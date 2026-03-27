Adam Wharton atau Elliot Anderson? Legenda Man Utd memberi tahu gelandang mana yang akan 'lebih cocok' dengan Kobbie Mainoo saat Setan Merah mengincar bintang-bintang Crystal Palace dan Nottingham Forest

Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menjelaskan mengapa ia lebih condong ke bintang Palace tersebut saat membandingkan kedua target tersebut, dengan alasan kebutuhan akan keberanian teknis dan pengalaman di Liga Premier untuk melengkapi Mainoo.

“Saya benar-benar menyukai Adam Wharton, saya lebih memilihnya daripada Elliot Anderson, tetapi mereka berdua adalah pemain yang sangat bagus. Keduanya akan menjadi pilihan yang hebat. Jika Anda melihat sejarah Man United, mereka selalu membeli pemain muda terbaik di liga, seperti Keane dan Carrick. Mereka adalah gelandang muda yang mampu bergerak lincah di lapangan, mengoper bola, dan menerima bola di area sempit.

“Saya mungkin akan memilih Wharton daripada Elliot Anderson. Saya pikir dia akan lebih cocok dengan Kobbie Mainoo. Kobbie bermain sedikit lebih maju, peran yang lebih cocok baginya daripada posisi yang lebih dalam.

“Saya sudah muak melihat United mendatangkan pemain yang tidak terbiasa dengan Premier League. Contoh utamanya adalah [Juan Sebastian] Veron. Dia adalah bintang kelas dunia, dia memiliki bakat luar biasa—dan saya maksudkan benar-benar luar biasa—tapi dia tidak bisa mengikuti kecepatan Premier League.

“Wharton dan Anderson telah membuktikan bahwa mereka bisa bermain di liga ini. Keduanya bisa mencetak gol, keduanya nyaman menguasai bola, dan sangat ahli dalam menerima bola di area yang sempit.

“Jika Anda akan bermain untuk Man United, Anda harus mampu melakukan itu karena pertandingan bisa sangat, sangat intens saat bertandang dan situasinya ketat. Anda harus mampu menerima bola di area sempit dan berani.”