"Ada yang harus berubah" - Liam Rosenior diperingatkan bahwa ia mungkin kewalahan di Chelsea, sementara legenda klub itu mengatakan pemilik asal Amerika "tidak memahami" sepak bola
Rosenior berjuang keras untuk menghentikan kemerosotan Chelsea
Suasana di Stamford Bridge semakin suram setelah rentetan hasil buruk berupa empat kekalahan beruntun. Sejak mengambil alih kendali pada Januari lalu menyusul pemecatan Enzo Maresca, Rosenior telah memimpin 19 pertandingan, namun masa bulan madunya kini benar-benar telah berakhir. Kekalahan telak baru-baru ini termasuk kekalahan tandang 5-2 dan kekalahan kandang 3-0 dari Paris Saint-Germain, yang membuat mereka tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar. Setelah kekalahan 3-0 di Liga Premier akhir pekan lalu dari Everton, mereka kini berada di peringkat keenam klasemen dengan 48 poin. Mereka kini tertinggal enam poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat, yang sangat mempersulit peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa.
Melangkah maju dari Strasbourg
Menurut Petit, masalah utama yang menghantui tim asal London ini adalah barisan pertahanan mereka yang rapuh, seperti yang ia sampaikan kepada BetGoat: "Masalah utama di Chelsea mungkin terletak pada pertahanan. Mereka memiliki banyak sekali masalah, tapi masalah utamanya adalah pertahanan. Mereka kebobolan terlalu banyak gol. Mereka telah kalah terlalu banyak kali di kandang dan mungkin merupakan salah satu tim dengan performa paling biasa-biasa saja di kandang di Liga Premier. Saya rasa mereka berada di peringkat ke-12 atau ke-13 di klasemen kandang."
Mencari pengganti Maresca terbukti sulit, dengan pria asal Prancis itu menambahkan: "Saya pikir dimensi Strasbourg sangat cocok dengan Rosenior. Memberinya tanggung jawab di klub sebesar Chelsea adalah langkah besar, terutama setelah mengambil alih setelah Enzo Maresca meninggalkan klub."
Pemilik usaha asal Amerika diperingatkan agar fokus pada bisnis
Mantan gelandang tersebut melontarkan kritik tajam terhadap petinggi klub, dengan menyiratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan komersial daripada prestasi olahraga. Dalam penilaiannya yang pedas, Petit menyatakan: "Saya tidak tahu apakah dia akan tetap bertahan di akhir musim, tapi sejujurnya, ada sesuatu yang harus berubah. Saya pikir para pemilik Amerika harus memahami bahwa kami menghormati, dan saya sangat menghormati mereka yang menanamkan modal, tetapi pada akhirnya, jangan mencampuri urusan yang tidak Anda pahami."
Dia menegaskan bahwa memperlakukan sepak bola semata-mata sebagai bisnis justru menjauhkan para pendukung. "Sepak bola adalah hal yang serius bagi begitu banyak orang, dan Anda terus-menerus berusaha menjadikan ini sebagai bisnis, yang berarti para penggemar Chelsea sudah bosan dengan hal itu. Mereka tidak menginginkan bisnis di klub, mereka menginginkan kesuksesan."
Ketidakmatangan taktis dan kurangnya visi
Ketiadaan arah ini tampaknya memberikan dampak psikologis pada skuad yang sudah kelelahan secara mental. Petit mempertanyakan strategi keseluruhan, dengan bertanya: "Sejak awal musim, apa visi dari segi olahraga bersama manajer? Apa visinya? Bagaimana kita akan bermain?"
Hal ini terungkap dengan jelas saat melawan PSG. Petit kebingungan dengan keputusan manajerial tersebut, dan menyatakan: "Lihat saja Rosenior saat melawan PSG dan mereka bermain dengan tiga bek, ayolah. Apa kamu sudah lihat tim mana yang kamu lawan? Siapa saja striker di Paris Saint-Germain? Mereka itu, bisa menghabisi kamu. Satu lawan satu, mereka bisa menghabisi kamu. Dan kamu main dengan tiga bek? Serius?"