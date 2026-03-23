adidas meluncurkan koleksi sepatu bola terbaru yang keren, siap menyambut fase akhir musim, dengan Predator, F50, dan Copa yang tampil dalam balutan warna-warna baru yang mencolok
Paket "Ice Cold Precision" dari adidas menghadirkan pilihan warna baru untuk tiga lini produk andalannya menjelang akhir musim, dengan nuansa abu-abu keperakan dan warna biru yang mencolok — memastikan para atletnya tetap sejuk saat suhu semakin memanas di minggu-minggu terakhir musim 2025-26.
Predator yang keren dan segar
Predator edisi terbaru hadir dalam warna abu-abu muda yang sejuk, dilengkapi dengan lidah sepatu yang dapat dilipat—sebuah ciri khasnya—serta tiga garis dengan detail biru dan hijau neon yang menghiasi bagian tumit dan logo. Sepatu ini dilengkapi dengan semua teknologi terbaru yang Anda harapkan, termasuk bagian atas berbahan jaring NANOSTRIKE+ yang telah dirancang ulang untuk presisi tendangan, sol STRIKEFRAME untuk traksi, serta pelat POWERSPINE di dalam sol untuk stabilitas.
F50 berubah menjadi biru
Ada sentuhan skema warna tersebut dalam tampilan baru F50, dengan bagian atas sepatu yang dibalut warna biru elektrik dan tiga garis dalam warna hijau mencolok yang sama. Bagian atas FIBRETOUCH memberikan dukungan yang ringan, sementara tekstur SPRINTWEB memastikan kontrol bola yang akurat.
Sementara itu, Copa hadir dalam warna perak yang bersih, dengan tiga garis dan detail lainnya berwarna putih.
F50 vs Predator
Kampanye promosi ini menampilkan para atlet Predator, yaitu Jude Bellingham, Aitana Bonmati, dan Raphinha, sementara Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Trinity Rodman mewakili seri F50, seiring dengan upaya adidas untuk terus mendorong para pesepakbola memilih salah satu dari dua lini produk utamanya.
Paket 'Ice Cold Precision' tersedia untuk dibeli mulai 30 Maret di adidas dan toko-toko terpilih.