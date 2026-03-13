Adama Traore di NFL? Bintang West Ham itu disebut mirip 'binaragawan mini' saat asisten pelatih menjelaskan larangan angkat beban bagi sang pemain sayap

Jemez, yang saat ini menjabat sebagai asisten Nuno Espirito Santo di West Ham, memberikan gambaran yang jelas mengenai postur tubuh sang pemain asal Spanyol yang tidak biasa, sambil mencatat bahwa ia tetap menonjol bahkan di liga yang dipenuhi atlet-atlet berlevel tinggi. "Dia memiliki fisik yang tidak lazim bagi seorang pemain sepak bola. Dia lebih mirip pemain NFL; dia tampak seperti binaragawan dalam versi mini," kata Jemez kepada Cadena SER. Meskipun mengakui kekuatan murni sang pemain sayap, Jemez menekankan pentingnya keterampilan teknis di atas kekuatan mentah: "Kemampuan fisik memang penting, tetapi yang terpenting adalah bola. Berikan saya pemain yang tahu cara bermain sepak bola. Ketika kemampuan fisik menjadi penting, Anda tetap harus mahir mengolah bola. Saya pikir pemain harus bermain sepak bola, dan segala hal lainnya hanyalah bonus."