Di studio Rai untuk acara La Domenica Sportiva, Lele Adani mengomentari perilaku Rafa Leao: "Tidak ada yang baru," jelas mantan bek yang kini menjadi komentator teknis itu, "tahun lalu dia dilatih oleh Fonseca dan Conceiçao, dan dalam kedua kasus itu, awalnya dia tampil bagus tapi kemudian buruk. Dengan Allegri? Dikatakan bahwa dia berhasil menempatkannya sebagai bagian penting dari proyek meskipun cedera, tapisikap-sikap seperti ini selalu kita lihat… Menurut saya, terlalu berlebihan menyoroti kerja Max terhadap Leao, karena sebagai penyerang dia tidak bisa berada di level ini. Mungkin dia pemain paling berbakat di Milan, tapi performa dan perilakunya menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang sering mengulangi kesalahan dalam hal-hal tertentu. Lagipula, dia bilang bola tidak sampai padanya…".