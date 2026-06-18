Adik perempuan Cristiano Ronaldo menyatakan bahwa Portugal telah 'dicuri kemenangannya' setelah hasil imbang mengejutkan di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo

25 sentuhan bola yang dilakukan Ronaldo saat melawan Republik Demokratik Kongo menandai rekor terendahnya sepanjang karier dalam satu pertandingan penuh di turnamen besar, dan ia memperpanjang rentetan penampilannya tanpa mencetak gol menjadi 10 penampilan berturut-turut di Piala Dunia dan Euro. Meskipun penampilan striker Al-Nassr ini menuai kritik luas, saudarinya, Elma Aveiro, membelanya di Instagram, menyebut hasil tersebut tidak adil bagi Portugal dan menekankan bahwa pihak luar tidak memahami tekanan intens di lapangan, menurut RMC.

Sambil membagikan foto pemenang Ballon d'Or lima kali itu, Elma menulis: "Saya percaya bahwa awal memang sulit, tetapi akhir akan baik-baik saja. Kalianlah yang berada di lapangan. Mudah saja berbicara. Lagipula, kemenangan yang dirampas seperti ini, itu tidak mudah."