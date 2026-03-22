Ada satu pertanyaan yang membuatnya tertawa sendiri! Lennart Karl menelusuri masa lalunya bersama FC Bayern — dan masa depannya?

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann menghargai perkembangannya dengan memanggilnya untuk pertama kalinya ke tim nasional Jerman dalam rangka pertandingan persahabatan yang akan datang melawan Swiss dan Ghana.

Karl baru mengetahui hal itu dengan sedikit keterlambatan. Ia tidak bisa menerima panggilan telepon dari pelatih tim nasional karena, menurut pengakuannya, saat itu ia sedang mengikuti les matematika: "Awalnya saya tidak mengangkat telepon, tapi kemudian saya menelepon balik setelah lima menit." Seperti yang diminta Nagelsmann, dia ingin "tidak menekan diri sendiri" pada hari-hari pertamanya bersama tim nasional: "Saya akan bermain sepak bola seperti biasa dan berharap semuanya berjalan lancar, sehingga saya bisa ikut serta di Piala Dunia."

Bersama FC Bayern, setelah fase pertandingan internasional, masih ada satu pertandingan tandang melawan SC Freiburg, sebelum bertanding melawan Real di Bernabeu pada 7 April. Bagi Karl, ini bukan hanya perjalanan ke klub impiannya dan—jika rencana kariernya berjalan lancar—mungkin ke masa depannya, tetapi juga perjalanan ke masa lalu. Pada usia sepuluh tahun, ia mengikuti uji coba di Madrid, namun transfer tersebut akhirnya tidak terwujud. Mengenai bagaimana suasana di Bernabeu saat itu, Karl mengaku "sudah tidak begitu ingat" lagi.