SC Freiburg nyaris tak berdaya dalam kekalahan 0-3 di final melawan Aston Villa. Media internasional terutama memuji pelatih Villa, Unai Emery, yang meraih gelar kelimanya di Liga Europa, namun juga menyisihkan pujian untuk para pendukung Freiburg.
Ada pujian yang sangat besar: SC Freiburg dipuji atas "kekuatan" istimewanya - media memuji "Raja" Unai Emery setelah mencetak "lima gol" di Liga Europa
The Sun: "VILL IT BE - Unai Emery meraih gelar lagi, sementara para "Villans" menjadi juara Piala Eropa."
The Telegraph: "Villa memenangkan Liga Europa dan mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun di hadapan Pangeran William yang bersorak-sorai."
The Times: "Aston Villa mendominasi final Eropa seperti tidak pernah dilakukan tim Inggris sebelumnya. Gol-gol indah dari Youri Tielemans dan Emiliano Buendía mengakhiri penantian Villa selama 44 tahun untuk meraih gelar Eropa, sementara spesialis Liga Europa, Unai Emery, kembali mencetak prestasi."
Daily Mail: "Pengakuan Kerajaan! Pangeran William bersorak gembira saat klub kesayangannya, Aston Villa, memenangkan Liga Europa di Istanbul dan mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun."
SC Freiburg "hanya bisa menantang Aston Villa dari tribun penonton" di final Liga Europa
La Gazzetta dello Sport: "Raja kompetisi piala kembali beraksi. Aston Villa asuhan Unai Emery merebut gelar Liga Europa dengan kemenangan telak 3-0 atas Freiburg di final di Istanbul. Dengan demikian, pelatih yang telah mengembalikan tim asal Birmingham ini ke level tertinggi ini mempersembahkan kemenangan kelima bagi timnya di kompetisi ini – setelah tiga gelar bersama Sevilla dan satu gelar bersama Villarreal."
Corriero dello Sport: "Tirai ditutup untuk Liga Europa, dan tim Unai Emery, Aston Villa, keluar sebagai pemenang. Suasana euforia Inggris di Besiktas Park, Istanbul, dalam pertandingan yang sangat timpang dengan gol dari Tielemans, Buendia, dan Rogers. Tak ada peluang bagi Freiburg yang diperkuat pemain Italia Vincenzo Grifo."
L'Equipe: "Rintangan itu terlalu tinggi, jauh terlalu tinggi bagi Freiburg. Klub Jerman itu bertanding di final Eropa pertamanya dalam sejarah pada Rabu di Istanbul dan hanya bisa menantang Aston Villa serta "sang penyihir" Spanyolnya, Unai Emery, dari tribun penonton."
Marca: "Unai Emery memenangkan tiga gelar bersama Sevilla, satu bersama Villarreal... dan malam ini, di hadapan Pangeran William, ia mempertahankan gelarnya sebagai 'Tuan Kompetisi' dengan mencetak 'lima gol' pribadinya dan mengembalikan kejayaan Aston Villa – juara Piala Eropa 1982 – yang membuktikan statusnya sebagai favorit dan mengalahkan Freiburg 3-0."