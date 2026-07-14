Adrien Rabiot menegaskan bahwa Prancis 'tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi Lamine Yamal' menjelang semifinal Piala Dunia dan menanggapi kritik sebelumnya terhadap pemain muda berbakat asal Spanyol tersebut

Meskipun menyimpan kenangan pahit saat menghadapi Spanyol, optimisme tetap tinggi di kubu Prancis berkat persiapan yang cermat sepanjang turnamen. Rabiot menyatakan bahwa skuad berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik setelah melewati perjalanan yang berat menuju babak empat besar.

Gelandang tersebut menyerukan sikap rendah hati sambil mendorong rekan-rekannya untuk percaya pada kemampuan mereka dalam mencapai pertandingan puncak ini: "Tidak ada yang menjamin bahwa kami akan menang. Itu akan ditentukan di lapangan. Kami fokus, kami akan mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertandingan ini, dan kami percaya pada perjalanan yang telah kami lalui sejauh ini. Kita harus percaya pada diri sendiri, namun selalu dengan kerendahan hati yang telah menjadi ciri khas kami sejak awal turnamen. Saya berharap kami bisa mencapai final, karena itulah tujuan kami."

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai perseteruannya yang sudah berlangsung lama dengan Yamal, Rabiot memberikan tanggapan yang santai terkait pernyataan-pernyataannya di masa lalu: "Saya tidak begitu ingat komentar-komentar itu. Namun, jika saya mengatakannya, itu pasti karena itulah yang saya pikirkan saat itu."