Ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait Kai Havertz — Lennart Karl sudah bisa mulai mengemas koper untuk Piala Dunia: Para pemenang dan pecundang di tim nasional Jerman

Meskipun performanya sedang menurun selama beberapa pekan terakhir bersama Newcastle United yang sedang terpuruk, ia tetap menjadi pilihan utama Nagelsmann di lini depan, jika sang pelatih memutuskan untuk memainkan penyerang tengah. Saat menjadi starter melawan Ghana, Woltemade tampil mengesankan terutama sebagai pemain pengumpan, meskipun ia gagal mencetak gol. Keunggulannya adalah ia menghadirkan elemen serangan yang berbeda dibandingkan para pesaingnya. Sementara itu, Deniz Undav harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.

Pemain asal Stuttgart ini keluar dari pemusatan latihan sebagai pemenang sekaligus pecundang. "Everbybody's Darling" memenuhi tugas yang diberikan pelatih timnas dan bersinar sebagai "penyelesai" dengan gol penentu kemenangan di hadapan penonton tuan rumah. Nagelsmann membenarkan peran pengganti Undav dengan alasan bahwa kualitasnya baru terlihat saat menghadapi lawan yang kelelahan, dan ia benar-benar mencatat bahwa sebagian besar dari 23 golnya untuk VfB (16) memang dicetak pada babak kedua.

Pada saat yang sama, Undav secara terbuka mempertanyakan "pembicaraan peran" yang sering disebut Nagelsmann, ketika ia mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak di mikrofon ARD setelah pertandingan. Apakah ia telah membantu dirinya sendiri dengan hal itu? Dipertanyakan. Kalimat tersebut tampaknya kurang disukai oleh Nagelsmann, yang sebelumnya telah menekankan bahwa ia hanya ingin membawa pemain yang menjalankan perannya tanpa protes. Undav memang mengakui bahwa ia "menerima" hal tersebut. Namun, Nagelsmann bereaksi dengan jelas sensitif—dan tak perlu blak-blakan—saat ditanya tentang pernyataan tersebut dalam konferensi pers berikutnya: "Dia menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan pernyataannya. Dari sudut pandang itu, bagiku tak masalah asalkan dia mulai mencetak gol lebih sedikit. Jika dia bisa mengatasinya sendiri, silakan saja."

Kebenaran seutuhnya juga mencakup fakta bahwa Undav hampir tidak terlibat dalam permainan hingga golnya. Hal itu tentu saja tidak luput dari perhatian Nagelsmann. "Saya merasa penampilannya sebelum gol itu tidak bagus," katanya sambil menyoroti sedikitnya sentuhan bola (13) yang dilakukan pemain Stuttgart tersebut. Di saat yang sama, ia mengakui: "Tapi itulah mengapa ia juga merupakan penyerang top, karena ia berada di tempat bola jatuh."

Nagelsmann juga mempertanyakan apakah Undav "bisa mencetak gol seperti itu jika dia sudah berlari selama 70 menit sebelumnya" dan menekankan lagi: "Kami juga akan membutuhkan pemain pengganti di musim panas yang mampu menentukan hasil pertandingan. Itulah tugasnya, perannya." Namun, apakah perdebatan ini sudah selesai? Sepertinya belum, meskipun Nagelsmann tampaknya sudah bosan dengan hal ini. "Kami sudah tujuh hari membahas Deniz Undav tanpa henti."