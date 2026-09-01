Gol Bukayo Saka pada babak kedua memastikan Arsenal mempertahankan start sempurna mereka di Premier League musim ini dengan kemenangan tipis 1-0 di Villa Park. Arsenal mengandalkan pertahanan kokoh mereka untuk mengamankan tiga poin, dengan mencatatkan nirbobol keenam dalam tujuh laga liga, sejak rangkaian akhir musim lalu.

Arteta banyak memanfaatkan bangkunya untuk mengelola laga tandang yang sulit ini. Eberechi Eze dimasukkan saat jeda untuk menggantikan rekrutan musim panas Christos Tzolis dan memainkan peran penting dalam gol penentu Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes, dan Ezri Konsa juga tampil pada babak kedua untuk membantu mengamankan kemenangan.

Namun, Gyokeres tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan untuk pertandingan liga kedua secara beruntun. Penyerang internasional Swedia itu juga gagal tampil melawan Coventry pekan lalu dan hanya bermain selama 15 menit saat menjuarai Community Shield atas Manchester City.



