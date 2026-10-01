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'Ada kontak' - Winger Bayern Munich itu secara mengejutkan mengungkapkan bahwa dia nyaris bergabung dengan Barcelona
Pembicaraan dengan Barcelona mendahului kepindahan ke Bayern
Pemain berusia 25 tahun itu merupakan talenta yang sangat diminati saat masih membela Granada, hingga menarik perhatian klub-klub elite Eropa. Meski Bayern pada akhirnya mengamankan tanda tangannya pada bursa transfer musim dingin 2024, raksasa Catalunya itu juga serius bersaing untuk mendapatkan jasanya.
Zaragoza bahkan sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada musim panas lalu. Ketika Barcelona menjajaki alternatif selain bintang Athletic Club, Nico Williams, Zaragoza muncul sebagai salah satu opsi potensial. Namun, transfer itu tak pernah terwujud, dan ia justru bergabung dengan rival sekota, Espanyol, dengan status pinjaman.
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Mengungkap percakapan di Camp Nou
Berbicara kepada Que t'hi Jugues milik Cadena SER, Zaragoza mengonfirmasi rumor yang sudah lama beredar terkait masa depannya. “Memang ada kemungkinan saya akan bergabung dengan Barcelona. Ada kontak,” akunya.
Sebelumnya ia juga telah mengakui adanya minat tersebut dalam wawancara terpisah dengan Jijantesdua tahun lalu, sambil menjelaskan kronologi negosiasi itu. “Ada kemungkinan, tetapi tidak ada yang difinalisasi, namun apa yang muncul di media adalah kenyataan,” jelasnya. "Sebelum menandatangani kontrak dengan Bayern ada pembicaraan, saya berbicara dengan Barca.”
Kekaguman terhadap Messi dan ikatan dengan Yamal
Performa terobosan sang winger justru datang saat menghadapi Barcelona pada masa-masanya di Granada, sebuah penampilan yang melambungkan namanya ke sorotan. “Ada orang-orang yang bilang saya hanya menjadi pesepakbola karena pertandingan itu," kata Zaragoza. "Saya adalah pemain yang tidak dikenal siapa pun, dan sangat sedikit orang yang bisa menampilkan performa seperti itu melawan Barca.”
Meski kini bermain untuk rival sekota Barcelona yang sengit, Zaragoza tidak menyembunyikan kekagumannya kepada ikon-ikon terbesar Blaugrana. “Idola saya, dan pemain terbaik, adalah [Lionel] Messi. Dan saya juga sangat menyukai Neymar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kedekatannya dengan wonderkid Barcelona saat ini, Lamine Yamal, yang terjalin selama kebersamaan mereka di tim nasional Spanyol. “Lamine dan saya sangat akrab di tim nasional. Kami pernah berlibur bersama; kami berteman,” tambahnya.
- Pressinphoto
Menavigasi jurang perbedaan derbi
Komentar blak-blakan Zaragoza bisa memicu kegusaran di kalangan loyalis Espanyol. Basis suporter itu sudah sangat sensitif terhadap afiliasi lintas kota, terutama setelah direktur olahraga klub baru-baru ini terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka karena mendukung Yamal memenangi Ballon d'Or.
Ke depan, sang winger harus membiarkan penampilannya di lapangan yang berbicara. Ia akan berusaha segera merebut hati pendukung Espanyol dengan mencetak gol-gol penting dan assist saat mereka menjalani kampanye La Liga.
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