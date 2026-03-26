"Intuisiku mengatakan bahwa ada yang tidak beres saat aku menatap wajahnya. Aku akan menyarankannya untuk mengambil napas dalam-dalam," kata Sammer dalam acara 'Sammer dan Basile - der Hagedorn-Talk', saat ditanya mengenai pelatih sukses asal Spanyol tersebut.
"Ada yang tidak beres": Mantan rekan setim di FC Bayern yakin Guardiola akan membuat gebrakan di Manchester City
Dalam kemenangan 2-0 terbaru di final Piala Liga melawan FC Arsenal, pria berusia 58 tahun itu memang "sangat senang" untuk Guardiola, namun baginya sudah jelas bahwa pelatih City tersebut sebaiknya mundur demi kebaikannya sendiri setelah musim ini berakhir.
Sammer dan Guardiola saling mengenal dari masa-masa mereka bersama di FC Bayern. Mantan pemain timnas Jerman itu menjabat sebagai direktur olahraga klub juara Bundesliga tersebut antara tahun 2012 dan 2016, sementara pelatih asal Spanyol itu bertugas sebagai pelatih kepala di pinggir lapangan untuk tim asal Munich tersebut antara tahun 2013 dan 2016. "Kami telah bekerja sama dengan sangat baik selama tiga tahun," puji Sammer terhadap gaya kepemimpinan pria berusia 55 tahun itu.
Guardiola masih memiliki kontrak di Manchester City yang berlaku hingga 2027, namun dalam beberapa minggu dan bulan terakhir beredar rumor bahwa pelatih asal Catalan itu mungkin akan mundur setahun lebih awal dari rencana dan menyerahkan tongkat estafet kepada orang lain setelah sepuluh tahun bersama The Skyblues.
- AFP
Guardiola dan ManCity mengalami musim yang sulit
Mantan asistennya, Enzo Maresca (46), dan Xabi Alonso (44), disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Keduanya saat ini sedang menganggur setelah dipecat dari Chelsea dan Real Madrid pada awal tahun ini. Namun, setidaknya Alonso dikabarkan lebih tertarik dengan kemungkinan kembali ke klub lamanya, Liverpool, dan "siap" jika Arne Slot harus mundur setelah musim ini berakhir.
Secara performa, musim ini ManCity juga mengalami pasang surut, sama seperti The Reds. Di liga, selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal mencapai sembilan poin, meskipun mereka masih memiliki satu pertandingan lebih banyak daripada pesaingnya. Sementara itu, di Liga Champions, perjalanan mereka sudah berakhir di babak 16 besar setelah dua penampilan mengecewakan melawan Real Madrid.
Selain kemenangan di Piala Liga, Piala FA menjadi satu-satunya peluang gelar yang tersisa. Di sana, The Skyblues akan berhadapan dengan Liverpool pada 4 April di babak delapan besar.
Pep Guardiola: Rekornya di Manchester City
Pertandingan
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Poin per pertandingan
582
415
75
92
2,27