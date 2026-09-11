"Di sekolah saya selalu suka berolahraga, tentu karena sejak kecil saya langsung merasa bersemangat dengan bola. Saat masih kecil dan menghabiskan seluruh masa sekolah bersama teman-teman, itu benar-benar periode yang akan Anda kenang seumur hidup. Saya punya kenangan yang sangat indah. Saat masih anak-anak, Anda selalu berusaha untuk bersenang-senang. Saya punya pelatih yang bersama saya selama bertahun-tahun sebelum pindah ke tim lain, seorang pelatih hebat yang darinya saya belajar sangat banyak. Saya hanya bisa berterima kasih kepadanya.





Saya juga harus sangat berterima kasih kepada Buducnost karena mereka memberi saya kepercayaan dan segala yang dibutuhkan seorang pemain muda. Saya berusia 16 tahun ketika memainkan pertandingan pertama saya bersama Buducnost dan saya mencetak gol yang luar biasa. Itu terjadi pada 28 Agustus: saya akan mengingatnya seumur hidup".