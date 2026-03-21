Daniele Adani berbicara kepada surat kabar-surat kabar utama di Florence mengenai pertandingan antara dua mantan timnya (Fiorentina dan Inter), kondisi sepak bola Italia yang sedang mengalami kesulitan di Eropa, serta musim yang kini mendekati akhir. Berikut adalah pernyataan mantan bek yang kini menjadi komentator tersebut.
Adani: “Orang Italia suka bercanda dengan wasit dan mengolok-olok mereka. Baldini adalah yang terbaik, sedangkan De Zerbi, Maresca, Xavi, dan Thiago Motta adalah yang paling hebat”
Saat berbicara kepada Corriere Fiorentino, Adani mengatakan:
FIORENTINA-INTER – "Apa yang saya harapkan dari pertandingan di Franchi? Bahwa penurunan performa Inter belakangan ini berubah menjadi fokus penuh dan upaya untuk membuktikan diri. Dari Fiorentina, saya mengharapkan penampilan seperti babak kedua saat melawan Milan: di situlah saya melihat hal-hal terbaik, yaitu fokus, keberanian, dan peluang gol. Fiorentina telah meremehkan masalah-masalah yang ada dan mengira bahwa pembentukan tim saja sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya menghormati Pioli, tapi untuk proyek-proyek, kata-kata saja tidak cukup. De Zerbi? Saya akan senang jika dia memilih jalan Fiorentina, tapi saya pikir itu sulit. Yang terbaik adalah dia, Maresca, Xavi, dan Thiago Motta. Thiago adalah orang lain yang tidak diberi waktu, tapi dia seorang visioner"
MOMEN SEPAK BOLA ITALIA – "Orang Italia lebih menikmati kekacauan wasit, kami suka ejekan, jalan pintas, dan di sini media juga punya andil. Di lapangan, bola berjalan lambat, ada simulasi, dan waktu terbuang tanpa bermain sepak bola yang bebas dan tanpa beban. Kita membangun narasi palsu, sementara dunia bergerak cepat dan melahirkan talenta seperti Lennart Karl dari Bayern, yang berusia 18 tahun. Cahaya biru adalah Silvio Baldini di tim U-21: pria bebas di dalam sistem, terkadang keajaiban terjadi."
Saat berbicara kepada Repubblica, ia menambahkan:
FIORENTINA-INTER – “Saya ingin melihat Fiorentina yang lengkap, yang bermain dengan semangat berkat hasil-hasil terakhir, yang menghormati lawan namun juga menunjukkan kebanggaan dan keberanian. Ini adalah tim yang belum pernah memulai musim dengan baik. Mereka telah membawa beban awal musim yang buruk selama berbulan-bulan, dan ketika berada dalam situasi yang tak terduga, sulit untuk menemukan kembali kesatuan. Vanoli telah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan. Saya sangat menghargai aspek mental dan fisik: saat berjuang untuk bertahan, dibutuhkan stamina, tekad, dan semangat juang. Bagi Viola, tujuan utama haruslah bertahan di Serie A. Kemudian di perempat final melawan Palace, dalam beberapa minggu saja bisa berubah dari euforia menjadi depresi. Saya akan melihat piala sebagai langkah kecil yang harus dilalui. Namun, saat ini semuanya harus difokuskan pada bertahan. Hari ini bagi Fiorentina adalah hidup atau mati”.
FIORENTINA KE DEPAN – “Dari Paratici, saya mengharapkan empat atau lima pemain inti di setiap lini. Dibutuhkan pemain yang berani, bertenaga, dan rendah hati untuk Fiorentina modern. Bagi saya, Firenze adalah tempat yang unik dan tak tertandingi, sekarang maupun dulu. Ini adalah tempat di mana siapa pun yang pernah tinggal di sana merasakan getaran yang tak terulang. Firenze adalah latihan manusia dalam hidup.”