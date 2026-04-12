Adegan yang benar-benar gila! Pemain sepak bola profesional mengancam akan meledakkan bom di dalam pesawat

Tindakan yang tampaknya dimaksudkan sebagai "lelucon" tersebut terjadi saat Gimnasia de Jujuy dalam perjalanan menuju Buenos Aires untuk pertandingan tandang di Primera Nacional melawan Agropecuario.

Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana pemain tersebut diborgol dan dibawa keluar dari pesawat oleh petugas keamanan di hadapan banyak penumpang. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa Endrizzi bahkan mengatakan: "Semuanya akan meledak", yang membuat situasi semakin memanas.

Ancaman bom tersebut menyebabkan evakuasi segera dari pesawat, setelah itu petugas keamanan memeriksa pesawat. Meskipun tidak ada ancaman nyata, situasi tersebut mengakibatkan banyak penundaan penerbangan yang memengaruhi sekitar 1.000 penumpang.