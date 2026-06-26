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Manuel NeuerGetty Images

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"Adegan seperti ini tidak biasa": Manuel Neuer sudah tak lagi bisa dikenali sebagai legenda DFB

World Cup
Ecuador vs Germany
Ecuador
Germany
M. Neuer

Bagi Nadine Angerer, mantan penjaga gawang tim nasional sepak bola yang telah berkarier selama bertahun-tahun, Manuel Neuer kini tidak lagi memiliki karisma seperti di masa-masa sebelumnya.

"Manuel Neuer yang kita kenal dari Bayern dan pertandingan-pertandingan Jerman sebelumnya, saat ini tidak sedang menjaga gawang," tulis sang juara dunia dua kali dalam kolomnya untuk portal berita t-online: "Dia sepertinya belum bisa benar-benar menemukan ritme permainannya di turnamen ini."

  • Hal ini juga tidak terlihat dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia Tim Nasional Jerman sejauh ini melawan Curaçao (7:1), Pantai Gading (2:1), dan Ekuador (1:2): "Hampir tidak ada tembakan ke gawangnya. Dan tembakan-tembakan yang ada pun sulit untuk ditangkis." Neuer, yang sudah kebobolan empat gol namun baru menahan tiga bola, tampak “masih agak kaku”.

    Angerer melihat bukti hal tersebut dalam kesalahpahaman dengan Jonathan Tah saat melawan Ekuador: "Adegan seperti ini tidak lazim bagi Neuer." Pada gol kedua yang kebobolan, "dia juga terlalu ragu-ragu; mungkin dia seharusnya menepisnya dengan tinju".

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