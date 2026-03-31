Ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait Kai Havertz — Lennart Karl sudah bisa mulai mengemas koper untuk Piala Dunia: Para pemenang dan pecundang di tim nasional Jerman

Di lini pertahanan tengah, situasinya juga sudah jelas. Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah akan menjadi duet andalan di Piala Dunia, apa pun yang terjadi. Dua kesalahan Schlotterbeck saat melawan Swiss pun tak akan mengubah hal itu. Lagipula, dalam membangun serangan, ia dituntut untuk mengirimkan umpan-umpan yang membuka ruang.
Tentu saja, hal ini menjadi pembenaran bagi Nagelsmann, yang telah menjanjikan posisi starter kepada Schlotterbeck di majalah kicker dan memberikan dukungan penuh kepada kapten pertahanan BVB tersebut bahkan setelah pertandingan melawan Swiss. Alasan di balik keyakinan pelatih timnas itu jelas: Schlotterbeck adalah satu-satunya bek tengah dengan kaki kiri yang kuat dalam skuad saat ini, yang sangat dibutuhkan dalam sistem yang sangat berorientasi pada bola sesuai standar Nagelsmann. Semoga saja itu hanya kesalahan sekali saja.
Di sisi lain, tak diragukan lagi kelas individu Schlotterbeck dalam bertahan di area dan duel satu lawan satu. Hal ini juga menguntungkan Tah, yang sesekali mengalami kesulitan untuk bereaksi tepat waktu, terutama dalam momen transisi cepat. Melawan Swiss, ia juga terlalu pasif pada dua gol yang kebobolan.
Namun, saat ini Tah masih unggul tipis atas pesaingnya, Antonio Rüdiger. Meskipun bek Bayern itu tidak tampil maksimal dalam satu adegan saat melawan Ghana dan harus berterima kasih kepada Schlotterbeck karena skor tidak menjadi 1-1 lebih awal. Rüdiger kemungkinan akan menjadi pengganti pertama, asalkan ia tidak merugikan dirinya sendiri dengan kontroversi lebih lanjut di Real Madrid.
Waldemar Anton juga sudah bisa mengandalkan tiket Piala Dunia, meskipun ia tidak bermain sama sekali. Sama seperti Groß, pemain Dortmund ini adalah anggota yang dihormati dalam struktur tim DFB, yang sepenuhnya puas dengan perannya sebagai pemain yang menjaga keunggulan tipis hingga akhir pertandingan. Sebuah nominasi juga merupakan imbalan yang pantas atas musim yang kuat bersama BVB. Nagelsmann bahkan sudah memberi isyarat hal ini kepadanya setelah peluit akhir berbunyi: "Kami memiliki beberapa pemain yang sama sekali tidak bermain, di mana kami harus melihat bagaimana perkembangan beberapa minggu ke depan. Tapi kami juga punya Waldi, yang kemungkinan besar akan masuk skuad, meskipun dia tidak bermain. Kami tahu apa yang kami miliki darinya. Dia selalu memberikan segalanya dalam latihan, bermain dengan penuh semangat. Dia sering pantas bermain, tapi dia tidak memperlihatkannya."
Malick Thiaw adalah yang keempat dalam kelompok tersebut yang tidak diturunkan, selain Anton, Schade, dan kiper cadangan Finn Dahmen. Dengan demikian, dia tetap menjadi kandidat yang tidak pasti.