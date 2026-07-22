AFP
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"Ada sisi yang lebih keras dalam sepak bola" - Gavi menegaskan bahwa ia TIDAK ingin para pemain Argentina dikenai sanksi skorsing akibat insiden perkelahian setelah kemenangan Spanyol di final Piala Dunia
Gavi menyerukan agar tetap tenang setelah kekacauan di New Jersey
Gavi telah berupaya meredakan ketegangan yang semakin memuncak antara Spanyol dan Argentina pasca bentrokan sengit di final Piala Dunia. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi pusat insiden bentrokan fisik di New Jersey, di mana ia dihadapkan oleh Paredes dalam perkelahian massal yang meletus setelah peluit akhir dibunyikan.
Saat berbicara dalam acara penyambutan di kampung halamannya, Los Palacios y Villafranca, di mana ia mendapat penghargaan bersama Fabian Ruiz dari Paris Saint-Germain, Gavi menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan sanksi FIFA bagi rekan-rekan setimnya dari Argentina. "Tidak, sejujurnya, saya tidak berpikir mereka harus diskors," katanya, seperti dikutip Marca. "Saya mengerti ini bukan teladan yang baik bagi anak-anak, tetapi ada juga sisi sepak bola yang lebih keras. Mungkin hal yang paling logis bagi saya adalah mengusir mereka dari lapangan selama pertandingan, tetapi seperti yang saya katakan, pada akhirnya saya pikir ini semua adalah sepak bola dan memang seharusnya begitu."
- Getty Images
Paredes menjadi sorotan karena perilakunya yang agresif
Kontroversi ini sebagian besar berpusat pada perilaku gelandang Boca Juniors, Paredes, yang terlihat menusuk leher Eric Garcia sebelum menjatuhkan Gavi ke lapangan. Insiden tersebut dipicu tak lama setelah peluit dibunyikan ketika Nahuel Molina memukul Rodri, yang menyebabkan situasi kacau yang membutuhkan intervensi dari pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni.
Meskipun kritik dari para pengamat semakin gencar, gelandang Argentina tersebut tetap bersikap menantang. Dalam pernyataan terbaru di media sosial, Paredes sepenuhnya berfokus pada pujian terhadap kerja sama timnya dan mengungkapkan kebanggaan mewakili negaranya, tanpa meminta maaf atau menanggapi kontroversi yang sedang terjadi.
Yamal ikut meramaikan perayaan dengan sindiran jenaka
Sementara Gavi bersikap bijaksana selama upacara penghormatan di negaranya, rekan setimnya, Lamine Yamal, justru dengan senang hati menonjolkan rivalitas tersebut selama parade kemenangan Spanyol di Madrid. Bintang remaja itu terlihat tertawa sambil mengangkat spanduk buatan penggemar yang membandingkan perselisihan antara kedua rival tersebut dengan pertandingan tinju selebriti. Papan tersebut, yang merujuk pada acara populer "Velada del Ano", jelas menghibur pemain berusia 19 tahun itu saat ia merayakan gelar juara dunia pertama Spanyol sejak 2010.
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Sambutan layaknya pahlawan di Los Palacios
Kembali ke Los Palacios y Villafranca, sorotan tetap tertuju pada para pahlawan lokal yang turut membantu menaklukkan dunia. Baik Gavi maupun Fabian dianugerahi tomat seberat berat badan mereka—sebuah penghormatan tradisional setempat—dengan Gavi menerima 68,5 kilogram dan Fabian 84,5 kilogram. Kota tersebut telah mengumumkan rencana untuk mengganti nama lapangan sepak bola lokal dengan nama keduanya dan pada akhirnya akan mendirikan sebuah monumen untuk menghormati mereka bersama bek legendaris Spanyol, Jesus Navas, yang juga hadir dalam upacara tersebut. Acara ini menjadi pengingat akan sisi pribadi para bintang global ini, jauh dari pertarungan sengit di turnamen internasional.
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