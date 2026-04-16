Ada kejutan seputar Arne Slot? Rencana pelatih FC Liverpool yang dikabarkan terungkap

Slot mengambil alih Liverpool pada tahun 2024 dan mewarisi tugas berat dari ikon klub, Jürgen Klopp. Di musim pertamanya, pelatih asal Belanda ini langsung membawa The Reds meraih gelar juara liga, dan musim keduanya pun dimulai dengan gemilang berkat lima kemenangan dari lima pertandingan liga pertama.

Namun sejak saat itu, masalah demi masalah mulai muncul, dan harapan untuk mempertahankan gelar juara di Liga Premier sudah pupus sejak awal. Karena Liverpool tersingkir lebih awal dari Piala EFL dan juga tersingkir dari Piala FA setelah kekalahan telak melawan City, harapan terakhir untuk meraih gelar juara kini bertumpu pada Liga Champions.

Namun, di perempat final melawan PSG, setelah dua kekalahan 0-2, perjalanan mereka memang pantas berakhir di sana, dan setelah leg kedua pada Selasa, Slot menjadi sasaran kritik terutama terkait keputusan susunan pemain. Ia secara mengejutkan memasukkan penyerang Alexander Isak, yang baru saja kembali dari cedera selama sekitar tiga bulan, ke dalam starting eleven, sementara Mohamed Salah atau Cody Gakpo justru duduk di bangku cadangan.

Slot menjelaskan langkah tersebut dengan alasan bahwa ia tidak ingin menggunakan Isak sebagai pemain pengganti dalam perpanjangan waktu, karena pemain Swedia yang sebelumnya lama cedera itu mungkin kehabisan tenaga di babak tambahan. "Tapi bermain 45 menit dan melihat bagaimana perasaannya di babak pertama, jika dia bisa menambah lima hingga sepuluh menit, itu adalah salah satu opsi," kata Slot, yang mengganti Isak—yang tampil kurang menonjol—dengan Gakpo di babak kedua.

Di antara lain, Slot harus mendengarkan ejekan atas keputusannya dari mantan pemain profesional Liverpool, Dietmar Hamann, setelah pertandingan: "Jika dia (Isak, red.) tidak bermain selama tiga bulan dan kemudian dia menghadapi tim terbaik di Eropa. Dia seharusnya bermain. Dan dia (Slot, red.) tidak mau memasukkannya sebagai pemain pengganti karena dia mungkin tidak bisa bermain di babak perpanjangan waktu. Saya harus jujur mengatakan: Saya sangat menghormati pria itu, tapi saya belum pernah mendengar hal seperti ini," kata Hamann dengan nada kesal di Sky dan menambahkan: "Saya tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Mungkin saja, tapi tidak di Liga Champions."