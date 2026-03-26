"Ada yang tidak beres": Mantan rekan setim di FC Bayern yakin Guardiola akan membuat gebrakan di Manchester City

Dalam kemenangan 2-0 terbaru di final Piala Liga melawan FC Arsenal, pria berusia 58 tahun itu memang "sangat senang" untuk Guardiola, namun baginya sudah jelas bahwa pelatih City tersebut sebaiknya mundur demi kebaikannya sendiri setelah musim ini berakhir.

Sammer dan Guardiola saling mengenal dari masa-masa mereka bersama di FC Bayern. Mantan pemain timnas Jerman itu menjabat sebagai direktur olahraga klub juara Bundesliga tersebut antara tahun 2012 dan 2016, sementara pelatih asal Spanyol itu bertugas sebagai pelatih kepala di pinggir lapangan untuk tim asal Munich tersebut antara tahun 2013 dan 2016. "Kami telah bekerja sama dengan sangat baik selama tiga tahun," puji Sammer terhadap gaya kepemimpinan pria berusia 55 tahun itu.

Guardiola masih memiliki kontrak di Manchester City yang berlaku hingga 2027, namun dalam beberapa minggu dan bulan terakhir beredar rumor bahwa pelatih asal Catalan itu mungkin akan mundur setahun lebih awal dari rencana dan menyerahkan tongkat estafet kepada orang lain setelah sepuluh tahun bersama The Skyblues.