adidas meluncurkan edisi retro jersey tandang timnas AS 1994 yang ikonik, dengan Alexi Lalas sebagai model

Meskipun adidas belum secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah reproduksi dari jersey tandang 1994, timing peluncurannya memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan sendiri, mengingat peluncuran ini dilakukan tiga bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai di Amerika Utara. Mantan bintang timnas AS, Alexi Lalas, yang bermain di Piala Dunia '94 dan mengenakan jersey asli, termasuk di antara mereka yang menjadi model untuk koleksi baru ini.

"Dengan jersey denim AS, kami berupaya menangkap sisi sepak bola Amerika yang selalu unik dan asli," kata Inigo Turner, Direktur Desain adidas Football, dalam peluncuran tersebut. "Desain ini mengadopsi semangat tersebut dengan grafis yang berani, warna yang berani, dan keyakinan bahwa permainan di sini harus terlihat dan terasa seperti milik rakyat."