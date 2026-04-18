Adrien Rabiot menolak tawaran 'besar' dari Liga Profesional Arab Saudi demi tetap bertahan di AC Milan, sementara Rossoneri mengincar Leon Goretzka

Rabiot telah mengukuhkan posisinya sebagai bagian penting dari lini tengah AC Milan dengan dilaporkan menolak tawaran menggiurkan dari Liga Pro Arab Saudi. Meskipun banyak bintang Eropa yang berbondong-bondong mengejar gaji besar di Timur Tengah, mantan pemain Juventus dan Paris Saint-Germain ini memilih untuk melanjutkan kariernya di Serie A di bawah asuhan Massimiliano Allegri.

Menurut jurnalis Nicolo Schira, pemain asal Prancis itu menerima tawaran resmi berupa kontrak tiga tahun dengan gaji yang jauh melampaui kemampuan finansial Rossoneri. Namun, dengan kontraknya di San Siro yang masih berlaku hingga Juni 2028, Rabiot telah menunjukkan niatnya untuk tetap bertahan. Ia telah menemukan performa terbaiknya sejak bergabung dari Marseille.