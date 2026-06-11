Jika semuanya sudah diatur sebelumnya, mengapa Atletico Madrid boleh berulang kali mengejek rival sekotanya, Real Madrid, di depan umum? Dengan lima emoji menangis tertawa, Rojiblancos bereaksi pada Selasa malam ketika Los Blancos mengumumkan hal yang kini menjadi perbincangan setengah dunia sepak bola: tawaran senilai 150 juta euro untuk penyerang Atleti, Julian Alvarez, yang pada akhirnya ditolak.
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Ada yang sangat janggal dengan langkah Real Madrid kali ini! Siapa yang pada akhirnya benar-benar akan tertawa dalam pertarungan sengit perebutan striker Atlético, Julian Alvarez?
Sangat mudah untuk langsung merasa bahwa ada sesuatu yang sangat janggal dalam urusan ini. Ada beberapa alasan di baliknya. Pasalnya: Real sebenarnya membutuhkan banyak hal dalam skuadnya yang sudah dua musim berturut-turut gagal meraih gelar, tapi yang pasti bukan penyerang tambahan. Dan: Tidaklah mengejutkan bahwa Atletico menolak tawaran untuk pemain Argentina tersebut, yang sejak pindah dari Manchester City pada musim panas 2024 dengan biaya 75 juta euro telah mencetak 49 gol dan 17 assist dalam 106 pertandingan resmi, dan yang sama sekali tidak ingin dilepas.
Terakhir: FC Barcelona tentu saja kini terlihat canggung, karena klub tersebut telah lama dianggap sangat tertarik pada Alvarez. Menurut The Athletic, juara Spanyol saat ini, yang sedang mencari pengganti Robert Lewandowski, dilaporkan telah menyiapkan tawaran sebesar sekitar 100 juta euro pada bulan Mei.
Dengan tawaran 150 juta euro yang kini diumumkan secara terbuka oleh Real dan ditolak, harga pemain berusia 26 tahun itu pun melonjak. Sebab satu hal yang jelas: demi menjaga harga diri, Atletico kini tidak bisa lagi menjual Alvarez—yang masih terikat kontrak hingga 2030 dengan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro—dengan harga di bawah jumlah yang disebutkan.
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Apakah tawaran kepada Alvarez merupakan langkah cerdas dari Real Madrid?
Jadi, apakah ini langkah cerdas dari Real dan Presiden Florentino Perez yang baru saja terpilih kembali pada hari Minggu, untuk membalas dendam kepada rival abadi mereka dari Katalonia yang belakangan ini begitu dominan, sekaligus menepati janji yang telah diumumkan kepada para anggota untuk benar-benar mengajukan tawaran semacam itu? Mungkin saja, dan bahkan bisa jadi sangat mungkin, jika kita mengingat perseteruan berkepanjangan antara Real dan Barca.
Namun, baik Perez maupun para penggemar Los Blancos tidak akan senang melihat Atletico justru bereaksi dengan sinis. "Kalian telah mengacaukan pendidikan dengan rasa terima kasih, tapi agar tidak ada keraguan: Kami tidak berterima kasih sama sekali," tulis klub tersebut dalam pernyataan resmi. "Kami tidak akan memeriksa maupun mengevaluasi tawaran apa pun untuk Julian. Bagaimana kami bisa tidak akur, jika kalian membuat kami tertawa lebih dari FC Barcelona." Dan lanjut: "Mengingat hubungan baik dengan presiden baru kalian, mungkin kalian bisa berhenti 'mencuri' pemain dari akademi kami. Terima kasih banyak, Real Madrid."
The Athletic melaporkan, mengutip sumber di Atletico, bahwa klub tersebut sama sekali tidak menganggap serius tawaran dari Real. Hal ini mendukung teori bahwa Real bermaksud mengganggu Barca. Di El Chiringuito, Presiden Atletico Enrique Cerezo juga menegaskan: "Julian Alvarez tidak dijual. Kami tidak ingin melepasnya."
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Terjadi perselisihan antara Atlético dan Barcelona
Namun, anggapan bahwa Atletico bersekongkol dengan Real dan, sebagai imbalan atas perannya dalam sandiwara ini, diizinkan untuk melontarkan ejekan terhadap Los Blancos, juga tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Pasalnya, meskipun memang ada rivalitas antara Atleti dan Real yang semakin memanas akibat berbagai insiden dalam beberapa tahun terakhir, belakangan ini perselisihan serupa juga terjadi antara Rojiblancos dan Blaugrana.
Beberapa hari setelah kabar tentang tawaran Barca kepada Alvarez beredar, Atletico menyatakan bahwa mereka perlu mengklarifikasi beberapa "informasi yang salah" dan menerbitkan serangkaian postingan berisi rumor transfer palsu. Di antaranya adalah tawaran palsu berupa tiket konser Bad Bunny di Estadio Metropolitano sebagai imbalan untuk bintang muda Lamine Yamal.
Klub tersebut juga memodifikasi foto-foto Yamal, Pedri, dan Raphinha dengan seragam Atletico dan meniru gaya "pengumuman" jurnalis transfer Fabrizio Romano. Romano sebelumnya telah menyebarkan rumor bahwa Alvarez sendiri telah mengajukan keinginan untuk pindah. Terkait hal itu, klub tersebut menerbitkan komentar: "Jangan percaya semua yang kalian lihat, terutama jika menyangkut Barca." Atletico juga menuduh pihak Catalan melakukan "kampanye fitnah" dan menyebut adanya "kebocoran informasi yang tidak bertanggung jawab, ketidakhormatan yang terus-menerus", serta "mesin propaganda klub Catalan yang menyebarkan cerita bohong".
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Apa yang akan terjadi jika Alvarez benar-benar ingin pergi?
Namun, apa yang sebenarnya akan terjadi jika Alvarez benar-benar ingin hengkang—baik ke Barcelona maupun ke klub lain? Atletico sudah pernah mengalami hal serupa ketika legenda klub yang kini akan hengkang, Antoine Griezmann, pindah ke Barca pada 2019 setelah perselisihan berminggu-minggu dan pertikaian yang dipublikasikan secara terbuka.
Tentu saja, klub akan berada di bawah tekanan besar dan pada akhirnya bisa keluar sebagai pihak yang kalah dari saga ini, seperti yang terjadi pada Griezmann, yang saat itu dikabarkan tidak akan pernah pindah. Terlebih lagi, setidaknya secara teoritis, tawaran yang sangat tinggi sebesar 200 juta euro atau lebih pasti akan membuat mereka berpikir ulang.
Namun, untuk saat ini, Atletico hanya berada di antara dua kubu dalam masalah ini dan dapat menyerang Real dan Barca. Fokus utama tertuju pada Los Blancos, karena di situlah masalahnya berada. Dengan Jose Mourinho, seorang pelatih lama yang kembali, siap membawa Real kembali ke level yang biasa.
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Real Madrid memiliki beberapa masalah dalam susunan pemainnya
Dan untuk itu dibutuhkan beberapa pemain baru, namun seperti yang telah disebutkan, hal ini tidak terlalu diperlukan di lini serang. Di sana, dengan kehadiran Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Arda Güler, atau Jude Bellingham, sudah ada cukup banyak pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan berkat kualitas luar biasa mereka. Namun, yang kurang dari Real adalah kemampuan untuk mengendalikan tempo permainan dan bermain secara seimbang di seluruh lini tim.
Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang dapat menutup celah di lini tengah yang telah terbuka sejak pensiunnya Toni Kroos dan kepergian Luka Modric. Ini tidak diragukan lagi merupakan prioritas utama dalam pembenahan skuad, namun masih ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan.
Di posisi bek kanan, setelah kepergian Dani Carvajal, diperlukan persaingan untuk Trent Alexander-Arnold yang sejauh ini tampil mengecewakan. Di sisi kiri pertahanan, perekrutan baru juga akan sangat membantu, begitu pula di lini pertahanan tengah. Di sana, meskipun transfer Ibrahima Konate sudah hampir pasti, Real masih harus mencari pemain bertubuh besar dan kuat secara fisik yang memiliki kualitas kepemimpinan. Bild baru-baru ini melaporkan bahwa tawaran kontrak untuk Nico Schlotterbeck dari BVB akan segera datang. Pemain tersebut akan cukup mudah didapatkan oleh Real berkat klausul pelepasan yang dinegosiasikan saat perpanjangan kontrak pada bulan April. Selain itu, dilaporkan ada minat terhadap Josko Gvardiol dari Manchester City.
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Empat dari empat pemain yang didatangkan Real Madrid menjadi penonton di Piala Dunia
Mourinho akan menghadapi tugas berat di Madrid. Terlepas dari bagaimana susunan skuadnya nantinya. Tanpa hubungan baiknya dengan bos Perez, ia tidak akan kembali. Kini, sang pelatih asal Portugal itu sebaiknya segera memberi tahu sang bos bahwa untuk saat ini, lebih bijaksana jika ia bersikap rendah hati di depan publik.
Lagi pula, sudah lama sekali Real menunjukkan keahliannya di bursa transfer. Rekrutan tahun lalu seperti Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, dan Alexander-Arnold telah menghabiskan dana sebesar 167,5 juta euro. Dalam beberapa minggu ke depan, keempat pemain tersebut hanya akan menjadi penonton di Piala Dunia.
Julian Alvarez: Catatan performa sepanjang kariernya
Periode Klub Pertandingan resmi Gol Assist 2018–2022 River Plate 122 54 31 2022–2024 Manchester City 103 36 19 sejak 2024 Atletico Madrid 106 49 17