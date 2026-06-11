Ada yang sangat janggal dengan langkah Real Madrid kali ini! Siapa yang pada akhirnya benar-benar akan tertawa dalam pertarungan sengit perebutan striker Atlético, Julian Alvarez?

Sangat mudah untuk langsung merasa bahwa ada sesuatu yang sangat janggal dalam urusan ini. Ada beberapa alasan di baliknya. Pasalnya: Real sebenarnya membutuhkan banyak hal dalam skuadnya yang sudah dua musim berturut-turut gagal meraih gelar, tapi yang pasti bukan penyerang tambahan. Dan: Tidaklah mengejutkan bahwa Atletico menolak tawaran untuk pemain Argentina tersebut, yang sejak pindah dari Manchester City pada musim panas 2024 dengan biaya 75 juta euro telah mencetak 49 gol dan 17 assist dalam 106 pertandingan resmi, dan yang sama sekali tidak ingin dilepas.

Terakhir: FC Barcelona tentu saja kini terlihat canggung, karena klub tersebut telah lama dianggap sangat tertarik pada Alvarez. Menurut The Athletic, juara Spanyol saat ini, yang sedang mencari pengganti Robert Lewandowski, dilaporkan telah menyiapkan tawaran sebesar sekitar 100 juta euro pada bulan Mei.

Dengan tawaran 150 juta euro yang kini diumumkan secara terbuka oleh Real dan ditolak, harga pemain berusia 26 tahun itu pun melonjak. Sebab satu hal yang jelas: demi menjaga harga diri, Atletico kini tidak bisa lagi menjual Alvarez—yang masih terikat kontrak hingga 2030 dengan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro—dengan harga di bawah jumlah yang disebutkan.