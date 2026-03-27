Ingatkah Anda ketika Juventus begitu gencar mengejar Karim Adeyemi? Saat itu musim panas 2024, lalu mereka beralih ke Nico Gonzalez; setahun kemudian Napoli mencoba merekrutnya, ada draf kesepakatan dengan Borussia Dortmund, tetapi sang pemain sendiri yang kurang yakin. Kini pintu Serie A mungkin terbuka kembali. Pemain kelahiran 2002 ini kini berada di pinggiran skuad klub Jerman tersebut, tidak lagi menjadi pemain inti, kontraknya akan berakhir pada Juni 2027, dan untuk saat ini masih jauh dari pembicaraan perpanjangan kontrak. Karena itu, sang pemain bisa meninggalkan Dortmund setahun lebih awal untuk menghindari kehilangan dia secara gratis.
Adeyemi-Borussia Dortmund, perpanjangan kontrak ditunda: apakah peluang ke Serie A terbuka kembali? Juventus, Napoli, dan lainnya
Di Jerman, beredar kabar tentang tawaran perpanjangan kontrak dari klub, namun selisih antara harga yang diminta dan ditawarkan masih cukup besar. Berdasarkan strategi bursa transfer musim panas, Adeyemi berpotensi menjadi incaran beberapa klub Serie A. Sebagai penyerang sayap, agen sang pemain adalah Jorge Mendes, yang di Italia memiliki hubungan baik dengan Juventus—klub tempat ia menangani Chico Conceiçao, yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Liverpool. Setahun yang lalu, permintaan Borussia untuk Adeyemi sekitar 40 juta euro, namun kini dengan sisa kontrak hanya satu tahun, angka tersebut mungkin telah turun menjadi sekitar 30 juta euro.
PEMBICARAAN TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK
Hingga saat ini, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Adeyemi dengan Borussia Dortmund berada dalam status tertunda; pembicaraan tersebut telah terhenti sejak beberapa waktu lalu dan klub kesulitan memenuhi permintaan sang pemain—atau lebih tepatnya, agennya—untuk memasukkan klausul pelepasan dengan nilai yang dianggap terlalu rendah oleh pihak klub. Di sisi lain, jika perpanjangan kontrak terwujud, ada janji kenaikan gaji dari 5 juta euro (bruto) per musim saat ini serta perlakuan yang lebih baik dari pelatih Kovac, yang musim ini sering menempatkannya di bangku cadangan untuk dimasukkan ke dalam pertandingan saat sedang berlangsung.