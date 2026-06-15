"Ada yang mencakar atau menggigitku" - Graham Potter mengalami luka berdarah di telinganya setelah Swedia menghancurkan Tunisia 5-1 dalam laga pembuka Piala Dunia

Di lapangan, duet penyerang Alexander Isak dan Viktor Gyokeres terbukti terlalu tangguh untuk dihadapi tim asal Afrika tersebut. Penyerang Liverpool, Isak, menjadi motor serangan, mencetak gol solo yang menakjubkan dan memberikan umpan sundulan halus kepada Mattias Svanberg untuk mencetak gol keempat setelah tinjauan VAR. Gyokeres dari Arsenal juga mencetak gol, memanfaatkan kesalahan lawan setelah tekanan tanpa henti Isak memaksa terjadinya kehilangan bola.

Potter segera memuji duet penyerangnya yang menentukan arah pertandingan pada laga pembuka Grup F. "Saya pikir ini adalah malam yang fantastis bagi kami, awal yang fantastis," katanya. "Penampilan yang solid yang memungkinkan Alex dan Viktor menunjukkan kualitas mereka, dan mereka melakukannya. Kami solid secara defensif, mencetak gol dari lini tengah, dan melakukan pergantian pemain yang baik. Saya senang untuk para pemain. Mereka telah bekerja keras dalam beberapa pekan terakhir dan menunjukkan kemajuan. Seluruh pujian untuk mereka. Sebagai pelatih, Anda tahu ketika tim sedang berkembang, tetapi Anda juga harus menang. Kami tidak sempurna, tetapi kami tahu kami tidak akan sempurna."