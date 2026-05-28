Bintang Palace itu juga menceritakan tentang komunikasi langsung yang diterimanya dari manajer tim nasional. Dalam percakapan yang profesional, Tuchel menghubungi pemain muda tersebut untuk menyampaikan kabar itu secara langsung, sambil menjelaskan bahwa proses seleksi berlangsung ketat hingga batas waktu terakhir.

Wharton menceritakan percakapan tersebut, dengan mengatakan: "Ketika dia menelepon saya, dia hanya mengatakan bahwa saya tidak terpilih. Dia mengatakan bahwa selisihnya sangat tipis. Tapi ya, seperti yang saya katakan, begitulah sepak bola. Saya tidak akan duduk di sini dan meratapi hal itu. Masih ada dua pertandingan tersisa untuk Palace. Jelas malam ini adalah pertandingan yang sangat penting, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Ini bukanlah akhir dari dunia. Saya masih muda."