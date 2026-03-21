Adani: “Orang Italia suka bercanda dengan wasit dan mengolok-olok mereka. Baldini adalah yang terbaik, sedangkan De Zerbi, Maresca, Xavi, dan Thiago Motta adalah yang paling hebat”

FIORENTINA-INTER – "Apa yang saya harapkan dari pertandingan di Franchi? Bahwa penurunan performa Inter belakangan ini berubah menjadi fokus penuh dan upaya untuk membuktikan diri. Dari Fiorentina, saya mengharapkan penampilan seperti babak kedua saat melawan Milan: di situlah saya melihat hal-hal terbaik, yaitu fokus, keberanian, dan peluang gol. Fiorentina telah meremehkan masalah-masalah yang ada dan mengira bahwa pembentukan tim saja sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya menghormati Pioli, tapi untuk proyek-proyek, kata-kata saja tidak cukup. De Zerbi? Saya akan senang jika dia memilih jalan Fiorentina, tapi saya pikir itu sulit. Yang terbaik adalah dia, Maresca, Xavi, dan Thiago Motta. Thiago adalah orang lain yang tidak diberi waktu, tapi dia seorang visioner"





MOMEN SEPAK BOLA ITALIA – "Orang Italia lebih menikmati kekacauan wasit, kami suka ejekan, jalan pintas, dan di sini media juga punya andil. Di lapangan, bola berjalan lambat, ada simulasi, dan waktu terbuang tanpa bermain sepak bola yang bebas dan tanpa beban. Kita membangun narasi palsu, sementara dunia bergerak cepat dan melahirkan talenta seperti Lennart Karl dari Bayern, yang berusia 18 tahun. Cahaya biru adalah Silvio Baldini di tim U-21: pria bebas di dalam sistem, terkadang keajaiban terjadi."