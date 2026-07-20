Adegan yang sangat aneh! Presiden AS Donald Trump memaksakan diri untuk tampil di depan saat upacara penyerahan trofi Piala Dunia Spanyol

Bahkan saat final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, sudah terdengar siulan penolakan terhadap Presiden AS di MetLife Stadium, East Rutherford. Dalam pertandingan ke-104 sekaligus terakhir turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada ini, ia muncul untuk pertama kalinya di sebuah stadion. Di kotak VIP-nya, ia duduk di antara istrinya, Melania, dan Infantino.

Meskipun ia telah menghindari stadion selama lebih dari enam minggu, Trump telah lama menjadi sorotan akibat skandal terkait pencabutan sanksi terhadap penyerang AS, Folarin Balogun. Ia menelepon Infantino dan meminta agar kartu merah tersebut dibatalkan. Komisi Disiplin Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memang menangguhkan sanksi tersebut dengan masa percobaan. Hal ini memicu gelombang kemarahan; Balogun diturunkan dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, namun AS kalah telak dalam pertandingan tersebut (1:4).

Dua hari sebelum final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Trump telah menyampaikan pandangannya mengenai Piala Dunia di Trump Tower, New York. “Saya kira kita bukan negara sepak bola. Ternyata, kita memang negara sepak bola. Saya yakin hal ini akan terus berlanjut,” kata Trump sambil secara langsung menyinggung pencalonan berikutnya untuk ajang besar tersebut. “Piala Dunia ini begitu sukses sehingga kita seharusnya memilih AS lagi,” katanya: “Kali ini, kita tidak akan melibatkan Meksiko dan Kanada.”