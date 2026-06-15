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"Ada yang mencakar atau menggigitku" - Graham Potter mengalami luka berdarah di telinganya setelah Swedia menghancurkan Tunisia 5-1 dalam laga pembuka Piala Dunia
Cedera misterius Potter membayangi kemenangan telak
Meskipun diliputi euforia atas kemenangan telak di Monterrey, Potter muncul untuk menjalani sesi wawancara pasca-pertandingan dengan darah yang terlihat di telinga kanannya. Sang ahli taktik, yang didatangkan untuk membangkitkan tim Swedia yang sempat terseok-seok selama babak kualifikasi, pun bingung dengan penyebab luka tersebut.
Saat berbicara kepada media tentang insiden tersebut, Potter mengaku tidak yakin bagaimana tepatnya cedera itu terjadi di tengah kekacauan di pinggir lapangan. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang mencakar saya, atau menggigit saya. Saya harus menganalisis rekaman videonya," katanya, melalui Sportbladet. Meskipun terkejut melihat manajer mereka berlumuran darah, suasana tetap meriah karena Potter fokus pada performa mematikan timnya.
- AFP
Isak dan Gyokeres menghancurkan Tunisia
Di lapangan, duet penyerang Alexander Isak dan Viktor Gyokeres terbukti terlalu tangguh untuk dihadapi tim asal Afrika tersebut. Penyerang Liverpool, Isak, menjadi motor serangan, mencetak gol solo yang menakjubkan dan memberikan umpan sundulan halus kepada Mattias Svanberg untuk mencetak gol keempat setelah tinjauan VAR. Gyokeres dari Arsenal juga mencetak gol, memanfaatkan kesalahan lawan setelah tekanan tanpa henti Isak memaksa terjadinya kehilangan bola.
Potter segera memuji duet penyerangnya yang menentukan arah pertandingan pada laga pembuka Grup F. "Saya pikir ini adalah malam yang fantastis bagi kami, awal yang fantastis," katanya. "Penampilan yang solid yang memungkinkan Alex dan Viktor menunjukkan kualitas mereka, dan mereka melakukannya. Kami solid secara defensif, mencetak gol dari lini tengah, dan melakukan pergantian pemain yang baik. Saya senang untuk para pemain. Mereka telah bekerja keras dalam beberapa pekan terakhir dan menunjukkan kemajuan. Seluruh pujian untuk mereka. Sebagai pelatih, Anda tahu ketika tim sedang berkembang, tetapi Anda juga harus menang. Kami tidak sempurna, tetapi kami tahu kami tidak akan sempurna."
Sebuah perubahan yang luar biasa bagi Blagult
Skor 5-1 ini menandai transformasi yang luar biasa bagi sebuah negara yang nyaris gagal lolos ke turnamen ini sama sekali. Swedia finis di posisi terbawah grup kualifikasi awal mereka, di bawah Swiss, Kosovo, dan Slovenia, namun berhasil lolos ke putaran final melalui babak play-off Nations League. Di bawah asuhan Potter, mereka menemukan ketajaman yang sebelumnya hilang, dengan gelandang Brighton Yasin Ayari, yang berdarah Tunisia, juga mencetak dua gol spektakuler dalam kemenangan tersebut.
Manajer tetap rendah hati meskipun kemenangan ini sangat meyakinkan. "Saya sedikit kecewa dengan gol yang kami kebobolan, tetapi hal itu bisa saja terjadi. Kami bermain lebih matang di babak kedua, terutama mengingat kami kurang berpengalaman di Piala Dunia," kata Potter. Kesalahan tersebut memungkinkan Omar Rekik mencetak gol untuk Tunisia, tetapi itu terbukti tidak lebih dari sekadar penghibur karena Swedia mendominasi tahap-tahap akhir pertandingan.
- Getty Images Sport
Ujian berat menanti pemuncak Grup F
Swedia kini berada di posisi yang sangat menguntungkan di puncak klasemen grup, terutama setelah dua tim raksasa, Belanda dan Jepang, bermain imbang 2-2 pada pertandingan sebelumnya hari ini. Hasil ini menempatkan pasukan Potter dalam posisi yang menguntungkan untuk lolos ke babak gugur, meskipun sang manajer menyadari bahwa ujian yang jauh lebih berat menanti saat mereka menghadapi Oranje pada Matchday 2.
Potter menepis semua hype yang berkembang seputar timnya saat mereka bersiap menghadapi tantangan berikutnya. "Kami hanya fokus pada apa yang bisa kami lakukan, kami fokus pada penampilan kami," pungkasnya. "Tidak masalah apa yang dipikirkan orang dari luar atau pendapat mereka. Itulah keindahan Piala Dunia, semua orang punya prediksi dan perkiraan, tetapi kami harus fokus pada tugas kami dan bagaimana kami bermain sebagai sebuah tim. Kami akan menghadapi tim papan atas lainnya pada akhir pekan ini yang merupakan salah satu favorit dalam kompetisi ini."