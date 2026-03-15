"Ada pilihan yang jauh lebih baik di luar sana" - Roy Keane mendesak Man Utd agar TIDAK memberikan posisi tetap kepada Michael Carrick

Keane dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan kendali Manchester United kepada Carrick secara permanen. Berbicara setelah kemenangan 3-1 timnya atas Aston Villadi Liga Premier di bawah asuhan manajer sementara, pakar sepak bola itu menyampaikan pandangannya secara jelas mengenai lowongan posisi manajer.

"Tidak. Saya pikir ada opsi yang lebih baik di luar sana," kata Keane saat ditanya apakah mantan rekan setimnya itu layak mendapatkan posisi tersebut secara permanen. "Saya pikir dalam pertandingan-pertandingan yang dia tangani, dalam hal memenangkan pertandingan, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia jelas telah menyederhanakan segalanya. Tapi tidak ada risiko dalam pertandingan-pertandingan tersebut."