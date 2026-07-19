Antonio Conte, tamu istimewa dalam acara “Timesquare” di DAZN untuk pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, menjadi bintang dalam sebuah adegan lucu dan menarik bersama Ciro Ferrara. Mantan pelatih Juventus dan Napoli itu mengenang hubungannya dengan Ciro Ferrara, yang dulunya merupakan lawannya saat masih menjadi pemain, lalu menjadi rekan setimnya di Juventus.
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Adegan singkat di DAZN antara Conte dan Ferrara: "Betapa sengitnya persaingan dalam laga-laga antara Juventus dan Napoli. Saat Ciro tiba di Torino, dia berkata kepadaku, 'Aku benar-benar benci padamu.'"
DARI LAWAN MENJADI REKAN
“Hubungan saya dengan Ciro pada awalnya tidak terlalu harmonis, mengingat dia adalah kapten Napoli dan saya kapten Juventus. Ketika dia tiba di Turin, dia berkata kepada saya, ‘Aku benci kamu,’ dia benar-benar mengatakan, ‘Aku benar-benar benci kamu.’ Jadi, kami sering saling berhadapan di lapangan. Ada rasa hormat yang tinggi, tapi ketika kamu mewakili Napoli dan yang lain mewakili Juventus, memang ada persaingan yang sangat sengit,” kata Antonio Conte.
TANGGAPAN DARI FERRARA
Berikut ini adalah tanggapan Ciro Ferrara yang penuh canda dan menghibur: “Ketika saya tiba di Turin, hal pertama yang saya lakukan dan katakan adalah, ‘Biarkan aku yang cerdik.’ Saya memeluknya dan berkata, ‘Anto, mari kita singkirkan masalah-masalah ini, tolong. Sekarang kita adalah rekan satu tim.’”
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