"Ada sisi yang lebih keras dalam sepak bola" - Gavi menegaskan bahwa ia TIDAK ingin para pemain Argentina dikenai sanksi skorsing akibat insiden perkelahian setelah kemenangan Spanyol di final Piala Dunia

Gavi telah berupaya meredakan ketegangan yang semakin memuncak antara Spanyol dan Argentina pasca bentrokan sengit di final Piala Dunia. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi pusat insiden bentrokan fisik di New Jersey, di mana ia dihadapkan oleh Paredes dalam perkelahian massal yang meletus setelah peluit akhir dibunyikan.

Saat berbicara dalam acara penyambutan di kampung halamannya, Los Palacios y Villafranca, di mana ia mendapat penghargaan bersama Fabian Ruiz dari Paris Saint-Germain, Gavi menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan sanksi FIFA bagi rekan-rekan setimnya dari Argentina. "Tidak, sejujurnya, saya tidak berpikir mereka harus diskors," katanya, seperti dikutip Marca. "Saya mengerti ini bukan teladan yang baik bagi anak-anak, tetapi ada juga sisi sepak bola yang lebih keras. Mungkin hal yang paling logis bagi saya adalah mengusir mereka dari lapangan selama pertandingan, tetapi seperti yang saya katakan, pada akhirnya saya pikir ini semua adalah sepak bola dan memang seharusnya begitu."