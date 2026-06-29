Adakah perubahan dalam drama transfer? Bintang BVB, Karim Adeyemi, berpotensi menjadi penerus seorang mantan pemain profesional Manchester City

Adeyemi akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim mendatang, sehingga ia akan bebas transfer pada musim panas 2027 jika BVB tidak berhasil memperpanjang kontrak penyerang yang telah bermain untuk Borussia Dortmund sejak 2022 tersebut.

Namun, menurut laporan Bild pada awal Juni, upaya ini tampaknya akan sulit atau bahkan berpotensi gagal, karena kabarnya kedua belah pihak saat ini memiliki perbedaan yang sangat besar. Adeyemi dilaporkan saat ini mendapatkan gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun menuntut lebih dari sepuluh juta.

Selain itu, Adeyemi dan penasihatnya menginginkan klausul pelepasan, demikian lanjut laporan Bild. Mengingat fluktuasi performa yang mencolok yang terus-menerus ditunjukkan pemain berusia 24 tahun ini, pihak manajemen BVB tampaknya tidak akan sepenuhnya memenuhi tuntutannya. Menurut laporan terbaru dari Ruhr Nachrichten, "ketegangan" dilaporkan telah muncul di kalangan petinggi BVB karena negosiasi dengan Adeyemi mengalami kebuntuan.

Adeyemi masih jauh dari status pemain inti di bawah asuhan Niko Kovac. Di liga, ia telah tampil dalam 28 pertandingan dengan rata-rata 42 menit per pertandingan; sepanjang tahun kalender 2026, ia mencetak total empat gol di liga dan Liga Champions.