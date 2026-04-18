"Ada kelemahan di sana" - Senne Lammens secara blak-blakan diberi tahu bahwa kemampuannya belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan Man Utd menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions

Menariknya, Meulensteen menyebut Robin Roefs dari Sunderland sebagai kiper yang benar-benar menonjol musim ini. Roefs telah berperan penting dalam upaya The Black Cats untuk finis di paruh atas klasemen Liga Premier, meski Meulensteen mengakui adanya perbedaan besar antara bermain untuk Sunderland dan ekspektasi yang dibebankan kepada para pemain di Theatre of Dreams.

"Robin Roefs telah menjalani musim pertamanya yang luar biasa di Liga Premier," kata pria asal Belanda itu. "Namun, bermain untuk Sunderland adalah tantangan yang sama sekali berbeda dibandingkan bermain untuk Manchester United. Dia sangat bagus. Saya mengenalnya dari Belanda karena dia memulai kariernya di NEC Nijmegen, dan dia telah tampil luar biasa dalam menyesuaikan diri dengan Sunderland. Sunderland menjalani musim yang luar biasa fantastis. Kita harus memberikan pujian kepada Sunderland dan semua orang yang bekerja di balik layar karena rekrutmen mereka tepat sasaran, dan mereka memiliki manajer yang tepat untuk membuat tim bermain dengan cara yang benar."