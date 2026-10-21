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“Ada yang tidak beres”: Alexis Mac Allister kritik era Arne Slot dan jelaskan bagaimana Andoni Iraola memperbaiki ruang ganti Liverpool yang retak
- AFP
Masa transisi yang sulit di Merseyside
Slot awalnya meraih kesuksesan besar di Anfield dengan mempersembahkan gelar Liga Primer pada musim debutnya. Namun, situasi dengan cepat memburuk pada musim keduanya, yang berujung pada finis mengecewakan di posisi kelima dan pada akhirnya menyebabkan kepergiannya.
Iraola didatangkan untuk menstabilkan keadaan, dan pengaruh manajer baru itu sudah mulai terasa. Hal tersebut terlihat dari kemenangan comeback penuh drama 4-3 atas Villarreal di Liga Champions pada Selasa malam.
Liverpool sempat tertinggal dua gol pada awal pertandingan melawan tim Spanyol itu. Sundulan Mac Allister memicu kebangkitan, sebelum gol penyeimbang dari Ronald Araujo, gol kedua pemain asal Argentina itu, dan gol Florian Wirtz memastikan kemenangan, meski Tani Oluwaseyi mencetak satu gol balasan bagi tim tamu menjelang akhir laga.
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Perubahan taktik dan mengambil tanggung jawab
Berbicara kepada Amazon Prime, pemain tim nasional Argentina itu blak-blakan saat menilai musim lalu. "Tahun lalu sangat sulit bagi kami semua," aku Mac Allister. "Jelas saya tidak tampil pada level yang seharusnya. Saya orang pertama yang mengakuinya, saya tidak keberatan. Ada sesuatu yang tidak beres dalam tim. Pelatih ini mengubahnya, dan itu sangat penting."
Pemain berusia 25 tahun itu juga menyoroti keputusan Iraola untuk meninggalkan sistem pertahanan Slot. "Cara kami bermain cukup berbeda. Saya tidak suka membandingkan," jelasnya. "Saya merasa nyaman, itulah yang saya inginkan dan nikmati. Sekarang, kami lebih banyak menjaga lawan satu lawan satu. Kami tidak perlu banyak berkomunikasi karena harus mengikuti [lawan].
"Tahun lalu, kami lebih banyak menerapkan penjagaan zona. Bersama tim nasional, kami lebih banyak menerapkan penjagaan zona dan itu berhasil. Sekarang, kami menerapkan penjagaan satu lawan satu dan itu berhasil.
"Pada akhirnya, ini soal kami mengambil tanggung jawab. Itulah salah satu perubahannya. Namun, sekarang jauh lebih mudah. Kami mungkin tidak perlu terlalu banyak berpikir, tetapi harus lebih banyak berlari. Ke arah situlah sepakbola berkembang."
Ngumoha bersinar seiring kembalinya kepercayaan diri
Penyesuaian itu jelas menguntungkan Mac Allister, yang memulai kebangkitan di kompetisi Eropa lewat sundulan krusial. "Saya tidak tinggi! Tapi saya suka masuk ke kotak penalti," candanya. "Para pelatih tahu saya suka menyerang tiang dekat. Saya juga mencetak gol di Piala Dunia. Itulah posisi yang saya suka [tuju]. Ayah saya tingginya sama, mungkin sedikit lebih pendek, dan dia juga bagus dalam duel udara."
Gelandang itu juga langsung memuji rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Rio Ngumoha, yang menyumbang dua assist krusial. "Rio luar biasa, dia menjadi pembeda," kata Mac Allister. "Terkadang orang membicarakan pemain yang mencetak gol, tetapi perannya sangat penting.
"Kualitas yang dia miliki sudah jelas. Semua orang tahu. Mudah untuk melihat bahwa dia pemain yang sangat bagus. Dia bekerja keras saat tidak menguasai bola, dan itu juga penting.
"Untuk gol kedua, Rio juga luar biasa. Saya selalu berbicara dengannya soal mengirim umpan silang mendatar."
- News Images
Menjaga momentum di Eropa
Prioritas utama Iraola adalah melanjutkan performa tangguh di Liga Champions ini. Keberhasilan membalikkan ketertinggalan dua gol di kompetisi Eropa menunjukkan ketangguhan mental yang kembali dimiliki skuad, sangat kontras dengan kesulitan mereka musim lalu.
Dengan suasana ruang ganti yang telah pulih dan para pemain kunci tampil baik dalam sistem yang lebih sederhana, Liverpool akan berupaya membawa momentum dari kompetisi Eropa ini ke kompetisi domestik agar tampil konsisten.
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