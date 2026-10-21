“Ada yang tidak beres”: Alexis Mac Allister kritik era Arne Slot dan jelaskan bagaimana Andoni Iraola memperbaiki ruang ganti Liverpool yang retak

Berbicara kepada Amazon Prime, pemain tim nasional Argentina itu blak-blakan saat menilai musim lalu. "Tahun lalu sangat sulit bagi kami semua," aku Mac Allister. "Jelas saya tidak tampil pada level yang seharusnya. Saya orang pertama yang mengakuinya, saya tidak keberatan. Ada sesuatu yang tidak beres dalam tim. Pelatih ini mengubahnya, dan itu sangat penting."

Pemain berusia 25 tahun itu juga menyoroti keputusan Iraola untuk meninggalkan sistem pertahanan Slot. "Cara kami bermain cukup berbeda. Saya tidak suka membandingkan," jelasnya. "Saya merasa nyaman, itulah yang saya inginkan dan nikmati. Sekarang, kami lebih banyak menjaga lawan satu lawan satu. Kami tidak perlu banyak berkomunikasi karena harus mengikuti [lawan].

"Tahun lalu, kami lebih banyak menerapkan penjagaan zona. Bersama tim nasional, kami lebih banyak menerapkan penjagaan zona dan itu berhasil. Sekarang, kami menerapkan penjagaan satu lawan satu dan itu berhasil.

"Pada akhirnya, ini soal kami mengambil tanggung jawab. Itulah salah satu perubahannya. Namun, sekarang jauh lebih mudah. Kami mungkin tidak perlu terlalu banyak berpikir, tetapi harus lebih banyak berlari. Ke arah situlah sepakbola berkembang."