Hal ini juga tidak terlihat dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia Tim Nasional Jerman sejauh ini melawan Curaçao (7:1), Pantai Gading (2:1), dan Ekuador (1:2): "Hampir tidak ada tembakan ke gawangnya. Dan tembakan-tembakan yang ada pun sulit untuk ditangkis." Neuer, yang sudah kebobolan empat gol namun baru menahan tiga bola, tampak “masih agak kaku”.

Angerer melihat bukti hal tersebut dalam kesalahpahaman dengan Jonathan Tah saat melawan Ekuador: "Adegan seperti ini tidak lazim bagi Neuer." Pada gol kedua yang kebobolan, "dia juga terlalu ragu-ragu; mungkin dia seharusnya menepisnya dengan tinju".