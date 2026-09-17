Adzic: "Gol ke Juventus? Saya tidak tidur. Mungkin di Turin saya pantas mendapat lebih banyak ruang, kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan..."

Vasiljie Adzic sedang mengalami ledakan performa yang sesungguhnya di Sassuolo, di mana di bawah arahan Vincenzo Aquilani, ia memulai musim sebagai starter, sebagai protagonis, dan menunjukkan 100% seluruh potensinya juga dalam fase menyerang dengan bertransformasi dari gelandang serang murni menjadi mezzala.
Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport , gelandang Montenegro itu berbicara tentang gol yang dicetaknya ke gawang Juventus dalam duel langsung melawan tim yang masih memegang hak registrasinya dan yang memunculkan begitu banyak penyesalan atas pengelolaannya.