"Manuel Neuer yang kita kenal dari Bayern dan pertandingan-pertandingan Jerman sebelumnya, saat ini tidak sedang menjaga gawang," tulis sang juara dunia dua kali dalam kolomnya untuk portal berita t-online: "Dia sepertinya belum bisa benar-benar menemukan ritme permainannya di turnamen ini."
Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Adegan seperti ini tidak biasa": Manuel Neuer sudah tak lagi bisa dikenali sebagai legenda DFB
Hal ini juga tidak terlihat dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia Tim Nasional Jerman sejauh ini melawan Curaçao (7:1), Pantai Gading (2:1), dan Ekuador (1:2): "Hampir tidak ada tembakan ke gawangnya. Dan tembakan-tembakan yang ada pun sulit untuk ditangkis." Neuer, yang sudah kebobolan empat gol namun baru menahan tiga bola, tampak “masih agak kaku”.
Angerer melihat bukti hal tersebut dalam kesalahpahaman dengan Jonathan Tah saat melawan Ekuador: "Adegan seperti ini tidak lazim bagi Neuer." Pada gol kedua yang kebobolan, "dia juga terlalu ragu-ragu; mungkin dia seharusnya menepisnya dengan tinju".