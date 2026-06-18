Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Adik perempuan Cristiano Ronaldo menyatakan bahwa Portugal telah 'dicuri kemenangannya' setelah hasil imbang mengejutkan di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo
Elma Aveiro mengklaim bahwa Portugal telah dicurangi
25 sentuhan bola yang dilakukan Ronaldo saat melawan Republik Demokratik Kongo menandai rekor terendahnya sepanjang karier dalam satu pertandingan penuh di turnamen besar, dan ia memperpanjang rentetan penampilannya tanpa mencetak gol menjadi 10 penampilan berturut-turut di Piala Dunia dan Euro. Meskipun penampilan striker Al-Nassr ini menuai kritik luas, saudarinya, Elma Aveiro, membelanya di Instagram, menyebut hasil tersebut tidak adil bagi Portugal dan menekankan bahwa pihak luar tidak memahami tekanan intens di lapangan, menurut RMC.
Sambil membagikan foto pemenang Ballon d'Or lima kali itu, Elma menulis: "Saya percaya bahwa awal memang sulit, tetapi akhir akan baik-baik saja. Kalianlah yang berada di lapangan. Mudah saja berbicara. Lagipula, kemenangan yang dirampas seperti ini, itu tidak mudah."
- Getty Images Sport
Katia lebih menyoroti kegagalan kolektif daripada menyalahkan individu
Katia Aveiro juga memanfaatkan platform media sosialnya untuk membela sang kakak, meskipun kritiknya lebih berfokus pada kegagalan taktis tim secara keseluruhan. Ia mempertanyakan mengapa skuad tersebut tampak kehilangan ritme selama pertandingan yang berakhir imbang, dengan menyoroti kurangnya kekompakan di antara para pemain alih-alih hanya membebankan kesalahan sepenuhnya pada Ronaldo.
Menurut media Portugal Record, Katia menulis: "Seolah-olah secara ajaib, mereka lupa cara saling mengoper bola, merebut kembali bola, dan melancarkan serangan balik. Pertandingan berlangsung dari lini tengah hingga lini belakang. Aneh, Piala Dunia ini. Aneh. Tapi ayo lanjutkan. Awal yang buruk, akhir yang hebat. Sampai akhir."
Henry mengkritik keras posisi Ronaldo yang 'egois'
Terlepas dari dukungan keluarga, para legenda sepak bola justru kurang toleran terhadap penampilan Ronaldo. Mantan ikon Arsenal, Thierry Henry, secara khusus mengkritik dampak pemain berusia 41 tahun itu terhadap dinamika tim. Saat berbicara di Fox Sports, Henry berpendapat bahwa keinginan Ronaldo yang begitu kuat untuk mencetak gol justru menghambat alur serangan Portugal.
Henry memberikan penilaian yang tajam, dengan menyatakan: “Karena dia sangat ingin mencetak gol, dia justru menghalangi Bruno Fernandes. Timlah yang perlu mencetak gol, bukan kamu.” Pandangan ini bergema di media sosial, di mana para penggemar dan pakar sama-sama mempertanyakan apakah tim asuhan Roberto Martinez kini terlalu bergantung pada seorang pemain yang sudah sepuluh pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak gol.
- Getty Images
Kekeringan gol yang berlangsung selama empat tahun
Setelah hasil imbang yang mengecewakan ini, Portugal akan mengalihkan fokusnya untuk bangkit kembali dalam laga mendatang melawan Uzbekistan pada 23 Juni, sebelum menutup perjalanan mereka di Grup K dengan laga krusial melawan Kolombia.
Statistik tersebut menjadi bacaan yang suram bagi mantan bintang Manchester United dan Real Madrid tersebut. Kita harus menengok kembali ke pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 melawan Ghana untuk menemukan gol terakhir Ronaldo di kompetisi internasional besar. Pemain legendaris bernomor punggung tujuh itu gagal mencetak gol sepanjang sisa turnamen tersebut dan Kejuaraan Eropa 2024 yang berlangsung setelahnya.