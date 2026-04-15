Remaja itu sudah meninggalkan tempat duduknya pada menit ke-39, tepat setelah Harry Kane menyamakan kedudukan menjadi 2-2, lalu berfoto bersama beberapa penggemar, sehingga diduga ia tidak melihat timnya kembali tertinggal untuk ketiga kalinya pada malam itu pada menit ke-42. Belum jelas apakah Karl menyaksikan gol Kylian Mbappe melalui layar televisi.
Adegan-adegan aneh di tribun utama: Lennart Karl yang cedera melewatkan gol yang dicetak FC Bayern München ke gawang Real Madrid
- AFP
Tom Bischof dan Sven Ulreich, yang juga tidak bisa diturunkan oleh pelatih Vincent Kompany karena cedera, tetap duduk di tempat mereka hingga peluit babak pertama berbunyi dan baru menghilang ke dalam Allianz Arena setelah itu. Saat babak kedua dimulai, keduanya kembali dengan sedikit keterlambatan, sementara Karl sama sekali tidak terlihat—ia baru muncul kembali pada menit ke-52.
Gol penting dari Luis Diaz yang membuat skor menjadi 3-3, yang memastikan lolosnya tim ke semifinal, disambutnya dengan sorak-sorai. Sebelum waktu tambahan, dan juga sebelum gol Michael Olise yang membuat skor menjadi 4-3, Karl, Ulreich, dan Bischof meninggalkan tempat duduk mereka — agar bisa berada di lapangan tepat waktu untuk merayakan bersama tim.
Tak lama setelah peluit dibunyikan, Karl telah menjadi sorotan di tribun utama karena pakaiannya yang ekstravaganza. Dengan pakaian serba merah muda—mulai dari sepatu, celana, atasan, hingga topi—ia berjalan sedikit terlambat ditemani orang lain menuju kursi yang disediakan untuknya, dan saat itu ia menyaksikan bagaimana Manuel Neuer memberikan keunggulan 1-0 kepada tim Kerajaan (melalui Arda Güler) dengan kesalahan umpan yang mengerikan.
Karl absen dari FC Bayern untuk waktu yang belum ditentukan
Karl absen dari skuad Bayern akibat robekan serat otot di paha belakang kanan. Pihak klub asal Munich belum memberikan keterangan mengenai lamanya masa pemulihannya. Namun, yang pasti, pemain berusia 18 tahun itu "untuk saat ini" tidak dapat diturunkan. Di Instagram, sang penyerang sendiri menyampaikan pesan dan menulis: "Semoga saya segera kembali. Saya mendoakan kesuksesan maksimal bagi tim."
Sementara itu, Bayern baru mengumumkan absennya Bischof sesaat sebelum pertandingan dimulai. Gelandang tersebut mengalami "robekan kecil pada serat otot betis," demikian disampaikan FCB.