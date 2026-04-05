"Ada yang bilang mereka yang memberi kami kemenangan itu" - Eric Garcia membalas kritik setelah kemenangan dramatis Barcelona di menit-menit akhir atas Atletico Madrid
Musso mengklaim bahwa Atletico lebih unggul
Hasil ini membuat Barcelona berada di posisi yang sangat menguntungkan saat musim memasuki fase akhir. Namun, pertandingan antara Atletico dan Barcelona dengan cepat berubah menjadi perdebatan sengit seputar keputusan wasit, dengan Barcelona dianggap mendapat keuntungan yang tidak adil. Kiper Atletico, Juan Musso, yang dinobatkan sebagai MVP berkat serangkaian penyelamatan gemilang, meyakini bahwa jalannya pertandingan berubah secara tidak adil akibat kartu merah yang diterima Nico Gonzalez dari tuan rumah sebelum kartu merah Gerard Martin dari Barca dicabut, dengan alasan bahwa tuan rumah tampil lebih baik saat bermain dengan skuad lengkap.
Garcia membantah tuduhan bahwa Atletico memberinya hadiah
Bek serba bisa asal Spanyol itu, yang tampil baik sebagai bek kanan maupun gelandang dalam laga tersebut, dengan cepat membantah anggapan bahwa tim asuhan Diego Simeone telah memberikan kemenangan kepada mereka. Garcia menegaskan bahwa kemenangan itu diraih berkat ketangguhan dan dedikasi profesional.
"Kami tahu apa yang kami lakukan di sini, meskipun mereka ingin meremehkan pentingnya hal itu," kata Garcia. "Mereka adalah pemain-pemain level tinggi. Beberapa orang mungkin mengatakan mereka datang untuk memberikan kemenangan kepada kami, tapi kami harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Kami senang dengan itu."
Memanfaatkan kesalahan Real Madrid
Barcelona turun ke lapangan dengan sadar bahwa sebuah kemenangan akan memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga menjadi tujuh poin. Setelah penampilan mengecewakan dalam laga Copa del Rey di Metropolitano baru-baru ini, yang berakhir dengan kekalahan 4-0, Garcia mengungkapkan bahwa timnya memanfaatkan pengalaman negatif tersebut sebagai motivasi agar tidak tergelincir lagi di panggung besar di bawah sorotan lampu Madrid.
"Semua orang tahu apa yang terjadi pada sore hari. Kami baru saja menjalani pertandingan di sini, yang berakhir dengan bencana. Kami tahu bahwa jika kami menang, kami akan memberikan pukulan telak," jelas Garcia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Dengan 76 poin, Barcelona memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara Atletico tetap berada di peringkat keempat dengan 57 poin. Pertandingan ini hanyalah bab pertama dari trilogi yang akan berlanjut di kompetisi teratas Eropa, di mana kedua tim asal Catalunya dan Madrid itu akan kembali berhadapan dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit di Camp Nou dan Metropolitano dalam ajang Liga Champions. Barcelona akan menjamu Atletico terlebih dahulu pada Rabu.