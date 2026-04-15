Tom Bischof dan Sven Ulreich, yang juga tidak bisa diturunkan oleh pelatih Vincent Kompany karena cedera, tetap duduk di tempat mereka hingga peluit babak pertama berbunyi dan baru menghilang ke dalam Allianz Arena setelah itu. Saat babak kedua dimulai, keduanya kembali dengan sedikit keterlambatan, sementara Karl sama sekali tidak terlihat—ia baru muncul kembali pada menit ke-52.

Gol penting dari Luis Diaz yang membuat skor menjadi 3-3, yang memastikan lolosnya tim ke semifinal, disambutnya dengan sorak-sorai. Sebelum waktu tambahan, dan juga sebelum gol Michael Olise yang membuat skor menjadi 4-3, Karl, Ulreich, dan Bischof meninggalkan tempat duduk mereka — agar bisa berada di lapangan tepat waktu untuk merayakan bersama tim.

Tak lama setelah peluit dibunyikan, Karl telah menjadi sorotan di tribun utama karena pakaiannya yang ekstravaganza. Dengan pakaian serba merah muda—mulai dari sepatu, celana, atasan, hingga topi—ia berjalan sedikit terlambat ditemani orang lain menuju kursi yang disediakan untuknya, dan saat itu ia menyaksikan bagaimana Manuel Neuer memberikan keunggulan 1-0 kepada tim Kerajaan (melalui Arda Güler) dengan kesalahan umpan yang mengerikan.