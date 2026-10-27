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Adani cronaca rai
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Adani: "Amorim berada di level tertinggi dan mendobrak pendekatan usang Allegri. AC Milan harus menghindari kesalahan Juventus"

AC Milan
Juventus
R. Amorim
M. Allegri
D. Adani

Meski menghadapi kesulitan besar akibat cedera, AC Milan tetap mampu menjalani kompetisi dengan sangat baik. Mereka belum terkalahkan, dengan catatan 3 hasil imbang dan 5 kemenangan, serta hanya terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen, Inter.

Semua itu berkat kerja Ruben Amorim yang, meski meraih hasil tersebut, masih mendapat tekanan besar dari suporter AC Milan. Kemarin, sosok yang membela pelatih asal Portugal itu adalah Lele Adani. Melalui acaranya, Viva el Futbol, Adani meminta publik bersabar terhadap pelatih yang ia sebut "berkualitas sangat tinggi".

  • Pelatih yang Tepat Setelah Allegri yang "Ketinggalan Zaman"

    "Saya rasa tim ini, yang masih sulit ditebak, akhirnya menemukan pelatih yang tepat untuk benar-benar meninggalkan masa lalu, yang ditandai oleh pendekatan sepakbola yang kini sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, seperti pendekatan Allegri. Menurut saya, hal itu juga sudah disampaikan dengan jelas melalui pujian terhadap gagasan sepakbola Amorim"

  • Para suporter harap bersabar

    "Yang ingin terus saya lihat adalah kemajuan yang konsisten, dan itulah tujuan utama saya. Namun, saya meminta para suporter untuk sedikit bersabar. Tahu mengapa? Karena kesabaran, kepercayaan, dan waktu juga harus diperjuangkan di lapangan.

    Beberapa pekan lalu saya mendengar bahwa kepercayaan harus diraih. Itu terasa janggal jika kita melihat, sebagai pembanding, ada pihak yang mendapat waktu tanpa batas... Atau lebih tepatnya, sudah mendapat waktu selama tujuh tahun, sambil terus menikmati kepercayaan dan investasi besar, kemungkinan tanpa melakukan apa pun untuk benar-benar layak mendapatkannya".

  • Di Milanello, tak seorang pun diberi waktu

    "Sebaliknya, mereka yang datang ke Milanello tidak diberi kelonggaran apa pun. Saya teringat betapa sedikitnya waktu yang diberikan bahkan kepada Fonseca, juga kepada Conceicao, yang telah mempersembahkan satu trofi dan tampil di final lainnya sebelum dipecat, atau kepada Allegri, yang dipertahankan hingga menit terakhir meski gagal membawa tim lolos ke Liga Champions"

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  • Menghindari kesalahan Juventus

    "Saya katakan: jangan ulangi kesalahan yang dilakukan Juventus selama beberapa tahun terakhir, ketika mereka terus-menerus melakukan pergantian tanpa membuahkan hasil. Saya meminta para pendukung AC Milan dan pemilik klub bersabar dengan Ruben Amorim, karena gagasannya tentang sepak bola, etos kerja yang ia tanamkan, serta kemampuannya memahami pikiran, hati, dan kualitas para pemain berada di level tertinggi."

  • "Kita harus punya keteguhan untuk berkembang dengan berpegang pada gagasan sepakbola yang harus diakui sebagai gagasan yang tepat. Ini bukan semata soal sistem permainan, melainkan keterlibatan. Lihat saja keputusan seperti menurunkan dua bek sayap dan memaksimalkan Bartesaghi, terutama dalam membantu serangan. Amorim berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad yang telah mendapat investasi besar, termasuk penyerang tengah itu. Sekali lagi saya tegaskan, dia pemain yang sangat hebat, dan kami berharap dia segera kembali membuktikannya di lapangan."

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