Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh sejumlah media Argentina, bek Jesus David Emiliano Endrizzi dilaporkan berteriak "bom" di dalam kabin pesawat saat penerbangan dari San Salvador de Jujuy ke Buenos Aires, sesaat sebelum lepas landas, sehingga membuat para penumpang yang ada di dalamnya panik.
Adegan yang benar-benar gila! Pemain sepak bola profesional mengancam akan meledakkan bom di dalam pesawat
Tindakan yang tampaknya dimaksudkan sebagai "lelucon" tersebut terjadi saat Gimnasia de Jujuy dalam perjalanan menuju Buenos Aires untuk pertandingan tandang di Primera Nacional melawan Agropecuario.
Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana pemain tersebut diborgol dan dibawa keluar dari pesawat oleh petugas keamanan di hadapan banyak penumpang. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa Endrizzi bahkan mengatakan: "Semuanya akan meledak", yang membuat situasi semakin memanas.
Ancaman bom tersebut menyebabkan evakuasi segera dari pesawat, setelah itu petugas keamanan memeriksa pesawat. Meskipun tidak ada ancaman nyata, situasi tersebut mengakibatkan banyak penundaan penerbangan yang memengaruhi sekitar 1.000 penumpang.
Klub mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak setelah ancaman bom
Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh maskapai yang bersangkutan, flybondi, disebutkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Selain itu, mereka juga menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Sementara itu, Endrizzi Klub Gimnasia de Jujuy mengumumkan niatnya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang guna mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Presiden Walter Morales bahkan mengemukakan kemungkinan pemutusan kontrak bek berusia 32 tahun tersebut karena perilakunya yang merugikan klub.