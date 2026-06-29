Menurut informasi dari Sky Sport Swiss, pemain sayap BVB tersebut berada di urutan teratas dalam daftar incaran Al-Ahli.
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Adakah perubahan dalam drama transfer? Bintang BVB, Karim Adeyemi, berpotensi menjadi penerus seorang mantan pemain profesional Manchester City
Pihak pengelola klub tradisional Saudi tersebut sudah mulai merancang beberapa skenario di belakang layar menjelang jendela transfer mendatang, guna terus memperkuat skuad mereka. Menurut laporan tersebut, pemain timnas Jerman menjadi faktor utama dalam pertimbangan klub jika Riyad Mahrez memutuskan hengkang.
Pemain asal Aljazair berusia 35 tahun itu, yang pernah membela Manchester City antara tahun 2018 dan 2023, memang masih dianggap sebagai pemain kunci di klub gurun tersebut. Namun, kemungkinan kepergiannya tampaknya sudah lama dipertimbangkan secara internal.
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Adeyemi berpotensi menjadi pengganti Mahrez
Adeyemi dihargai oleh Al-Ahli berkat kecepatannya, kemampuannya mengalahkan lawan dalam situasi satu lawan satu, serta keserbagunaannya dalam menyerang. Profil penyerang cepat ini sangat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh jajaran manajemen klub.
Namun, hingga saat ini belum ada tawaran konkret atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak berwenang di Arab Saudi untuk saat ini masih menjajaki pasar secara hati-hati agar siap menghadapi situasi darurat.
Dinamika ini diperkirakan baru akan berubah jika ada kejelasan mengenai pemain yang akan hengkang. Semuanya bergantung pada masa depan Mahrez. Jika pemain asal Aljazair itu benar-benar meninggalkan klub, diperkirakan akan segera dilakukan pendekatan terhadap Adeyemi.
Masa depan Adeyemi di BVB pun masih belum pasti
Adeyemi akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim mendatang, sehingga ia akan bebas transfer pada musim panas 2027 jika BVB tidak berhasil memperpanjang kontrak penyerang yang telah bermain untuk Borussia Dortmund sejak 2022 tersebut.
Namun, menurut laporan Bild pada awal Juni, upaya ini tampaknya akan sulit atau bahkan berpotensi gagal, karena kabarnya kedua belah pihak saat ini memiliki perbedaan yang sangat besar. Adeyemi dilaporkan saat ini mendapatkan gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun menuntut lebih dari sepuluh juta.
Selain itu, Adeyemi dan penasihatnya menginginkan klausul pelepasan, demikian lanjut laporan Bild. Mengingat fluktuasi performa yang mencolok yang terus-menerus ditunjukkan pemain berusia 24 tahun ini, pihak manajemen BVB tampaknya tidak akan sepenuhnya memenuhi tuntutannya. Menurut laporan terbaru dari Ruhr Nachrichten, "ketegangan" dilaporkan telah muncul di kalangan petinggi BVB karena negosiasi dengan Adeyemi mengalami kebuntuan.
Adeyemi masih jauh dari status pemain inti di bawah asuhan Niko Kovac. Di liga, ia telah tampil dalam 28 pertandingan dengan rata-rata 42 menit per pertandingan; sepanjang tahun kalender 2026, ia mencetak total empat gol di liga dan Liga Champions.