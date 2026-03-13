Getty Images Sport
Adama Traore di NFL? Bintang West Ham itu disebut mirip 'binaragawan mini' saat asisten pelatih menjelaskan larangan angkat beban bagi sang pemain sayap
Seorang pemain Liga Premier dengan postur tubuh layaknya bintang NFL
Perkembangan fisik Traore telah lama menjadi topik pembicaraan di dunia sepak bola Eropa, namun kepindahannya baru-baru ini ke West Ham semakin memanaskan perbincangan tersebut. Meskipun sebagian besar atlet elit memanfaatkan latihan resistensi untuk membangun kekuatan yang diperlukan di liga papan atas Inggris, hipertrofi alami Traore begitu mencolok sehingga latihan tambahan di gym dianggap sebagai halangan. Hal ini telah menyebabkan diberlakukannya "larangan angkat beban" secara resmi yang bertujuan untuk menjaga kelincahan sang pemain sayap dan memastikan massa ototnya yang besar tidak mengganggu akselerasi dan kecepatan puncaknya yang memecahkan rekor.
Jemez tentang 'binaragawan mini'
Jemez, yang saat ini menjabat sebagai asisten Nuno Espirito Santo di West Ham, memberikan gambaran yang jelas mengenai postur tubuh sang pemain asal Spanyol yang tidak biasa, sambil mencatat bahwa ia tetap menonjol bahkan di liga yang dipenuhi atlet-atlet berlevel tinggi. "Dia memiliki fisik yang tidak lazim bagi seorang pemain sepak bola. Dia lebih mirip pemain NFL; dia tampak seperti binaragawan dalam versi mini," kata Jemez kepada Cadena SER. Meskipun mengakui kekuatan murni sang pemain sayap, Jemez menekankan pentingnya keterampilan teknis di atas kekuatan mentah: "Kemampuan fisik memang penting, tetapi yang terpenting adalah bola. Berikan saya pemain yang tahu cara bermain sepak bola. Ketika kemampuan fisik menjadi penting, Anda tetap harus mahir mengolah bola. Saya pikir pemain harus bermain sepak bola, dan segala hal lainnya hanyalah bonus."
Penerapan kebijakan 'tanpa gym' oleh Nuno
Protokol ketat yang diterapkan manajer West Ham, Nuno Espirito Santo, sejalan dengan pengamatan teknis dari Jemez. Setelah sebelumnya melatih Traore di Wolves, Nuno sangat menyadari bahwa genetika pemain berusia 30 tahun itu melampaui batas ilmu olahraga konvensional. "Ini luar biasa; ini soal genetika," jelas Nuno saat mengonfirmasi larangan tersebut. "Saya sudah memberitahunya bahwa dia tidak boleh pergi [ke gym]. Ini sesuatu yang harus dia sadari: bahwa dia sudah mengangkat beban terlalu banyak. Dia sudah memiliki berat badan yang cukup. Dia akan melakukan latihan pencegahan di gym, tapi dia tidak akan mengangkat beban berat."
Menemukan keseimbangan antara daya dan produksi
Traore harus menyesuaikan kemampuan fisiknya yang unik dengan sistem taktis Nuno agar bisa menjadi starter secara reguler. Terlepas dari reputasinya yang "seperti binatang buas", pemain sayap ini sebagian besar tampil sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak, dan kesulitan menggantikan Jarrod Bowen serta Crysencio Summerville di starting XI. Traore harus membuktikan bahwa program latihannya yang "tanpa beban" telah mempersiapkannya untuk jadwal padat West Ham, di mana mereka akan menghadapi Manchester City dan Aston Villa di Liga Premier sebelum jeda internasional.
