Adani setelah laga Lazio vs Milan: "Leao? Tidak ada yang baru. Dia belum mampu bermain di level tersebut. Ibra sudah menjelaskan kepadanya apa artinya bermain di Milan, tapi dia masih belum memahaminya"
"Dia adalah pemain sepak bola yang sering melakukan pelanggaran"
Di studio Rai untuk acara La Domenica Sportiva, Lele Adani mengomentari perilaku Rafa Leao: "Tidak ada yang baru," jelas mantan bek yang kini menjadi komentator teknis itu, "tahun lalu dia dilatih oleh Fonseca dan Conceiçao, dan dalam kedua kasus itu, awalnya dia tampil bagus tapi kemudian buruk. Dengan Allegri? Dikatakan bahwa dia berhasil menempatkannya sebagai bagian penting dari proyek meskipun cedera, tapisikap-sikap seperti ini selalu kita lihat… Menurut saya, terlalu berlebihan menyoroti kerja Max terhadap Leao, karena sebagai penyerang dia tidak bisa berada di level ini. Mungkin dia pemain paling berbakat di Milan, tapi performa dan perilakunya menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang sering mengulangi kesalahan dalam hal-hal tertentu. Lagipula, dia bilang bola tidak sampai padanya…".
"SETIDAKNYA ADA 30 PEMAIN LAPANGAN YANG LEBIH BAIK DARIPADANYA"
Adani melanjutkan analisanya dengan menengok beberapa tahun ke belakang: "Saat berusia 21 tahun, dia meraih gelar juara liga bersama Ibra dan Giroud. Keduanya ada di sana, selalu mendampinginya; dan berkat mereka, dia memahami arti menjadi bagian dari Milan. Namun, hal itu harus dibuktikan setiap hari. Jika Zlatan pergi, kamu harus mulai berjalan sendiri, namun kini usianya 27 tahun dan kemungkinan besar dia belum memahami bagaimana seharusnya bersikap. Saya tambahkan: Leao selalu didukung dan ditoleransi, semua orang menyayanginya; masalahnya ada di lapangan, karena ada banyak pemain sayap penyerang yang saat dia memenangkan gelar juara itu bahkan belum ada, dan kini telah melampauinya: dari Semenyo hingga Saka, lewat Olise, Martinelli, dan banyak lainnya. Setidaknya ada 30 orang...".