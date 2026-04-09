Seperti dilaporkan oleh surat kabar olahraga Prancis L'Equipe, sang gelandang sendiri yang menolak untuk bermain karena ia masih merasakan sakit akibat cedera lututnya dan tidak ingin mengambil risiko.
Ada perselisihan internal di balik layar? Bintang utama PSG kabarnya menolak bermain dalam laga Liga Champions melawan Liverpool FC
Hal ini pun dikabarkan menimbulkan keraguan di kalangan petinggi klub, mengingat hasil pemindaian internal klub tidak menunjukkan adanya gejala sisa cedera yang dapat mengganggu performa pemain berusia 30 tahun tersebut. Secara internal, mereka berpendapat bahwa Ruiz sebenarnya sudah cukup fit untuk menambah menit bermainnya.
Dengan demikian, pemenang Euro asal Spanyol itu sebenarnya sudah bisa bermain pada Jumat lalu dalam laga Ligue 1 melawan FC Toulouse, namun ia kembali tidak masuk dalam skuad yang dipanggil oleh pelatih Luis Enrique. Kini, ia juga absen dalam skuad saat melawan The Reds.
Fabian Ruiz sudah cedera selama hampir tiga bulan di PSG
Ruiz mengalami cedera memar di lutut yang relatif ringan dalam pertandingan babak penyisihan Liga Champions melawan Sporting pada 20 Januari; namun, akibat peradangan dan komplikasi lain, waktu kembalinya ke lapangan terus tertunda.
Saat ini, pemain berusia 30 tahun tersebut telah absen dalam 15 pertandingan di semua kompetisi untuk klub ibu kota Prancis tersebut, dan kapan ia bisa kembali masih belum jelas. "Kami harus menunggu sang pemain, tidak ada masalah. Kami berusaha untuk mengembalikan para pemain secepat mungkin," jelas pelatihnya, Luis Enrique, baru-baru ini.
Sebelumnya, Ruiz menjadi pemain inti di bawah asuhan Enrique dan hanya absen dalam beberapa pertandingan pada musim gugur akibat cedera otot paha. Secara keseluruhan, pada musim 2025/26, ia mencatatkan dua gol dan tiga assist dalam 24 pertandingan resmi.