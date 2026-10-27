Meski menghadapi kesulitan besar akibat cedera, AC Milan tetap mampu menjalani kompetisi dengan sangat baik. Mereka belum terkalahkan, dengan catatan 3 hasil imbang dan 5 kemenangan, serta hanya terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen, Inter.

Semua itu berkat kerja Ruben Amorim yang, meski meraih hasil tersebut, masih mendapat tekanan besar dari suporter AC Milan. Kemarin, sosok yang membela pelatih asal Portugal itu adalah Lele Adani. Melalui acaranya, Viva el Futbol, Adani meminta publik bersabar terhadap pelatih yang ia sebut "berkualitas sangat tinggi".