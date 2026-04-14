Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Ada peluang’ - Satu-satunya cara Liverpool bisa merebut Michael Olise dari Bayern Munich, sementara Stan Collymore memberikan pandangannya tentang transfer ambisius tersebut
Revelasi: Catatan gemilang yang diraih Olise di Bayern
Olise yang lahir di London dan tumbuh besar di akademi Reading, telah menjadi kejutan di Jerman sejak bergabung dengan Harry Kane dan kawan-kawan di Allianz Arena pada tahun 2024. Ia mencetak 20 gol di semua kompetisi selama musim perdananya bersama Bayern dan telah mengoleksi 17 gol—serta 25 assist—musim ini.
Angka-angka tersebut menarik banyak perhatian, menjelang penampilannya bersama Les Bleus di Piala Dunia 2026, dan tawaran bernilai besar dapat menguji tekad Bayern pada suatu saat di bursa transfer mendatang.
Liverpool, dengan 'Raja Mesir' Salah yang bersiap hengkang sebagai pemain bebas transfer, membutuhkan seseorang untuk mengisi posisi legendaris di sisi kanan serangan mereka. Olise - sebagai pemain yang telah terbukti di sepak bola Inggris dan Eropa - akan menjadi tambahan yang cerdas bagi skuad The Reds, tetapi apakah ada kemungkinan ia akan berlabuh di Anfield?
- Getty Images
Apakah Olise bisa menjadi pengganti Salah di Liverpool?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Collymore, mantan striker The Reds—yang berbicara atas nama Best Betting Bonuses—mengatakan kepada GOAL: “Faktanya adalah dia pernah bermain di Liga Premier. Dan jika Olise memenangkan Liga Champions, dia mungkin akan berkata, ‘Yah, saya sudah memenangkan Bundesliga, saya sudah meraih semua gelar yang bisa diraih di Jerman’. Dan Liverpool adalah salah satu dari mungkin segelintir klub yang bisa mendatangkannya.
“Apakah dia akan cocok? Tentu saja. Dia mengerti permainan dan dia akan melewati lawan. Dia akan melakukan dua atau tiga gerakan step-over. Dan apakah dia bergerak ke luar dan memberikan umpan silang, atau masuk ke dalam dan melakukan satu-dua, dia sering menimbulkan ancaman di posisi itu. Jadi ya, bagi saya, tentu saja.
“Apakah Liverpool memiliki dana dan pengaruh saat ini? Jika Bayern memenangkan Liga Champions, dan terutama jika mereka terlempar dari empat besar—yang merupakan kemungkinan, meskipun hal itu semakin mirip dengan Chelsea setiap harinya—jika Liverpool masuk ke posisi Liga Champions, maka mereka punya peluang.
“Jika tidak, maka saya pikir dia mungkin akan tetap di Bayern, karena kemungkinan besar Bayern akan mencapai final Liga Champions, tampil sangat baik, dan bisa memenangkannya. Jadi itu adalah kemungkinan, tetapi saya akan mengatakan bahwa saat ini hal itu tidak mungkin terjadi.”
Legenda Liverpool meragukan kesepakatan untuk pemain timnas Prancis itu bisa terwujud
Pendapat itu juga diungkapkan oleh mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard. Legenda The Reds ini juga ingin melihat Olise bermain di Merseyside, namun meragukan kesepakatan bisa tercapai untuk salah satu penyerang paling diburu dan sedang dalam performa terbaiknya di dunia sepak bola.
Gerrard mengatakan: “Michael Olise? Masalahnya, mengapa dia harus meninggalkan Bayern Munich? Klub besar, mereka sedang bersaing untuk meraih gelar-gelar besar, mungkin tim Bayern Munich terkuat yang pernah kita lihat dalam beberapa waktu terakhir.
“Dia akan menggebrak Piala Dunia musim panas nanti. Dia terlihat seperti anak yang sangat bahagia, sudah nyaman. Saya tidak berpikir dia akan pergi ke mana pun. Tapi ya, saya sangat ingin dia di Liverpool, dan tahu apa? Saya juga tidak keberatan [Luis] Díaz kembali. Kami merindukannya.”
- Getty
Siapa yang akan diincar Liverpool untuk menggantikan peran Salah di sayap kanan?
Diaz, yang hengkang dari Liverpool pada 2025, kini tampil gemilang di sayap kiri Bayern sementara Olise mengobrak-abrik pertahanan lawan di sayap kanan. Mereka membawa tim asuhan Vincent Kompany berada di posisi yang menguntungkan untuk merebut gelar Bundesliga lagi, sekaligus memimpin dengan agregat 2-1 dalam laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid.
Liverpool juga masih terlibat dalam kompetisi tersebut, meskipun mereka tertinggal dalam laga perempat final melawan juara bertahan Paris Saint-Germain, dan menyadari bahwa upaya untuk mencari pengganti bintang yang mencetak 256 gol, Salah, yang akan hengkang, harus segera ditingkatkan.