Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Ada kemajuan dalam pembicaraan? FC Bayern tampaknya bisa mendapatkan pemain incaran mereka dengan harga yang jauh lebih murah dari yang diperkirakan

Bundesliga
Transfers
N. Brown
Bayern Munich
Eintracht Frankfurt

Masalah dengan Nathaniel Brown tampaknya sudah beres. Dan tampaknya negosiasi FC Bayern dengan Eintracht Frankfurt belakangan ini juga berjalan cukup lancar.

FC Bayern München tampaknya bisa mendapatkan bek kiri Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, dengan biaya transfer yang jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

  • Padahal baru-baru ini Bild melaporkan angka sekitar 65 juta euro termasuk bonus, kini laporan Sky menyajikan sudut pandang yang berbeda.

    Menurut laporan tersebut, telah terjadi kemajuan dalam negosiasi antara Bayern dan Eintracht, dan nilai transfer total untuk Brown sebesar 55 juta euro dianggap realistis. Saat ini, fokus utama masih pada pembagian antara nilai dasar dan pembayaran bonus.

    • Iklan
  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    FC Bayern dan Nathaniel Brown dilaporkan telah mencapai kesepakatan

    Sementara itu, juara Bundesliga tersebut kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Brown sejak beberapa waktu lalu. Menurut laporan, pemain timnas Jerman yang memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti di timnas Jerman pada Piala Dunia tersebut, akan menandatangani kontrak berdurasi hingga 2031 di Munich.

    Dengan perekrutan Brown, kemungkinan penjualan Alphonso Davies pun semakin besar. Pemain yang masih membela Frankfurt ini bisa jadi akan dipertimbangkan sebagai pengganti pemain Kanada tersebut, yang masalah cedera berulang selama satu setengah tahun terakhir dikabarkan membuat para petinggi FCB gelisah. Pada akhir Mei, majalah kicker melaporkan bahwa kepergian Davies pada musim panas ini merupakan skenario yang mungkin terjadi.

  • Transfer-transfer termahal FC Bayern München:

    Pemain

    Posisi

    Didatangkan dari

    Tahun

    Biaya transfer

    Harry Kane

    Penyerang

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 juta euro

    Lucas Hernandez

    Pertahanan

    Atletico Madrid

    2019

    80 juta euro

    Luis Diaz

    Serangan

    FC Liverpool

    2025

    70 juta euro

    Matthijs de Ligt

    Pertahanan

    Juventus

    2022

    67 juta euro

    Michael Olise

    Serangan

    Crystal Palace

    2024

    53 juta euro