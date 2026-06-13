FC Bayern München tampaknya bisa mendapatkan bek kiri Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, dengan biaya transfer yang jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.
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Ada kemajuan dalam pembicaraan? FC Bayern tampaknya bisa mendapatkan pemain incaran mereka dengan harga yang jauh lebih murah dari yang diperkirakan
Padahal baru-baru ini Bild melaporkan angka sekitar 65 juta euro termasuk bonus, kini laporan Sky menyajikan sudut pandang yang berbeda.
Menurut laporan tersebut, telah terjadi kemajuan dalam negosiasi antara Bayern dan Eintracht, dan nilai transfer total untuk Brown sebesar 55 juta euro dianggap realistis. Saat ini, fokus utama masih pada pembagian antara nilai dasar dan pembayaran bonus.
- Getty Images
FC Bayern dan Nathaniel Brown dilaporkan telah mencapai kesepakatan
Sementara itu, juara Bundesliga tersebut kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Brown sejak beberapa waktu lalu. Menurut laporan, pemain timnas Jerman yang memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti di timnas Jerman pada Piala Dunia tersebut, akan menandatangani kontrak berdurasi hingga 2031 di Munich.
Dengan perekrutan Brown, kemungkinan penjualan Alphonso Davies pun semakin besar. Pemain yang masih membela Frankfurt ini bisa jadi akan dipertimbangkan sebagai pengganti pemain Kanada tersebut, yang masalah cedera berulang selama satu setengah tahun terakhir dikabarkan membuat para petinggi FCB gelisah. Pada akhir Mei, majalah kicker melaporkan bahwa kepergian Davies pada musim panas ini merupakan skenario yang mungkin terjadi.
Transfer-transfer termahal FC Bayern München:
Pemain
Posisi
Didatangkan dari
Tahun
Biaya transfer
Harry Kane
Penyerang
Tottenham Hotspur
2023
95 juta euro
Lucas Hernandez
Pertahanan
Atletico Madrid
2019
80 juta euro
Luis Diaz
Serangan
FC Liverpool
2025
70 juta euro
Matthijs de Ligt
Pertahanan
Juventus
2022
67 juta euro
Michael Olise
Serangan
Crystal Palace
2024
53 juta euro