"Ada pilihan yang jauh lebih baik di luar sana" - Roy Keane mendesak Man Utd agar TIDAK memberikan posisi tetap kepada Michael Carrick
Keane menepis harapan Carrick untuk mendapatkan kontrak permanen
Keane dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan kendali Manchester United kepada Carrick secara permanen. Berbicara setelah kemenangan 3-1 timnya atas Aston Villadi Liga Premier di bawah asuhan manajer sementara, pakar sepak bola itu menyampaikan pandangannya secara jelas mengenai lowongan posisi manajer.
"Tidak. Saya pikir ada opsi yang lebih baik di luar sana," kata Keane saat ditanya apakah mantan rekan setimnya itu layak mendapatkan posisi tersebut secara permanen. "Saya pikir dalam pertandingan-pertandingan yang dia tangani, dalam hal memenangkan pertandingan, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia jelas telah menyederhanakan segalanya. Tapi tidak ada risiko dalam pertandingan-pertandingan tersebut."
"Ada pilihan yang lebih baik bagi Man Utd"
Meskipun bersikap tegas, Keane tetap mengakui kondisi yang menguntungkan yang dialami manajer sementara tersebut. "Dia punya waktu tiga minggu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan itu," katanya. "Ini waktu yang tepat baginya untuk mengambil alih dan dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik."
Dia menambahkan: "Saya angkat topi untuknya dan jika dia benar-benar mendapatkan posisi itu di musim panas, maka semoga sukses untuknya, tapi saya pikir ada pilihan yang jauh lebih baik di luar sana untuk manajer Manchester United berikutnya. Jika Carrick disebutkan tiga bulan lalu, Anda pasti akan dikurung. Dia bahkan tidak masuk dalam pertimbangan. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik, tapi saya pikir ada pilihan yang lebih baik di luar sana."
Carrick mengabaikan spekulasi seputar posisi manajer
Terlepas dari berbagai spekulasi di luar sana dan rekor mengesankan tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan, sang manajer sendiri menolak untuk terlena. Manajer sementara ini telah berhasil membawa Setan Merah unggul enam poin atas Chelsea dalam perebutan tiket Liga Champions, namun ia tidak terlena. "Itu hanya sekadar spekulasi jika Anda memperhatikannya," katanya. "Itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, menikmatinya, dan kami terus berjuang untuk meraih lebih banyak lagi. Apa pun yang akan terjadi, akan terjadi."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Man Utd?
Tim asal Old Trafford ini saat ini menduduki peringkat ketiga di Liga Premier, dengan mengoleksi 54 poin dari 30 pertandingan. Mereka memiliki keunggulan tiga poin yang krusial atas Aston Villa yang berada di peringkat keempat dan unggul enam poin dari Chelsea.
Dengan hanya delapan pertandingan liga tersisa, fokus mereka adalah memastikan finis di empat besar. Jadwal sisa mereka mencakup laga kandang melawan Leeds United, Brentford, Liverpool, dan Nottingham Forest, serta laga tandang ke Bournemouth, Chelsea, Sunderland, dan laga penutup musim melawan Brighton.
