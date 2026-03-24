Ada ketegangan antara Lamine Yamal dan Hansi Flick? Bintang muda Barcelona yang tampak marah itu terlihat meluapkan emosinya atas pergantian pemain yang 'gila' saat kemenangan atas Rayo Vallecano

Rekaman televisi yang disiarkan oleh DAZN memperlihatkan betapa frustrasinya Yamal, yang tampak mempertanyakan keputusan untuk menggantikannya saat pertandingan masih berlangsung sengit. Pemain sayap itu terlihat bergumam pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dengan Diario Sport melaporkan bahwa ia diduga berseru: “Selalu aku… ini gila.” Pemain berusia 18 tahun itu tampak tak terhibur di dekat area teknis, di mana asisten pelatih Arnau Blanco berusaha menenangkannya. Menolak untuk duduk di bangku cadangan, Yamal terus membuat gestur tak percaya sebelum akhirnya mengisolasi diri di terowongan pemain untuk menonton menit-menit akhir pertandingan sendirian.







