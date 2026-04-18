"Ada kelemahan di sana" - Senne Lammens secara blak-blakan diberi tahu bahwa kemampuannya belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan Man Utd menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions
Dari pemain cadangan darurat menjadi pilihan utama
Kenaikan Lammens ke tim inti agak di luar dugaan. United merekrutnya di akhir jendela transfer setelah Andre Onana dan Altay Bayindir mengalami awal musim yang buruk. Awalnya didatangkan untuk menambah persaingan, Lammens dengan cepat membuat staf pelatih terkesan dan menjadi kiper utama yang tak terbantahkan. Permainannya begitu konsisten sehingga Onana akhirnya dipinjamkan ke klub Turki, Trabzonspor, sementara Bayindir kini hanya bisa menonton dari bangku cadangan. Lammens, yang didatangkan dengan nilai transfer £18 juta dari Royal Antwerp musim panas lalu, telah menjadi pemain reguler di bawah asuhan Ruben Amorim dan Carrick, namun tidak semua orang yakin dengan penampilannya.
Meulensteen mempertanyakan kualifikasi Lammens
Mantan asisten manajer klub, Rene Meulensteen, meragukan masa depan jangka panjang Lammens sebagai kiper utama klub. Dalam wawancara dengan BetGoat, Meulensteen memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai kemampuan kiper berusia 23 tahun itu saat ini. "Meskipun Senne Lammens telah tampil baik, dia belum berada di level yang dibutuhkan Manchester United dalam hal kepribadian, kepemimpinan, dan beberapa aspek penampilannya sebagai penjaga gawang," jelasnya. "Saya masih melihat ada beberapa kelemahan di sana. Selain itu, saat ini klub tidak berkompetisi di Eropa, yang menjadi tantangan tersendiri ketika harus bermain di Liga Champions melawan tim-tim besar. Bagi saya, setiap tim yang bagus dan sukses yang telah memenangkan trofi memiliki kiper yang luar biasa, kiper yang benar-benar luar biasa."
Bintang Sunderland, Roefs, mendapat pujian tinggi
Menariknya, Meulensteen menyebut Robin Roefs dari Sunderland sebagai kiper yang benar-benar menonjol musim ini. Roefs telah berperan penting dalam upaya The Black Cats untuk finis di paruh atas klasemen Liga Premier, meski Meulensteen mengakui adanya perbedaan besar antara bermain untuk Sunderland dan ekspektasi yang dibebankan kepada para pemain di Theatre of Dreams.
"Robin Roefs telah menjalani musim pertamanya yang luar biasa di Liga Premier," kata pria asal Belanda itu. "Namun, bermain untuk Sunderland adalah tantangan yang sama sekali berbeda dibandingkan bermain untuk Manchester United. Dia sangat bagus. Saya mengenalnya dari Belanda karena dia memulai kariernya di NEC Nijmegen, dan dia telah tampil luar biasa dalam menyesuaikan diri dengan Sunderland. Sunderland menjalani musim yang luar biasa fantastis. Kita harus memberikan pujian kepada Sunderland dan semua orang yang bekerja di balik layar karena rekrutmen mereka tepat sasaran, dan mereka memiliki manajer yang tepat untuk membuat tim bermain dengan cara yang benar."
Pertandingan besar melawan Chelsea semakin dekat
Bagi Lammens, kesempatan untuk membungkam para pengkritiknya akan datang akhir pekan ini. United saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier dan akan menghadapi Chelsea dalam laga krusial untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions. Penampilan gemilang pada Sabtu malam nanti akan sangat membantu membuktikan bahwa ia mampu menanggung beban jersey tersebut serta tuntutan kepemimpinan yang sering disoroti oleh para pengkritiknya.