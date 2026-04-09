Ada perselisihan internal di balik layar? Bintang utama PSG kabarnya menolak bermain dalam laga Liga Champions melawan Liverpool FC

Ruiz mengalami cedera memar di lutut yang relatif ringan dalam pertandingan babak penyisihan Liga Champions melawan Sporting pada 20 Januari; namun, akibat peradangan dan komplikasi lain, waktu kembalinya ke lapangan terus tertunda.

Saat ini, pemain berusia 30 tahun tersebut telah absen dalam 15 pertandingan di semua kompetisi untuk klub ibu kota Prancis tersebut, dan kapan ia bisa kembali masih belum jelas. "Kami harus menunggu sang pemain, tidak ada masalah. Kami berusaha untuk mengembalikan para pemain secepat mungkin," jelas pelatihnya, Luis Enrique, baru-baru ini.

Sebelumnya, Ruiz menjadi pemain inti di bawah asuhan Enrique dan hanya absen dalam beberapa pertandingan pada musim gugur akibat cedera otot paha. Secara keseluruhan, pada musim 2025/26, ia mencatatkan dua gol dan tiga assist dalam 24 pertandingan resmi.