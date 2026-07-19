Adegan singkat di DAZN antara Conte dan Ferrara: "Betapa sengitnya persaingan dalam laga-laga antara Juventus dan Napoli. Saat Ciro tiba di Torino, dia berkata kepadaku, 'Aku benar-benar benci padamu.'"

“Hubungan saya dengan Ciro pada awalnya tidak terlalu harmonis, mengingat dia adalah kapten Napoli dan saya kapten Juventus. Ketika dia tiba di Turin, dia berkata kepada saya, ‘Aku benci kamu,’ dia benar-benar mengatakan, ‘Aku benar-benar benci kamu.’ Jadi, kami sering saling berhadapan di lapangan. Ada rasa hormat yang tinggi, tapi ketika kamu mewakili Napoli dan yang lain mewakili Juventus, memang ada persaingan yang sangat sengit,” kata Antonio Conte.