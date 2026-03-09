adidas/GOAL
Diterjemahkan oleh
adidas meluncurkan edisi retro jersey tandang timnas AS 1994 yang ikonik, dengan Alexi Lalas sebagai model
adidas ikut serta dalam aksi pra-Piala Dunia
Waktu terus berjalan menuju ajang besar musim panas ini, dengan Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Nike mungkin menjadi pemasok seragam resmi USMNT kali ini, tetapi adidas jelas ingin ikut ambil bagian dan telah ikut meramaikan hype pra-turnamen dengan merilis versi baru dari seragam tandang terkenal tahun 1994 yang mereka produksi, yang mereka namakan U.S. Denim Jersey.
- adidas
Sebuah penghormatan kepada klasik USMNT
Kaos ini memiliki efek denim yang dicuci yang sama, bintang-bintang putih yang tersebar, dan detail merah mencolok pada kerah dan lengan, mirip dengan versi asli ikoniknya. Tampaknya desain ini terinspirasi dari estetika tahun 90-an dan streetwear modern. Perbedaan utama dengan kaos tandang tahun 1994 adalah tidak adanya lambang federasi di dada.
Penghormatan kepada Sepak Bola Amerika
Meskipun adidas belum secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah reproduksi dari jersey tandang 1994, timing peluncurannya memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan sendiri, mengingat peluncuran ini dilakukan tiga bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai di Amerika Utara. Mantan bintang timnas AS, Alexi Lalas, yang bermain di Piala Dunia '94 dan mengenakan jersey asli, termasuk di antara mereka yang menjadi model untuk koleksi baru ini.
"Dengan jersey denim AS, kami berupaya menangkap sisi sepak bola Amerika yang selalu unik dan asli," kata Inigo Turner, Direktur Desain adidas Football, dalam peluncuran tersebut. "Desain ini mengadopsi semangat tersebut dengan grafis yang berani, warna yang berani, dan keyakinan bahwa permainan di sini harus terlihat dan terasa seperti milik rakyat."
- adidas
Koleksi yang terinspirasi dari Amerika Serikat
Kaos ini terbuat dari bahan ringan berteknologi tinggi untuk kenyamanan, keleluasaan gerak, dan fleksibilitas. Setelan atasan lari bergaya varsity dengan lengan dan celana bergaris, serta topi yang keduanya menampilkan grafis bintang yang sama dan aksen merah, melengkapi koleksi ini. Koleksi ini tersedia untuk dibeli mulai 10 Maret di adidas.com/us dan toko-toko terpilih.
Iklan