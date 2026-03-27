Adam Wharton atau Elliot Anderson? Legenda Man Utd memberi tahu gelandang mana yang akan 'lebih cocok' dengan Kobbie Mainoo saat Setan Merah mengincar bintang-bintang Crystal Palace dan Nottingham Forest
Mencari pemain bintang Liga Premier
Saat United bersiap untuk perombakan besar-besaran di musim panas ini, fokus telah bergeser ke arah perekrutan talenta lokal yang telah terbukti berpengalaman di level teratas. Klub ini sedang menjajaki pasar untuk mencari pengganti jangka panjang bagi Casemiro, menyusul pengumuman pemain veteran asal Brasil tersebut bahwa ia akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini. Meskipun performa sang gelandang jangkar baru-baru ini kembali membaik, kepergiannya meninggalkan kekosongan yang ingin diisi United dengan kembali ke model perekrutan historis. Dengan membidik bintang-bintang muda seperti Wharton dan Anderson, mereka berharap dapat meniru kesuksesan perekrutan Roy Keane dan Michael Carrick, memastikan kelangsungan taktik serta intensitas fisik yang dibutuhkan untuk sepak bola Eropa.
Keputusan mengenai pasangan Mainoo
Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menjelaskan mengapa ia lebih condong ke bintang Palace tersebut saat membandingkan kedua target tersebut, dengan alasan kebutuhan akan keberanian teknis dan pengalaman di Liga Premier untuk melengkapi Mainoo.
“Saya benar-benar menyukai Adam Wharton, saya lebih memilihnya daripada Elliot Anderson, tetapi mereka berdua adalah pemain yang sangat bagus. Keduanya akan menjadi pilihan yang hebat. Jika Anda melihat sejarah Man United, mereka selalu membeli pemain muda terbaik di liga, seperti Keane dan Carrick. Mereka adalah gelandang muda yang mampu bergerak lincah di lapangan, mengoper bola, dan menerima bola di area sempit.
“Saya mungkin akan memilih Wharton daripada Elliot Anderson. Saya pikir dia akan lebih cocok dengan Kobbie Mainoo. Kobbie bermain sedikit lebih maju, peran yang lebih cocok baginya daripada posisi yang lebih dalam.
“Saya sudah muak melihat United mendatangkan pemain yang tidak terbiasa dengan Premier League. Contoh utamanya adalah [Juan Sebastian] Veron. Dia adalah bintang kelas dunia, dia memiliki bakat luar biasa—dan saya maksudkan benar-benar luar biasa—tapi dia tidak bisa mengikuti kecepatan Premier League.
“Wharton dan Anderson telah membuktikan bahwa mereka bisa bermain di liga ini. Keduanya bisa mencetak gol, keduanya nyaman menguasai bola, dan sangat ahli dalam menerima bola di area yang sempit.
“Jika Anda akan bermain untuk Man United, Anda harus mampu melakukan itu karena pertandingan bisa sangat, sangat intens saat bertandang dan situasinya ketat. Anda harus mampu menerima bola di area sempit dan berani.”
Bersiap untuk Liga Champions
Butt memperingatkan bahwa kedalaman skuad United saat ini tidak cukup untuk menghadapi jadwal padat kompetisi elit Eropa, dan menyarankan bahwa mengandalkan bintang-bintang yang sudah menua serta pemain remaja di lini pertahanan tengah bisa menjadi penyebab kegagalan mereka.
“Jika mereka lolos ke Liga Champions, mereka harus membeli beberapa pemain agar bisa bermain lebih banyak dengan intensitas yang lebih tinggi,” tambah Butt. “Anda tidak ingin masuk ke sana hanya sebagai formalitas belaka. United adalah bagian besar dari sejarah Liga Champions. Jadi, mereka harus masuk dan tampil baik.
“Wharton atau Anderson yang kita bicarakan tadi, saya juga pikir mereka butuh gelandang tambahan untuk menutupi kebutuhan di Liga Champions dengan banyaknya pertandingan.
“Pasti seorang bek tengah, mungkin dua, karena [Harry] Maguire tidak semakin muda. Meskipun dia bertahan di kotak penalti dengan sangat baik—dan, dia tampil bagus lagi sejak Michael datang—saya pikir saat dia menghadapi lebih banyak pertandingan di Liga Champions dan lawan yang berbeda, tidak semua lawan akan bertahan di depan Anda, Anda tidak bisa hanya bertahan di belakang.
“Jadi kami butuh seseorang untuk menggantikan Harry atau bermain bersamanya agar dia bisa istirahat, dan [Lisandro] Martinez selalu cedera. [Ayden] Heaven dan [Lenny] Yoro masih pemain yang sangat muda. Terlalu berat meminta seorang bek tengah untuk tampil di setiap pertandingan di level tinggi.”
Musim panas yang krusial sebagai masa transisi
Manchester United tengah menghadapi masa krusial di mana perekrutan pemain harus selaras dengan evolusi taktik Carrick, terutama jika pelatih sementara ini ditunjuk secara permanen pada musim panas nanti. Ujian sesungguhnya bagi petinggi klub adalah apakah mereka akan mengikuti saran Butt dengan memprioritaskan pemain bintang yang "siap bermain di Liga Premier" dan bek tengah berpengalaman, daripada mendatangkan pemain asing mahal yang belum teruji sebelum harga pasar mereka melonjak tajam.