Crystal Palace v Everton - Premier League
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Adam Wharton 'tak akan hanya duduk dan meratapi' penolakan timnas Inggris menjelang Piala Dunia, sementara bintang Crystal Palace itu membocorkan detail panggilan dari Thomas Tuchel

Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Bintang Crystal Palace, Adam Wharton, menegaskan bahwa ia tidak akan "duduk dan meratapi nasib" setelah tidak dipanggil ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia mendatang. Meskipun mencatatkan performa individu yang gemilang di Selhurst Park, gelandang berusia 22 tahun itu menjadi nama besar yang absen dari daftar 26 pemain yang akan bertolak ke turnamen tersebut, yang diumumkan pekan lalu.

    Wharton terpaksa menonton dari pinggir lapangan saat Tuchel mengumumkan skuad finalnya untuk turnamen di Amerika Utara. Mantan pemain Blackburn Rovers ini telah menjadi kejutan bagi Crystal Palace, memainkan peran kunci dalam kemenangan mereka di Conference League, namun performa domestiknya belum cukup untuk memastikan tempat di skuad, dengan manajer Timnas Inggris memilih opsi yang lebih berpengalaman di lini tengah.

    Merenungkan keputusan tersebut setelah kemenangan bersejarah Palace di final Conference League atas Rayo Vallecano di Leipzig, Wharton menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. "Itu hanyalah bagian dari sepak bola. Tidak pernah ada jaminan bahwa saya akan ikut. Saya tahu itu," kata Wharton dalam konferensi pers. 

    Panggilan telepon dari pelatih timnas Inggris

    Bintang Palace itu juga menceritakan tentang komunikasi langsung yang diterimanya dari manajer tim nasional. Dalam percakapan yang profesional, Tuchel menghubungi pemain muda tersebut untuk menyampaikan kabar itu secara langsung, sambil menjelaskan bahwa proses seleksi berlangsung ketat hingga batas waktu terakhir.

    Wharton menceritakan percakapan tersebut, dengan mengatakan: "Ketika dia menelepon saya, dia hanya mengatakan bahwa saya tidak terpilih. Dia mengatakan bahwa selisihnya sangat tipis. Tapi ya, seperti yang saya katakan, begitulah sepak bola. Saya tidak akan duduk di sini dan meratapi hal itu. Masih ada dua pertandingan tersisa untuk Palace. Jelas malam ini adalah pertandingan yang sangat penting, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Ini bukanlah akhir dari dunia. Saya masih muda."

    Jika Wharton masih merasakan sedikit kekecewaan akibat tidak dipanggil ke timnas Inggris, hal itu sama sekali tidak terlihat di lapangan Red Bull Arena. Meskipun sempat diragukan tampil karena cedera menjelang final Conference League melawan Rayo, gelandang ini menampilkan performa layaknya Pemain Terbaik Pertandingan dan membantu Palace meraih trofi Eropa pertamanya.

    Tendangan keras dan tembakan Wharton-lah yang berujung pada gol kemenangan Jean-Philippe Mateta, memastikan The Eagles mencatatkan sejarah di Jerman. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan menjadi pengingat yang tepat akan bakatnya, meskipun hal itu belum cukup untuk meyakinkan Tuchel dalam siklus turnamen kali ini.

    Menatap masa depan

    Sementara rekan-rekan setimnya bersiap untuk panggung dunia, Wharton siap untuk mengisi ulang tenaganya. Gelandang ini menegaskan bahwa ia telah menyusun rencana untuk masa jeda musim, meskipun ia tetap yakin bahwa kesempatan untuk kembali mengenakan seragam putih Inggris akan datang lagi mengingat perkembangan pesatnya selama 18 bulan terakhir.

    "Semoga ada turnamen dan Piala Dunia lain yang bisa saya ikuti di masa depan. Tapi ya, saya hanya fokus pada Palace dan datang ke sini untuk meraih kemenangan, yang sudah kami lakukan," tambahnya. "Saya senang dengan itu dan sudah memesan beberapa tempat untuk berlibur, tapi saya hanya akan menikmati musim panas dan malam ini."