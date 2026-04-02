"Ada solusi untuk segala hal" - Enzo Fernandez memberikan nasihat kepada kaum muda saat bintang Chelsea itu berbagi kisah tentang bagaimana bantuan kesehatan mental "mengubah hidupnya"

Fernandez menjelaskan bahwa perjalanannya menuju kejernihan mental dimulai dalam lingkungan kolaboratif sebelum berkembang menjadi latihan yang lebih terfokus dan bersifat satu lawan satu. Perkembangan ini membantunya mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam seiring kariernya yang semakin cemerlang di panggung global.

"Saya mulai menemui psikolog tiga bulan sebelum Piala Dunia. Itu mengubah hidup saya," aku Fernandez. "Anda mulai mengekspresikan diri, berbicara dengan seseorang tentang apa yang terjadi pada Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan sehari-hari, dan apa yang terjadi pada saya ketika saya merasa seperti itu."

"Saya memulai dengan sesi kelompok, lalu kami bertemu untuk sesi individu. Hal itu sangat membantu saya mengembangkan kesadaran; saya mulai merasa jauh lebih baik seiring berjalannya waktu, dan hari ini saya tidak bisa melepaskannya."