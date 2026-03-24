Ada ketegangan antara Lamine Yamal dan Hansi Flick? Bintang muda Barcelona yang tampak marah itu terlihat meluapkan emosinya atas pergantian pemain yang 'gila' saat kemenangan atas Rayo Vallecano
Yamal berjalan dengan susah payah
Meskipun gol tunggal Ronald Araujo memastikan tiga poin bagi Blaugrana dalam laga La Liga tersebut, lini serang tim tampak kesulitan menemukan ritme permainan seperti biasanya sepanjang pertandingan. Yamal, yang biasanya menjadi jantung kreativitas tim, menjalani pertandingan yang mengejutkan karena tampil sangat tenang menurut standar tingginya sendiri. Pada menit ke-82, Flick memilih untuk memasukkan Marcus Rashford guna mengakhiri pertandingan, sebuah keputusan yang memicu reaksi keras dari pemain muda Spanyol tersebut. Yamal tampak menghindari kontak mata dengan pelatih kepala saat ia berjalan keluar lapangan, menunjukkan ketidakpuasan yang terus berlanjut setelah ia mencapai pinggir lapangan.
'Ini gila'
Rekaman televisi yang disiarkan oleh DAZN memperlihatkan betapa frustrasinya Yamal, yang tampak mempertanyakan keputusan untuk menggantikannya saat pertandingan masih berlangsung sengit. Pemain sayap itu terlihat bergumam pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dengan Diario Sport melaporkan bahwa ia diduga berseru: “Selalu aku… ini gila.” Pemain berusia 18 tahun itu tampak tak terhibur di dekat area teknis, di mana asisten pelatih Arnau Blanco berusaha menenangkannya. Menolak untuk duduk di bangku cadangan, Yamal terus membuat gestur tak percaya sebelum akhirnya mengisolasi diri di terowongan pemain untuk menonton menit-menit akhir pertandingan sendirian.
Didorong oleh standar elit
Di dalam klub, reaksi Yamal dilaporkan lebih ditafsirkan sebagai tanda semangat kompetitifnya yang luar biasa daripada adanya perselisihan pribadi dengan Flick. Setelah berhasil mengatasi masalah kebugaran di awal musim, pemain sayap ini telah menjadi pemain paling menentukan bagi Barcelona musim ini, dengan catatan gemilang berupa 21 gol dan 15 assist. Keengganannya untuk meninggalkan lapangan dipandang sebagai cerminan dari keinginannya untuk memengaruhi setiap hasil pertandingan. Secara statistik, Flick telah melindungi bintang mudanya ini, karena Yamal hanya diganti dalam sembilan dari 37 pertandingan yang ia mulai di semua kompetisi musim ini.
Uji kekompakan tim
Flick kini harus mengelola ledakan emosi ini secara internal agar tidak mengganggu keharmonisan skuad yang saat ini memimpin perebutan gelar La Liga. Pelatih asal Jerman itu harus menyeimbangkan antara menjaga kebugaran Yamal dan memenuhi hasrat sang remaja yang tak pernah puas untuk mendapatkan menit bermain selama rangkaian pertandingan yang melelahkan di masa mendatang. Semua mata kini tertuju pada susunan pemain inti Barcelona berikutnya untuk melihat apakah insiden ini memiliki dampak jangka panjang terhadap status sang winger sebagai pemain inti yang tak terbantahkan.