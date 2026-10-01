Performa terobosan sang winger justru datang saat menghadapi Barcelona pada masa-masanya di Granada, sebuah penampilan yang melambungkan namanya ke sorotan. “Ada orang-orang yang bilang saya hanya menjadi pesepakbola karena pertandingan itu," kata Zaragoza. "Saya adalah pemain yang tidak dikenal siapa pun, dan sangat sedikit orang yang bisa menampilkan performa seperti itu melawan Barca.”

Meski kini bermain untuk rival sekota Barcelona yang sengit, Zaragoza tidak menyembunyikan kekagumannya kepada ikon-ikon terbesar Blaugrana. “Idola saya, dan pemain terbaik, adalah [Lionel] Messi. Dan saya juga sangat menyukai Neymar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kedekatannya dengan wonderkid Barcelona saat ini, Lamine Yamal, yang terjalin selama kebersamaan mereka di tim nasional Spanyol. “Lamine dan saya sangat akrab di tim nasional. Kami pernah berlibur bersama; kami berteman,” tambahnya.



