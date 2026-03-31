adidas Y-3/GOAL
adidas membangkitkan kembali semangat para petarung melalui peluncuran ulang paket ikonik Y-3 F50 Tunit
adidas membangkitkan kembali 'para raksasa'
Diluncurkan menjelang Piala Dunia 2006 pada tahun-tahun awal kolaborasi Y-3 antara raksasa pakaian olahraga Jerman dan perancang busana ternama Jepang Yohji Yamamoto, paket sepatu bot edisi asli ini menampilkan karya seni memukau yang terinspirasi oleh mitologi Jepang dan langsung menjadi barang impian para kolektor. Paket tersebut menampilkan empat 'binatang' yang terpampang di siluet ikonik F50 Tunit, dan kini diperkenalkan kembali untuk tahun 2026: seekor naga biru, seekor harimau kuning, seekor elang merah, dan seekor serigala perak.
Kolaborasi sepak bola dan streetwear
Kali ini, koleksi ini siap digunakan baik di lapangan maupun di jalanan, karena sepatu ini telah diubah menjadi sol luar yang nyaman dipakai berjalan, yang telah diperbarui untuk era modern dalam perpaduan yang mencolok. Bagi siapa pun yang ingin tetap memakainya di lapangan rumput, versi serigala tetap menjadi sepatu bola, dengan desain grafis dan penutup tali yang sama dari versi 2006 yang langsung dikenali, namun dirancang ulang dengan semua pembaruan teknis yang diperlukan agar siap untuk tahun 2026.
Koleksi terbaru dari Y-3
Ini adalah koleksi terbaru dari adidas Y-3, lini pakaian olahraga mewah yang inovatif yang telah ada sejak tahun 2002 dan lahir dari kolaborasi antara adidas dan desainer ternama Yamamoto. Kemitraan ini jauh, jauh lebih maju dari zamannya dalam hal perpaduan antara sepak bola dan streetwear. Jude Bellingham, pemain Real Madrid dan timnas Inggris, baru-baru ini mendapatkan jersey Y-3 edisi khusus miliknya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kita akan segera melihat sekilas sepatu F50 Elite Tunit Y-3 2026 di lapangan seiring mendekatnya Piala Dunia 2026, dengan beberapa atlet paling berpengaruh dari adidas yang akan memakainya, termasuk Hugo Ekitike dari Liverpool. Sepatu ini telah diluncurkan perdana pada peragaan busana Y-3 di Paris Fashion Week dan sepatu ini akan secara resmi diluncurkan kembali pada Rabu, 1 April.