Begitulah, bek tengah juara Bundesliga asal Jerman itu mengalami sedikit kecelakaan kecil setelah pemanasan menjelang laga tandang Bayern Munich di Leverkusen. Alih-alih menuju ruang ganti Bayern, Tah—mungkin karena kebiasaan lama—malah berbelok ke ruang ganti Werkself.
Diterjemahkan oleh
Adegan aneh dalam laga tandang FC Bayern: Jonathan Tah mengalami kecelakaan lucu saat melawan Bayer 04 Leverkusen
Namun, pria berusia 30 tahun itu segera menyadari kesalahannya. Setelah beberapa langkah ke arah yang salah, ia berbalik dan berlari mengejar rekan-rekan setimnya menuju ruang ganti FCB. Para petugas keamanan wanita yang berdiri tepat di sebelahnya di lorong tak bisa menahan tawa. Klip tersebut juga menjadi bahan tertawaan di media sosial.
Di bawah video adegan tersebut, akun resmi Bayer 04 Leverkusen akhirnya berkomentar: "Never forget where you come from" (artinya: "Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal"), yang kemudian dibalas oleh Tah hanya dengan tiga emoji tertawa.
Sebelum pindah ke Bayern, ia bermain untuk Leverkusen selama sepuluh tahun
Sebelum pindah ke FC Bayern pada musim panas lalu, Tah telah membela Werkself selama sepuluh tahun. Berseragam Leverkusen, ia antara lain meraih gelar ganda berupa gelar juara Bundesliga dan Piala DFB pada tahun 2024. Secara keseluruhan, ia telah tampil sebanyak 402 kali (18 gol) untuk B04.
Di Munich, Tah menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany. Di semua kompetisi, ia telah tampil dalam 36 pertandingan, mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist. Pada kembalinya ke BayArena, Bayern dan Tah bermain imbang 1-1 pada hari Sabtu.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Rabu, 18 Maret 21.00 FC Bayern - Atalanta (Liga Champions) Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)