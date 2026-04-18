AFP
Adrien Rabiot menolak tawaran 'besar' dari Liga Profesional Arab Saudi demi tetap bertahan di AC Milan, sementara Rossoneri mengincar Leon Goretzka
Menolak Jutaan Orang dari Timur Tengah
Rabiot telah mengukuhkan posisinya sebagai bagian penting dari lini tengah AC Milan dengan dilaporkan menolak tawaran menggiurkan dari Liga Pro Arab Saudi. Meskipun banyak bintang Eropa yang berbondong-bondong mengejar gaji besar di Timur Tengah, mantan pemain Juventus dan Paris Saint-Germain ini memilih untuk melanjutkan kariernya di Serie A di bawah asuhan Massimiliano Allegri.
Menurut jurnalis Nicolo Schira, pemain asal Prancis itu menerima tawaran resmi berupa kontrak tiga tahun dengan gaji yang jauh melampaui kemampuan finansial Rossoneri. Namun, dengan kontraknya di San Siro yang masih berlaku hingga Juni 2028, Rabiot telah menunjukkan niatnya untuk tetap bertahan. Ia telah menemukan performa terbaiknya sejak bergabung dari Marseille.
Membangun kepemimpinan di bawah Allegri
Sejak kembali ke Italia dari Marseille, Rabiot telah memantapkan dirinya sebagai pemain inti, sering tampil bersama gelandang pengatur serangan berpengalaman Luka Modric. Gelandang asal Prancis ini menjadi salah satu pemain yang paling sering diturunkan dalam skuad, dan kontribusi lima gol serta lima assistnya hanya mencerminkan sebagian kecil dari pengaruhnya secara keseluruhan, karena kehadiran fisik dan konsistensinya telah menjadikannya komponen kunci dalam sistem Allegri.
Meskipun penampilannya mendapat pujian, masih ada perasaan di kalangan penggemar San Siro bahwa Rabiot bisa memberikan lebih banyak lagi di sepertiga akhir lapangan. Sebagai gelandang box-to-box klasik, ia sering berada dalam posisi mencetak gol, meskipun kesulitan tim secara kolektif dalam hal kelancaran serangan terkadang membatasi dampak penentuannya. Namun demikian, keputusannya untuk menolak tawaran dari klub Saudi memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi klub yang ingin membangun budaya kemenangan yang berkelanjutan.
Goretzka menjadi prioritas utama
Meskipun komitmen Rabiot memberikan dorongan, Milan sudah berupaya memperkuat lini tengah mereka. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Leon Goretzka dari Bayern Munich telah muncul sebagai target utama untuk bursa transfer mendatang. Allegri dikabarkan menjadi motor di balik minat ini, karena ia memandang pemain internasional Jerman tersebut sebagai mitra yang sempurna untuk melengkapi kemampuan Rabiot.
Rossoneri dilaporkan telah mengajukan tawaran yang signifikan untuk membujuk Goretzka pindah ke Italia. Kesepakatan yang diusulkan mencakup kontrak tiga tahun senilai sekitar €5 juta per musim. Namun, potensi kepindahan ini kemungkinan besar bergantung pada keberhasilan Milan lolos ke Liga Champions musim depan, karena pemain Jerman berpengalaman ini bertekad untuk tetap berada di level tertinggi kompetisi Eropa selama masa-masa puncak kariernya.
Mengoptimalkan potensi terbaik Rabiot
Upaya mendatangkan Goretzka bukan sekadar soal menambah talenta; ini adalah langkah taktis yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi Rabiot. Dengan mendatangkan pemain yang memiliki kecerdasan bertahan dan etos kerja tingkat tinggi seperti Goretzka, Milan berharap dapat memberi Rabiot lebih banyak kebebasan untuk bergerak ke depan dan memengaruhi jalannya pertandingan di zona serangan. Formasi double-pivot atau trio gelandang ini akan memberikan integritas struktural yang saat ini kurang dimiliki sistem Allegri dalam fase transisi.
Dengan Christian Pulisic dan Rafael Leao yang menghadapi sorotan semakin tajam akibat penurunan performa mereka belakangan ini, memperkuat inti tim telah menjadi suatu keharusan. Dengan mengamankan masa depan Rabiot dan berpotensi mendatangkan pemenang Liga Champions seperti Goretzka, Milan mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya bahwa mereka berniat untuk tetap menjadi kekuatan di Serie A sambil memberikan dukungan yang diperlukan agar bintang-bintang yang ada saat ini dapat berkembang.