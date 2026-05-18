Pada hari Minggu, Chelsea FC secara resmi mengumumkan apa yang semakin jelas terlihat dalam beberapa hari terakhir: Xabi Alonso akan menjadi pelatih baru The Blues pada musim depan. Reaksi banyak orang mungkin adalah: Mengapa dia mau mengambil risiko ini? Bahkan jika dia tidak baru saja keluar dari masa kerja yang sangat rumit dan penuh gejolak di Real Madrid—mengapa justru Chelsea? Mengapa langsung pindah ke klub lain yang sedang goyah dan berpotensi kacau?
Ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan pendahulunya! Itulah sebabnya Xabi Alonso terjun ke dalam drama berikutnya bersama Chelsea FC
Terlepas dari fakta bahwa kontrak empat tahun Alonso hingga 2030 pasti mencantumkan gaji yang sangat besar, sebuah detail kecil dalam pengumuman resmi Chelsea mengisyaratkan apa yang mungkin menjadi pertimbangan positif bagi Alonso. Misalnya, jika klub papan atas Inggris ini memperkenalkan pendahulunya, Enzo Maresca dan Liam Rosenior, sebagai "Head Coach", Chelsea menyebut Alonso sebagai "Manager". Perbedaan yang sekilas tampak tidak mencolok ini, namun bisa memiliki arti besar bagi pekerjaan sehari-hari.
Pasalnya, sebagai "Manajer", Alonso memiliki wewenang lebih besar daripada kedua "Pelatih Kepala" sebelumnya, terutama dalam hal penyusunan skuad dan kebijakan transfer. Menurut kabar yang beredar, sang pelatih asal Spanyol itu sendiri tidak secara tegas mendesak hal tersebut; melainkan hal ini disebabkan oleh perubahan arah strategis di BlueCo, konsorsium yang mengambil alih Chelsea pada tahun 2022. Bagi Alonso, ini berarti: Jika ia tidak hanya bertindak sebagai pelatih, tetapi juga mengambil alih tugas-tugas direktur olahraga, ia dapat mempengaruhi masa depan klub secara lebih kuat dan berkelanjutan. Ini menjadi argumen bahwa Chelsea, dengan kehadirannya, mungkin memiliki kesabaran yang diperlukan—dibandingkan dengan pendahulunya—untuk secara bertahap membangun sesuatu yang benar-benar baru, yaitu tim yang benar-benar tangguh.
Maresca, yang datang pada musim panas 2024 dengan pujian yang berlebihan, pada akhirnya tidak mendapat kesabaran tersebut dari pemilik Chelsea. Pelatih asal Italia itu sebenarnya sedang membangun sesuatu, telah membawa Chelsea kembali ke Liga Champions dengan finis di posisi ke-4 pada musim sebelumnya setelah absen selama dua tahun, memenangkan Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, dan saat ia dipecat sekitar pergantian tahun 2025 ke 2026, The Blues masih berada di posisi ke-5 di Liga Premier, yang kini sudah di luar jangkauan.
Xabi Alonso mengalami hal serupa di Real Madrid seperti yang dialami pendahulunya di Chelsea
Maresca tetap harus pergi, dan karena itu, sekitar empat bulan yang lalu, Chelsea sudah mulai mempersiapkan diri untuk proyek baru yang, dalam skenario terbaik, akan berlangsung dalam jangka panjang. Dari Racing Strasbourg, yang juga dimiliki oleh BlueCo, mereka mendatangkan Liam Rosenior—yang sangat sukses di Prancis—ke London pada awal Januari sebagai pengganti Maresca. "Ini adalah klub dengan semangat yang unik dan sejarah yang membanggakan penuh dengan gelar juara. Tugas saya adalah melindungi identitas ini dan membangun tim yang mewujudkan nilai-nilai ini di setiap pertandingan serta terus meraih trofi," kata Rosenior saat mulai menjabat.
Namun, membangun tim—sesuatu yang kini juga akan dilakukan Alonso—tidak mungkin dilakukan oleh Rosenior. Pasalnya, pria berusia 41 tahun itu hanya bertahan selama tiga setengah bulan; setelah awal yang cukup baik, spiral negatif pertama sudah menjadi akhir baginya. Setelah tujuh kekalahan dari delapan pertandingan resmi sebelumnya, Chelsea menarik rem darurat pada akhir April dan memecat Rosenior, yang bahkan telah diberi kontrak hingga 2032. Salah satu penyebab kegagalan pelatih asal Inggris ini adalah ketidakmampuannya mendapatkan dukungan dari beberapa pemain ternama, serta sebagian ruang ganti yang tidak menganggapnya serius.
Sebuah peringatan bagi Alonso, yang kegagalannya di Real Madrid juga disebabkan oleh alasan serupa. Setelah masa yang sangat sukses di Bayer Leverkusen, pria berusia 44 tahun itu pindah ke Los Blancos musim panas lalu, salah satu klub yang pernah ia bela sebagai pemain. Alonso seharusnya menandai sebuah era di Bernabeu, namun pada akhirnya hanya bertahan sedikit lebih dari setengah tahun. Bahkan berbulan-bulan sebelum pemecatannya, laporan media mulai bermunculan bahwa metodologinya tidak diterima oleh banyak bintang di skuad Real. Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan kawan-kawan tampaknya tidak mengikuti Alonso — meskipun ia memiliki nama besar. Keretakan hubungan antarindividu semakin menghancurkan prospek kesuksesan olahraga yang berkelanjutan; Alonso dilaporkan menyebut timnya sebagai "taman kanak-kanak" akibat perselisihan yang terus-menerus.
Apakah hal serupa akan mengancamnya di Chelsea di masa depan? Pengalaman Roseniors yang dikabarkan mengindikasikan hal itu, namun The Blues tampaknya mengandalkan aura Alonso, yang jauh lebih mengesankan daripada pendahulunya berkat reputasinya sebagai pemain dan juga sebagai pelatih juara Leverkusen. Di BlueCo, mereka yakin bahwa Alonso adalah pelatih yang akan diikuti oleh Cole Palmer dan kawan-kawan. Singkatnya: Alonso memiliki peluang nyata untuk benar-benar memotivasi para pemain. Fakta bahwa Chelsea dilaporkan telah mengamati Alonso dengan cermat selama empat tahun menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuannya. Dengan pencapaian luar biasa di Leverkusen, ia akhirnya menjadi pelatih impian mutlak di Stamford Bridge, yang kini akhirnya berhasil mereka rekrut.
Apakah Xabi Alonso berhasil memaksimalkan potensi yang ada di Chelsea?
Aspek lain yang membuat wajar jika Alonso melihat potensi di Chelsea: kualitas memang tak diragukan lagi. Dengan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, The Blues memiliki dua gelandang tengah terbaik di dunia dalam skuad mereka, serta Cole Palmer sebagai salah satu pemain kreatif paling berbakat. Selain itu, ada beberapa talenta muda yang sangat menjanjikan seperti Estevao dan Jamie Gittens di lini serang serta Jorrel Hato di lini pertahanan. Atau bek tengah seperti Levi Colwill, yang sebelum mengalami cedera ligamen silang sedang dalam perjalanan menuju level kelas dunia.
Tidak perlu banyak imajinasi untuk membayangkan bahwa Alonso dapat mengembangkan para pemain ini secara individu dan, dengan dorongan taktisnya, membentuk mereka menjadi sebuah tim yang kembali menjadi yang teratas di Inggris dan Eropa. Tentu saja, hal ini membutuhkan beberapa penyesuaian, seperti misalnya perekrutan kiper top yang sudah lama ditunggu-tunggu dan memastikan bahwa Joao Pedro mendapatkan dukungan lebih di lini depan sehingga ia dapat menjadi pencetak gol yang lebih andal.
Alonso pasti telah mengamati dengan cermat situasi di Chelsea sebelum ia menerima tugas raksasa ini. Lagi pula, mengingat perkembangan seputar Arne Slot, posisi pelatih di FC Liverpool mungkin saja menanti dirinya dalam waktu dekat. Di Anfield Road, tempat ia menjadi ikon sebagai pemain, dan tempat salah satu dari tiga klub (Real Madrid, FC Bayern, FC Liverpool) yang ia jadikan tujuan impian setelah hengkang dari Leverkusen. Namun, mungkin kegagalan di Real Madrid membuat Alonso mengubah pikirannya dan secara sadar memilih klub di mana ia belum memiliki sejarah dan di mana risiko kegagalan, setidaknya dari sudut pandang pribadi, tidak terlalu besar.
Secara objektif, langkah berani untuk menandatangani kontrak dengan Chelsea memang menawarkan risiko tertentu bagi karier kepelatihan mantan gelandang kelas dunia ini yang dimulai dengan gemilang. Jika Alonso juga gagal di klub top Eropa besar kedua ini, reputasinya sebagai pelatih pasti akan mengalami goncangan pertama yang berdampak jangka panjang. Dari sudut pandang ini, ia memang mengambil risiko, apalagi tantangan di Chelsea tampak sangat besar.
Xabi Alonso di Chelsea FC: Sebuah jalan yang tipis
Skuad tim Inggris yang membengkak dengan banyak kontrak bernilai fantastis ini kurang memiliki struktur; susunan pemainnya terkadang tampak seolah-olah disusun secara sembarangan. Alonso harus terlebih dahulu melakukan perombakan, serta memperjelas dalam struktur yang rumit ini siapa yang akan diandalkan dan siapa yang tidak. Ia harus menerapkan hierarki yang lebih jelas dalam tim, dan di tengah gaya permainan yang mengandalkan pemain muda ini, ia juga membutuhkan sedikit lebih banyak pengalaman. Tidak heran jika sudah beredar kabar bahwa Alonso ingin mendatangkan pemain-pemain dengan mentalitas kuat sebagai prioritas utama dalam jendela transfer pertamanya di musim panas.
Seperti yang diketahui, dia memiliki dana yang cukup di Chelsea untuk merombak skuad secara besar-besaran. The Blues sendiri tampaknya juga ingin memanfaatkan nama bos baru mereka di bursa transfer ke depan dan secara eksplisit memikat pemain-pemain yang diminati dengan peluang pengembangan karier yang ditawarkan kerja sama dengan Alonso. Karena tim yang saat ini berada di peringkat kesepuluh klasemen tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan dan bahkan mungkin tidak bermain di kompetisi Eropa sama sekali, hal ini menjadi semakin penting.
Pertanyaannya tetap, sejauh mana kesabaran para petinggi Chelsea benar-benar ada dalam kenyataan, jika rencana dengan Alonso - yang bisa diprediksi - tidak langsung berjalan sesuai harapan saat kendala yang sudah diperkirakan muncul. Apakah sang pelatih asal Spanyol itu, berbeda dengan Maresca atau Rosenior, benar-benar akan mendapat waktu yang dibutuhkan? Sejak Thomas Tuchel harus hengkang sekitar tiga setengah tahun lalu, Chelsea telah mengganti lima pelatih; mulai dari Graham Potter, Mauricio Pochettino, hingga Rosenior, semuanya mencoba peruntungannya namun gagal. Pelatih terakhir yang bertahan lebih dari sekitar satu setengah tahun di Stamford Bridge adalah Antonio Conte (2016 hingga 2018), yang bertahan selama dua tahun.
"Dari percakapan saya dengan pemilik dan jajaran manajemen olahraga, jelas terlihat bahwa kami memiliki ambisi yang sama," tegas Alonso. Mulai 1 Juli, ia akan berupaya sekuat tenaga agar risiko yang ia ambil di London membuahkan hasil. Garis tipis antara keputusan berani dan pilihan yang salah, sangatlah tipis.
Pendahulu Xabi Alonso: Lima pelatih terakhir Chelsea FC
Pelatih
Pelantikan
Pengunduran diri
Pertandingan
Rata-rata poin
Graham Potter
8 September 2022
2 April 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 April 2023
30 Juni 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1 Juli 2023
30 Juni 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1 Juli 2024
1 Januari 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 Januari 2026
22 April 2026
23
1,52