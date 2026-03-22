Bertanding di Estadio Santiago Bernabeu melawan Real Madrid — hal itu istimewa bagi setiap pesepakbola, tetapi mungkin bagi seseorang hal itu terasa sedikit lebih istimewa. Di zona campuran setelah kemenangan 4-0 atas Union Berlin, Lennart Karl ditanya seberapa besar antusiasmenya menjelang pertandingan perempat final Liga Champions yang akan datang. Para wartawan yang hadir tersenyum, Karl sendiri tertawa, berhenti sejenak, lalu menjawab: "Sangat besar, tentu saja. Ini tentu saja stadion yang keren. Saya hanya ingin bermain."
Diterjemahkan oleh
Ada satu pertanyaan yang membuatnya tertawa sendiri! Lennart Karl menelusuri masa lalunya bersama FC Bayern — dan masa depannya?
Tentu saja ada senyuman dan tawa, karena duel ini memiliki makna yang sangat istimewa bagi pemuda berusia 18 tahun itu. Saat mengunjungi klub penggemar pada awal tahun ini, Karl menyebut Real sebagai "klub impianku", tempat di mana ia "pasti suatu saat nanti" ingin bermain. Hal itu pun mengakhiri masa Natal yang tenang di FC Bayern. Hal itu disusul oleh reaksi keras dari publik: Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu sebagai talenta muda yang sedang naik daun di klub "Mia san mia" dari Munich!
- Getty Images Sport
"Semua orang pasti mengalaminya": Lennart Karl tentang penurunan performanya
Entah apakah hal itu ada hubungannya dengan kasus tersebut atau tidak: Setelah itu, Karl mengalami sedikit penurunan performa untuk pertama kalinya pasca terobosan sensasionalnya pada musim gugur. Tiba-tiba, permainan Karl tidak lagi terlihat begitu santai dan efektif. Pada akhir Februari, pelatih Vincent Kompany bahkan tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk dua pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya musim ini. "Setiap orang pasti pernah mengalaminya," kata Karl kini.
Juga karena belakangan ini jadwal pertandingan yang padat kembali terjadi, menit bermainnya pun bertambah dan ia kembali menemukan performa terbaiknya. Dalam kemenangan 4-1 pada leg kedua melawan Atalanta Bergamo, Karl tampil gemilang untuk pertama kalinya dalam waktu lama dan mencatatkan dua poin. Namun, saat melawan Union, ia kembali bermain kurang baik dan membuang dua peluang emas. Secara keseluruhan, ia telah mencetak delapan gol dan enam assist musim ini, sebuah hasil yang luar biasa untuk pemain seumurannya.
- Getty Images Sport
Lennart Karl untuk pertama kalinya masuk dalam skuad tim nasional Jerman
Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann menghargai perkembangannya dengan memanggilnya untuk pertama kalinya ke tim nasional Jerman dalam rangka pertandingan persahabatan yang akan datang melawan Swiss dan Ghana.
Karl baru mengetahui hal itu dengan sedikit keterlambatan. Ia tidak bisa menerima panggilan telepon dari pelatih tim nasional karena, menurut pengakuannya, saat itu ia sedang mengikuti les matematika: "Awalnya saya tidak mengangkat telepon, tapi kemudian saya menelepon balik setelah lima menit." Seperti yang diminta Nagelsmann, dia ingin "tidak menekan diri sendiri" pada hari-hari pertamanya bersama tim nasional: "Saya akan bermain sepak bola seperti biasa dan berharap semuanya berjalan lancar, sehingga saya bisa ikut serta di Piala Dunia."
Bersama FC Bayern, setelah fase pertandingan internasional, masih ada satu pertandingan tandang melawan SC Freiburg, sebelum bertanding melawan Real di Bernabeu pada 7 April. Bagi Karl, ini bukan hanya perjalanan ke klub impiannya dan—jika rencana kariernya berjalan lancar—mungkin ke masa depannya, tetapi juga perjalanan ke masa lalu. Pada usia sepuluh tahun, ia mengikuti uji coba di Madrid, namun transfer tersebut akhirnya tidak terwujud. Mengenai bagaimana suasana di Bernabeu saat itu, Karl mengaku "sudah tidak begitu ingat" lagi.
Lennart Karl: Catatan penampilannya musim ini
Lomba Pertandingan Gol Assist Bundesliga 23 4 4 Liga Champions 7 4 2 Piala DFB 3 - - Super Cup 1 - -