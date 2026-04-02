"Ada solusi untuk segala hal" - Enzo Fernandez memberikan nasihat kepada kaum muda saat bintang Chelsea itu berbagi kisah tentang bagaimana bantuan kesehatan mental "mengubah hidupnya"
Perubahan sudut pandang yang mendasar
Dalam sebuah wawancara yang langka dan terbuka dengan Luzu TV, Fernandez melepaskan sikapnya yang biasanya rendah hati untuk membahas dampak mendalam dari terapi. Mantan bintang Benfica itu mengungkapkan bahwa ia mulai mencari bantuan profesional untuk kesehatan mentalnya hanya tiga bulan sebelum kemenangan bersejarah Argentina di Piala Dunia 2022, sebuah keputusan yang menurutnya telah mengubah pandangannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Proses tersebut memungkinkan gelandang tersebut untuk mengatasi tekanan besar dalam sepak bola elit. Dengan mengembangkan rutinitas refleksi diri, ia menemukan cara untuk mengelola ekspektasi tinggi yang menyertai bermain untuk Albiceleste dan di Liga Premier.
Perjalanan menuju pertumbuhan pribadi
Fernandez menjelaskan bahwa perjalanannya menuju kejernihan mental dimulai dalam lingkungan kolaboratif sebelum berkembang menjadi latihan yang lebih terfokus dan bersifat satu lawan satu. Perkembangan ini membantunya mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam seiring kariernya yang semakin cemerlang di panggung global.
"Saya mulai menemui psikolog tiga bulan sebelum Piala Dunia. Itu mengubah hidup saya," aku Fernandez. "Anda mulai mengekspresikan diri, berbicara dengan seseorang tentang apa yang terjadi pada Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan sehari-hari, dan apa yang terjadi pada saya ketika saya merasa seperti itu."
"Saya memulai dengan sesi kelompok, lalu kami bertemu untuk sesi individu. Hal itu sangat membantu saya mengembangkan kesadaran; saya mulai merasa jauh lebih baik seiring berjalannya waktu, dan hari ini saya tidak bisa melepaskannya."
Menghapus stigma bagi generasi mendatang
Dengan memanfaatkan popularitasnya sebagai bintang Liga Premier yang terkenal, pemain asal Argentina ini ingin menyampaikan pesan kepada para penggemar mudanya. Ia berbicara tentang pentingnya menghilangkan stigma seputar terapi, serta mendesak mereka yang sedang bergumul dengan emosi untuk mencari bantuan profesional daripada menderita dalam diam.
"Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi tahu anak-anak agar menyadari bahwa ada solusi untuk segala hal, bahwa mereka bisa berbicara dengan para profesional," tambahnya. "Seringkali, rasa takut dan kecemasan menghalangi Anda untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Saya pikir ini adalah bagian yang sangat penting, bukan hanya untuk menjadi bahagia, tetapi juga untuk menikmati hidup. Saya dulu memiliki banyak ketakutan, saya juga seorang yang sangat taat beriman kepada Tuhan, dan hari ini saya merasa jauh lebih siap untuk mengekspresikan diri, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Musim ini, pemain berusia 25 tahun itu tetap menjadi pemain kunci bagi Chelsea, dengan mencatatkan 46 penampilan di semua kompetisi, mencetak 12 gol, dan memberikan enam assist. Fokusnya kini tertuju pada upaya membawa Chelsea ke Liga Champions musim depan, dengan The Blues saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier, terpaut enam poin dari empat besar. Ia memanfaatkan jeda internasional untuk mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Real Madrid, dan rekan-rekan setimnya dikabarkan mulai kehilangan kesabaran terhadapnya. Sebelum menghadapi Manchester City di liga pekan depan, Chelsea akan terlebih dahulu bertanding melawan Port Vale di perempat final Piala FA pada hari Sabtu.