada di hati saya"
Laga spesial
"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat spesial bagi hati saya, tetapi saya akan berusaha mengalahkan mereka dan melakukan segala yang saya bisa untuk meraih poin. Itulah alasan kami bermain sepak bola: untuk menang".
Awal mula
"Di sekolah saya selalu suka berolahraga, tentu karena sejak kecil saya langsung merasa bersemangat dengan bola. Saat masih kecil dan menghabiskan seluruh masa sekolah bersama teman-teman, itu benar-benar periode yang akan Anda kenang seumur hidup. Saya punya kenangan yang sangat indah. Saat masih anak-anak, Anda selalu berusaha untuk bersenang-senang. Saya punya pelatih yang bersama saya selama bertahun-tahun sebelum pindah ke tim lain, seorang pelatih hebat yang darinya saya belajar sangat banyak. Saya hanya bisa berterima kasih kepadanya.
Saya juga harus sangat berterima kasih kepada Buducnost karena mereka memberi saya kepercayaan dan segala yang dibutuhkan seorang pemain muda. Saya berusia 16 tahun ketika memainkan pertandingan pertama saya bersama Buducnost dan saya mencetak gol yang luar biasa. Itu terjadi pada 28 Agustus: saya akan mengingatnya seumur hidup".
Juventus
"Ketika saya datang ke Juventus, saya merasa bersemangat. Saya melakukan semua yang saya bisa untuk menunjukkan kualitas saya dan pantas mendapatkan kesempatan ini di Italia. Berlatih dengan para juara hebat sangatlah penting. Saat itu saya berusia 18 tahun dan saya belajar sangat banyak dari semua pelatih dan semua pemain. Juventus Next Gen adalah sistem yang sangat bagus, dibangun dengan sangat baik oleh klub. Muharemovic jelas merupakan salah satu dari banyak pemain yang lahir dari proyek tersebut".
Tangis keluarga pada debutnya
"Keluarga saya ada di stadion saat saya menjalani debut bersama Juventus. Saat saya masuk dan kemudian pertandingan berakhir, saya melihat mereka berdua menangis. Itu benar-benar hari yang emosional. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya telah melakukan apa yang selalu saya impikan. Pada saat itu saya memikirkan segalanya dan saya paham bahwa saya telah mewujudkan impian saya."
Gol untuk Inter di hati
"Gol ke Inter? Itu adalah Derby d'Italia. Saya mencetak gol pertama saya bersama Juventus dan saya melakukannya melawan Inter. Itu adalah gol kemenangan dan saya akan membawa emosi itu bersama saya seumur hidup. Tanggal 13 September adalah hari yang spesial di hati saya"
Aquilani
"Pelatih punya ide yang sangat jelas, juga sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sering terlihat di Italia, karena dia ingin selalu memainkan bola. Saya menyukai hal itu sejak hari pertama. Sebelum datang, saya sempat berbicara dengan Aquilani dan dia menjelaskan sistem permainannya kepada saya. Saya menyukainya dan, begitu tiba, saya langsung merasakan kepercayaannya. Kami punya tim yang kuat, dengan para pemain yang benar-benar kuat. Mungkin saya juga sedikit terkejut dengan kualitas yang kami miliki. Menurut saya, kami bisa melakukan hal-hal besar bersama."
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