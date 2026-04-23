Ada satu faktor penting di bawah kepemimpinan Nagelsmann yang menguntungkannya: Harapan baru untuk Piala Dunia bagi bintang DFB yang sempat tersingkir?

"Saya belum memesan liburan," kata Andrich kepada Sky sambil menekankan, "Saya ingin ikut serta dan saya yakin saya memiliki sesuatu yang dapat membantu tim." Namun, tampaknya saat ini agak tidak mungkin bagi Andrich untuk masih bisa ikut serta dalam Piala Dunia.

Padahal, gelandang serba bisa ini adalah salah satu yang paling diuntungkan dari kedatangan Nagelsmann sebagai pelatih timnas. Karena Andrich kembali menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan mantan pelatih Werkself, Xabi Alonso, dan pada musim juara yang tak terkalahkan itu, ia mengisi peran di lini tengah bertahan bersama Granit Xhaka—persis seperti yang dibutuhkan Nagelsmann untuk Euro di kandang sendiri bersama Toni Kroos dan Ilkay Gündogan—ia pun naik pangkat menjadi pemain inti di timnas Jerman.

Dari November 2023 hingga akhir 2024, Andrich tampil di setiap pertandingan internasional dan menjadi starter di sebagian besar di antaranya. Namun, sejak perempat final Nations League melawan Italia, ia hanya menambah 17 menit bermain dengan seragam DFB. Andrich semakin sering duduk di bangku cadangan selama 90 menit di bawah asuhan Nagelsmann dan bahkan tidak dipanggil sama sekali pada dua pemusatan latihan terakhir pada November 2025 dan Maret 2026.