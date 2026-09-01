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'Ada sejumlah masalah dengan para pemain' - Mikel Arteta mengirim pesan tajam kepada Viktor Gyokeres saat Arsenal melanjutkan pertahanan gelar lewat kemenangan atas Aston Villa
Arsenal meraih kemenangan susah payah atas Aston Villa
Gol Bukayo Saka pada babak kedua memastikan Arsenal mempertahankan start sempurna mereka di Premier League musim ini dengan kemenangan tipis 1-0 di Villa Park. Arsenal mengandalkan pertahanan kokoh mereka untuk mengamankan tiga poin, dengan mencatatkan nirbobol keenam dalam tujuh laga liga, sejak rangkaian akhir musim lalu.
Arteta banyak memanfaatkan bangkunya untuk mengelola laga tandang yang sulit ini. Eberechi Eze dimasukkan saat jeda untuk menggantikan rekrutan musim panas Christos Tzolis dan memainkan peran penting dalam gol penentu Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes, dan Ezri Konsa juga tampil pada babak kedua untuk membantu mengamankan kemenangan.
Namun, Gyokeres tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan untuk pertandingan liga kedua secara beruntun. Penyerang internasional Swedia itu juga gagal tampil melawan Coventry pekan lalu dan hanya bermain selama 15 menit saat menjuarai Community Shield atas Manchester City.
- Mark Pain
Arteta menjelaskan strategi pergantiannya
Setelah peluit akhir berbunyi, Arteta membahas minimnya waktu bermain bagi beberapa anggota skuad. Bos Arsenal itu menegaskan bahwa keterbatasan fisik menjadi penentu perubahan yang ia lakukan saat melawan Villa.
"Ini adalah kemenangan skuad dan kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang panjang," kata Arteta. "Permainan akan berubah dan mereka akan memiliki momen-momen karena mereka sangat mampu melakukan itu, terutama ketika Anda kehilangan bola di area-area tertentu. Masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi saya menyukai sikap setiap pemain yang berada di lapangan."
Berbicara langsung soal para pemain cadangan yang tidak digunakan, pria Spanyol itu menambahkan: "Hari ini adalah penampilan skuad dan kemenangan skuad, dan saya sedih untuk mereka yang tidak mendapat kesempatan bermain karena mereka semua ingin ambil bagian. Tetapi terkadang ada masalah tertentu secara fisik pada pemain sehingga Anda harus melakukan perubahan, dan saya yakin akan ada menit bermain untuk semua orang."
Rumor transfer beredar seputar Gyokeres
Berkurangnya peran Gyokeres sebagian besar disebabkan oleh kembalinya Kai Havertz ke kebugaran penuh, dengan mantan pemain Chelsea itu saat ini lebih dipilih di lini serang. Minimnya waktu bermain ini tentu memicu spekulasi mengenai masa depan pemain Swedia itu menjelang hari terakhir bursa transfer.
Sang penyerang baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Laporan bahkan menyebut ia bisa digunakan sebagai bagian dari kesepakatan rumit yang akan membuat Julian Alvarez dari Atletico Madrid menuju Stadion Emirates.
Sementara itu, Arsenal dilaporkan telah mengurangi opsi di lini serang dengan mengizinkan Ethan Nwaneri bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim. Raksasa Bundesliga itu bergerak cepat untuk merekrut pemain internasional England U-21 tersebut setelah Giannis Konstantelias mengalami cedera serius ligamen lutut cruciatum.
- Getty Images Sport
Nwaneri hengkang saat hari terakhir bursa transfer kian dekat
Nwaneri dijadwalkan menjalani tes medis di Jerman hari ini saat ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama yang kecil kemungkinan akan ia dapatkan di London utara. Menariknya, remaja itu bisa segera menghadapi klub induknya, karena Dortmund dan Arsenal tergabung dalam grup Liga Champions yang sama.
Bagi tim asuhan Arteta, fokus akan tetap tertuju pada upaya memperpanjang rentetan kemenangan mereka sambil menjalani jam-jam terakhir bursa transfer. Apakah Gyokeres tetap menjadi bagian dari skuad untuk memperebutkan menit bermain yang dijanjikan manajernya akan terjawab dengan jelas pada hari terakhir bursa transfer.
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