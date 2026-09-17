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cm grafica adzic sassuolo juve
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Adzic: "Gol ke Juventus? Saya tidak tidur. Mungkin di Turin saya pantas mendapat lebih banyak ruang, kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan..."

Sassuolo
Juventus
Transfers
Sassuolo vs Juventus
Serie A

Gelandang Montenegro itu berbicara secara menyeluruh tentang petualangannya di Sassuolo, golnya ke gawang Juventus, dan masa depannya.

Vasiljie Adzic sedang mengalami ledakan performa yang sesungguhnya di Sassuolo, di mana di bawah arahan Vincenzo Aquilani, ia memulai musim sebagai starter, sebagai protagonis, dan menunjukkan 100% seluruh potensinya juga dalam fase menyerang dengan bertransformasi dari gelandang serang murni menjadi mezzala.

Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport , gelandang Montenegro itu berbicara tentang gol yang dicetaknya ke gawang Juventus dalam duel langsung melawan tim yang masih memegang hak registrasinya dan yang memunculkan begitu banyak penyesalan atas pengelolaannya.


  • "Pertandingan melawan Juventus jadi obsesi"

    "Mari kita mundur satu pekan. Saya sangat menantikan pertandingan ini. Sebuah obsesi, saya memikirkannya setiap hari. Saya sudah tidak sabar untuk memainkannya demi menunjukkan kualitas saya melawan salah satu klub terbesar. Lalu ketika saya melihat bahwa itu tanggal 13, saya memikirkan kebetulan luar biasa ini. Saya merasa ada sesuatu di udara... Gagasan tentang gol berputar di kepala saya. Ya, saya memikirkannya, saya hampir bisa merasakannya"

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  • "Saya tidak tidur semalaman"

    "Sampai sekarang semuanya masih terasa aneh. Saya bermain bersama mereka selama dua tahun. Saya selalu berusaha tampil semaksimal mungkin, terlepas dari siapa yang ada di hadapan saya. Lalu ya... itu adalah sesuatu yang spesial. Gol itu sudah saya tonton ulang berkali-kali dan malam itu saya praktis tidak tidur. Biasanya memang tidur sedikit kalau bermain pada malam hari. Kali ini ditambah adrenalin, emosi, sensasi yang kuat: malam yang nyaris tanpa tidur"

  • Spalletti

    "Dengan Spalletti, kami sempat berpapasan sebelum pertandingan. Setelah menyapa Aquilani, dia menghampiri saya di bangku cadangan, saya pun menemuinya dan dia memberi saya pujian atas cara saya memulai musim ini. Sebuah gestur yang sangat menyenangkan bagi saya dan karena itu saya berterima kasih kepadanya"

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  • "JUVE, SAYA PANTAS MENDAPATKAN LEBIH BANYAK MENIT BERMAIN"

    "Hal yang paling penting sekarang adalah bermain secara konsisten dan di Sassuolo saya menemukan situasi yang tepat untuk itu, jadi saya sangat senang. Saya merasakan kepercayaan dari semua orang dan nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saya selalu memberikan yang terbaik setiap hari. Mungkin di Juventus saya bisa bermain sedikit lebih banyak atau setidaknya saya berharap begitu. Mungkin saya juga pantas mendapatkannya, tetapi itu bukan keputusan yang menjadi kewenangan saya, jadi tidak masalah. Di Juventus saya menjalani beberapa pertandingan bagus, perjalanan yang sedang saya jalani, keputusan untuk datang ke Sassuolo agar mendapat lebih banyak ruang dan dengan begitu bisa menunjukkan nilai saya adalah pilihan yang paling masuk akal. Sekarang saya berniat memberikan segalanya untuk klub ini".

  • Sassuolo

    "Sassuolo sudah menginginkan saya sejak Januari. Lalu mereka juga memantau saya pada musim panas. Ada satu detail yang membuat perbedaan: direktur Palmieri datang ke Turin untuk berbicara dengan saya dan melakukan panggilan video dengan pelatih Aquilani, yang menjelaskan kepada saya dengan sangat jelas proyeknya dan peran yang akan saya miliki. Pada titik itu, pilihannya jadi mudah. Harus saya akui, tindakan Palmieri membuat saya terkesan, tidak semua orang seperti itu".

  • Peran

    "Peran? Saya adalah seorang gelandang nomor 8 atau 10. Terutama seorang trequartista, di sanalah saya merasa paling nyaman, tetapi seperti kata Aquilani, keberanianlah yang menentukan peran".

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