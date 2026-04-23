Robert Andrich masih berharap mendapat panggilan untuk Piala Dunia yang akan digelar musim panas mendatang. Setelah kekalahan 0-2 di semifinal Piala DFB melawan FC Bayern, kapten Bayer Leverkusen itu kembali mengajukan diri kepada pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.
Ada satu faktor penting di bawah kepemimpinan Nagelsmann yang menguntungkannya: Harapan baru untuk Piala Dunia bagi bintang DFB yang sempat tersingkir?
"Saya belum memesan liburan," kata Andrich kepada Sky sambil menekankan, "Saya ingin ikut serta dan saya yakin saya memiliki sesuatu yang dapat membantu tim." Namun, tampaknya saat ini agak tidak mungkin bagi Andrich untuk masih bisa ikut serta dalam Piala Dunia.
Padahal, gelandang serba bisa ini adalah salah satu yang paling diuntungkan dari kedatangan Nagelsmann sebagai pelatih timnas. Karena Andrich kembali menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan mantan pelatih Werkself, Xabi Alonso, dan pada musim juara yang tak terkalahkan itu, ia mengisi peran di lini tengah bertahan bersama Granit Xhaka—persis seperti yang dibutuhkan Nagelsmann untuk Euro di kandang sendiri bersama Toni Kroos dan Ilkay Gündogan—ia pun naik pangkat menjadi pemain inti di timnas Jerman.
Dari November 2023 hingga akhir 2024, Andrich tampil di setiap pertandingan internasional dan menjadi starter di sebagian besar di antaranya. Namun, sejak perempat final Nations League melawan Italia, ia hanya menambah 17 menit bermain dengan seragam DFB. Andrich semakin sering duduk di bangku cadangan selama 90 menit di bawah asuhan Nagelsmann dan bahkan tidak dipanggil sama sekali pada dua pemusatan latihan terakhir pada November 2025 dan Maret 2026.
Andrich bermain sebagai bagian dari barisan tiga bek di Bayer Leverkusen - Posisi dalam skuad DFB sebenarnya sudah terisi
Mungkin juga karena perannya di Leverkusen kini telah berubah. Di bawah asuhan Kasper Hjulmand, Andrich umumnya bermain sebagai bek tengah dalam formasi tiga bek — dan setidaknya untuk saat ini, Nagelsmann tidak kekurangan bek tengah menjelang Piala Dunia. Di posisi tersebut, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, dan Waldemar Anton sudah memastikan tempat mereka di skuad Piala Dunia.
Lini tengah juga sudah terisi dengan Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß, dan Felix Nmecha yang saat ini masih cedera. Jika Nmecha tidak pulih tepat waktu, mungkin Angelo Stiller atau Anton Stach memiliki peluang lebih baik dibandingkan Andrich, yang bagaimanapun tetap menjadi pemain kunci bagi Bayer 04 di musim ini—dan bahkan mencetak gol-gol penentu.
Pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Arsenal, kapten pertahanan Leverkusen itu mencetak gol sundulan untuk skor 1-0. Selain itu, pada pekan ke-29 melawan BVB, ia juga mencetak gol penentu kemenangan dari jarak jauh. Andrich mengatakan pada pertengahan Maret, setelah mencetak gol melawan Arsenal, bahwa ia melakukan percakapan terakhir dengan pelatih timnas Jerman pada awal tahun ini. Di sana, Nagelsmann tampaknya tetap memberinya semangat terkait kemungkinan partisipasinya di Piala Dunia. "Kesempatan saya masih ada," kata Andrich: "Ini soal waktu bermain dan performa. Saya tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Saya selalu turun di setiap pertandingan."
Robert Andrich sebagai pemain inti untuk membangkitkan semangat di Piala Dunia?
Tak lama kemudian, Bild melaporkan bahwa Andrich masih merupakan kandidat yang menjanjikan untuk Piala Dunia dan bahkan memiliki peluang bagus untuk merebut salah satu tempat terakhir di skuad Nagelsmann. Alasannya: Andrich dianggap sebagai pemain tim dan seseorang yang memberikan pengaruh positif bagi tim meskipun sering duduk di bangku cadangan. Sifat yang sangat penting untuk Piala Dunia, seperti yang berulang kali ditekankan Nagelsmann di masa lalu.
"Di klub, biasanya kamu pulang ke rumah pada sore hari dan tidak selalu bersama-sama. Di tim nasional, situasinya berbeda. Di Piala Dunia, dalam skenario terbaik, kita akan bersama selama delapan hingga sembilan minggu – jadi harus ada kecocokan secara personal. Semua orang harus bisa saling menyatu, kita harus bisa bekerja sama di lapangan, tapi juga di luar lapangan," kata pelatih timnas Jerman itu misalnya dalam wawancara terbaru dengan MagentaTV: "Kita harus mencari tahu apakah seorang pemain yang menjadi pemain inti di klubnya juga mampu mengambil peran sebagai pemain cadangan di DFB."
Dan mungkin saja sifat inilah yang pada akhirnya menjadi tiket Andrich ke Amerika Serikat.
Robert Andrich: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist Kartu kuning Bayer Leverkusen 195 21 14 46 Wehen Wiesbaden 67 8 8 24 Union Berlin 66 9 6 18 Heidenheim 27 4 3 4 Dynamo Dresden 25 1 1 6