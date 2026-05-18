Ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan pendahulunya! Itulah sebabnya Xabi Alonso terjun ke dalam drama berikutnya bersama Chelsea FC

Maresca tetap harus pergi, dan karena itu, sekitar empat bulan yang lalu, Chelsea sudah mulai mempersiapkan diri untuk proyek baru yang, dalam skenario terbaik, akan berlangsung dalam jangka panjang. Dari Racing Strasbourg, yang juga dimiliki oleh BlueCo, mereka mendatangkan Liam Rosenior—yang sangat sukses di Prancis—ke London pada awal Januari sebagai pengganti Maresca. "Ini adalah klub dengan semangat yang unik dan sejarah yang membanggakan penuh dengan gelar juara. Tugas saya adalah melindungi identitas ini dan membangun tim yang mewujudkan nilai-nilai ini di setiap pertandingan serta terus meraih trofi," kata Rosenior saat mulai menjabat.

Namun, membangun tim—sesuatu yang kini juga akan dilakukan Alonso—tidak mungkin dilakukan oleh Rosenior. Pasalnya, pria berusia 41 tahun itu hanya bertahan selama tiga setengah bulan; setelah awal yang cukup baik, spiral negatif pertama sudah menjadi akhir baginya. Setelah tujuh kekalahan dari delapan pertandingan resmi sebelumnya, Chelsea menarik rem darurat pada akhir April dan memecat Rosenior, yang bahkan telah diberi kontrak hingga 2032. Salah satu penyebab kegagalan pelatih asal Inggris ini adalah ketidakmampuannya mendapatkan dukungan dari beberapa pemain ternama, serta sebagian ruang ganti yang tidak menganggapnya serius.

Sebuah peringatan bagi Alonso, yang kegagalannya di Real Madrid juga disebabkan oleh alasan serupa. Setelah masa yang sangat sukses di Bayer Leverkusen, pria berusia 44 tahun itu pindah ke Los Blancos musim panas lalu, salah satu klub yang pernah ia bela sebagai pemain. Alonso seharusnya menandai sebuah era di Bernabeu, namun pada akhirnya hanya bertahan sedikit lebih dari setengah tahun. Bahkan berbulan-bulan sebelum pemecatannya, laporan media mulai bermunculan bahwa metodologinya tidak diterima oleh banyak bintang di skuad Real. Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan kawan-kawan tampaknya tidak mengikuti Alonso — meskipun ia memiliki nama besar. Keretakan hubungan antarindividu semakin menghancurkan prospek kesuksesan olahraga yang berkelanjutan; Alonso dilaporkan menyebut timnya sebagai "taman kanak-kanak" akibat perselisihan yang terus-menerus.

Apakah hal serupa akan mengancamnya di Chelsea di masa depan? Pengalaman Roseniors yang dikabarkan mengindikasikan hal itu, namun The Blues tampaknya mengandalkan aura Alonso, yang jauh lebih mengesankan daripada pendahulunya berkat reputasinya sebagai pemain dan juga sebagai pelatih juara Leverkusen. Di BlueCo, mereka yakin bahwa Alonso adalah pelatih yang akan diikuti oleh Cole Palmer dan kawan-kawan. Singkatnya: Alonso memiliki peluang nyata untuk benar-benar memotivasi para pemain. Fakta bahwa Chelsea dilaporkan telah mengamati Alonso dengan cermat selama empat tahun menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuannya. Dengan pencapaian luar biasa di Leverkusen, ia akhirnya menjadi pelatih impian mutlak di Stamford Bridge, yang kini akhirnya berhasil mereka rekrut.