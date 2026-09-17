Adzic: "Gol ke Juventus? Saya tidak tidur. Mungkin di Turin saya pantas mendapat lebih banyak ruang, kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan..."

"Hal yang paling penting sekarang adalah bermain secara konsisten dan di Sassuolo saya menemukan situasi yang tepat untuk itu, jadi saya sangat senang. Saya merasakan kepercayaan dari semua orang dan nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saya selalu memberikan yang terbaik setiap hari. Mungkin di Juventus saya bisa bermain sedikit lebih banyak atau setidaknya saya berharap begitu. Mungkin saya juga pantas mendapatkannya, tetapi itu bukan keputusan yang menjadi kewenangan saya, jadi tidak masalah. Di Juventus saya menjalani beberapa pertandingan bagus, perjalanan yang sedang saya jalani, keputusan untuk datang ke Sassuolo agar mendapat lebih banyak ruang dan dengan begitu bisa menunjukkan nilai saya adalah pilihan yang paling masuk akal. Sekarang saya berniat memberikan segalanya untuk klub ini".