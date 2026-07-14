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Adrien Rabiot menegaskan bahwa Prancis 'tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi Lamine Yamal' menjelang semifinal Piala Dunia dan menanggapi kritik sebelumnya terhadap pemain muda berbakat asal Spanyol tersebut
Ketegangan masa lalu kembali muncul menjelang...
Gelandang Prancis itu teringat kembali akan taktik psikologis di masa lalu menjelang laga semifinal Piala Dunia yang krusial bagi Les Bleus melawan Spanyol di Stadion Dallas. Media mengungkit kembali sejarah pahit dari semifinal Euro 2024, di mana Rabiot melontarkan kritik tajam dengan menyatakan bahwa bintang muda Spanyol itu “harus berbuat lebih banyak lagi” jika ingin bermain di final.
Yamal langsung membalas saat itu, dengan mengunggah kalimat “Bergeraklah dalam diam, bicara hanya saat waktunya mengatakan skakmat” di media sosial sebelum mencetak gol spektakuler yang menyingkirkan Prancis dari turnamen tersebut.
- Getty Images Sport
Rabiot membantah adanya rencana tertentu
Dalam konferensi pers terbarunya, Rabiot memilih untuk meredam ketegangan antarindividu dan menegaskan bahwa tidak ada strategi khusus untuk melakukan penjagaan ketat terhadap bintang muda Barcelona tersebut. Mantan pemain Juventus itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk tetap waspada terhadap barisan depan La Roja yang berbahaya, sambil menyoroti kemampuan mereka dalam memanfaatkan ruang-ruang sempit di dalam kotak penalti.
Rabiot menekankan bahwa Prancis tidak akan terjebak dalam obsesi terhadap satu pemain saja: “Tidak ada rencana khusus untuk menghalangi Lamine Yamal. Kami fokus pada tim nasional Spanyol, bukan hanya satu pemain. Kami tahu mereka berbahaya di semua lini: dia, para pemain penyerang, penguasaan bola mereka, kemampuan mereka menemukan ruang di dekat kotak penalti, dan permainan kombinasi mereka. Kami harus waspada terhadap semua itu. Saya tidak berpikir kita harus hanya berfokus pada satu individu saja."
Suasana optimisme yang tinggi di dalam tim
Meskipun menyimpan kenangan pahit saat menghadapi Spanyol, optimisme tetap tinggi di kubu Prancis berkat persiapan yang cermat sepanjang turnamen. Rabiot menyatakan bahwa skuad berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik setelah melewati perjalanan yang berat menuju babak empat besar.
Gelandang tersebut menyerukan sikap rendah hati sambil mendorong rekan-rekannya untuk percaya pada kemampuan mereka dalam mencapai pertandingan puncak ini: "Tidak ada yang menjamin bahwa kami akan menang. Itu akan ditentukan di lapangan. Kami fokus, kami akan mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertandingan ini, dan kami percaya pada perjalanan yang telah kami lalui sejauh ini. Kita harus percaya pada diri sendiri, namun selalu dengan kerendahan hati yang telah menjadi ciri khas kami sejak awal turnamen. Saya berharap kami bisa mencapai final, karena itulah tujuan kami."
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai perseteruannya yang sudah berlangsung lama dengan Yamal, Rabiot memberikan tanggapan yang santai terkait pernyataan-pernyataannya di masa lalu: "Saya tidak begitu ingat komentar-komentar itu. Namun, jika saya mengatakannya, itu pasti karena itulah yang saya pikirkan saat itu."
- (C)Getty images
Para petarung kelas berat bertarung memperebutkan tempat di final
Pertandingan internasional yang sangat dinanti kini menanti Prancis saat mereka mengincar kemenangan kedelapan berturut-turut di semua kompetisi. Namun, mematahkan dominasi Spanyol akan menjadi tugas yang sangat berat mengingat tim Iberia yang sedang dalam performa terbaik itu memasuki laga ini dengan rekor tak terkalahkan yang luar biasa dalam 16 pertandingan berturut-turut. Pertarungan di Texas ini diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi barisan pertahanan Les Bleus saat mereka berusaha meredam lini tengah Spanyol yang dipimpin oleh Fabian Ruiz dan Rodri.
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