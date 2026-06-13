Sementara itu, juara Bundesliga tersebut kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Brown sejak beberapa waktu lalu. Menurut laporan, pemain timnas Jerman yang memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti di timnas Jerman pada Piala Dunia tersebut, akan menandatangani kontrak berdurasi hingga 2031 di Munich.

Dengan perekrutan Brown, kemungkinan penjualan Alphonso Davies pun semakin besar. Pemain yang masih membela Frankfurt ini bisa jadi akan dipertimbangkan sebagai pengganti pemain Kanada tersebut, yang masalah cedera berulang selama satu setengah tahun terakhir dikabarkan membuat para petinggi FCB gelisah. Pada akhir Mei, majalah kicker melaporkan bahwa kepergian Davies pada musim panas ini merupakan skenario yang mungkin terjadi.