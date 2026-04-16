Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis olahraga ternama David Ornstein dalam podcast The Athletic FC, juara Inggris yang masih memegang gelar tersebut berencana untuk tetap mempertahankan Slot, bahkan jika mereka gagal lolos ke Liga Champions.
Ada kejutan seputar Arne Slot? Rencana pelatih FC Liverpool yang dikabarkan terungkap
Dalam beberapa pekan terakhir, situasi Slot di Anfield Road semakin terdesak. Setidaknya sejak tersingkirnya Liverpool di perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, prediksi umum bahwa pelatih asal Belanda itu bisa saja dipecat pada akhir musim yang mengecewakan ini semakin menguat. "Slot sedang menuju pemecatan," tulis Daily Mail, misalnya, setelah Liverpool kalah 0-4 dari Manchester City di perempat final Piala FA pada awal April.
Namun, menurut Ornstein, para petinggi di Anfield Road tetap memiliki rencana yang jelas untuk terus mempercayai Slot, yang kontraknya masih berlaku hingga 2027, terlepas dari perkembangan negatif tersebut. Dan hal ini secara eksplisit tidak bergantung pada apakah musim ini dapat diakhiri dengan hasil yang memuaskan melalui kualifikasi ke Liga Champions.
The Reds diuntungkan dalam target terakhir musim ini karena Premier League sudah memastikan satu slot kelima untuk Liga Champions musim depan. Peringkat kelima saat ini seharusnya cukup, namun keunggulan atas peringkat keenam (Chelsea FC) hanya empat poin. Dan jadwal sisa musim ini tidak mudah: Pada hari Minggu, ada derby kota yang panas melawan Everton, dan setelah pertandingan kandang yang tidak boleh diremehkan melawan Crystal Palace, tim asuhan Slot akan menghadapi tiga pesaing langsung yang terkenal dalam perebutan Liga Champions secara berturut-turut: Manchester United (tandang), Chelsea (kandang), dan Aston Villa (tandang). Pada hari pertandingan terakhir, mereka akan menghadapi FC Brentford, tim kejutan di peringkat ketujuh, yang saat itu mungkin juga masih memiliki ambisi untuk lolos ke kompetisi Eropa.
Arne Slot mendapat kritikan tajam setelah Liverpool tersingkir oleh PSG
Slot mengambil alih Liverpool pada tahun 2024 dan mewarisi tugas berat dari ikon klub, Jürgen Klopp. Di musim pertamanya, pelatih asal Belanda ini langsung membawa The Reds meraih gelar juara liga, dan musim keduanya pun dimulai dengan gemilang berkat lima kemenangan dari lima pertandingan liga pertama.
Namun sejak saat itu, masalah demi masalah mulai muncul, dan harapan untuk mempertahankan gelar juara di Liga Premier sudah pupus sejak awal. Karena Liverpool tersingkir lebih awal dari Piala EFL dan juga tersingkir dari Piala FA setelah kekalahan telak melawan City, harapan terakhir untuk meraih gelar juara kini bertumpu pada Liga Champions.
Namun, di perempat final melawan PSG, setelah dua kekalahan 0-2, perjalanan mereka memang pantas berakhir di sana, dan setelah leg kedua pada Selasa, Slot menjadi sasaran kritik terutama terkait keputusan susunan pemain. Ia secara mengejutkan memasukkan penyerang Alexander Isak, yang baru saja kembali dari cedera selama sekitar tiga bulan, ke dalam starting eleven, sementara Mohamed Salah atau Cody Gakpo justru duduk di bangku cadangan.
Slot menjelaskan langkah tersebut dengan alasan bahwa ia tidak ingin menggunakan Isak sebagai pemain pengganti dalam perpanjangan waktu, karena pemain Swedia yang sebelumnya lama cedera itu mungkin kehabisan tenaga di babak tambahan. "Tapi bermain 45 menit dan melihat bagaimana perasaannya di babak pertama, jika dia bisa menambah lima hingga sepuluh menit, itu adalah salah satu opsi," kata Slot, yang mengganti Isak—yang tampil kurang menonjol—dengan Gakpo di babak kedua.
Di antara lain, Slot harus mendengarkan ejekan atas keputusannya dari mantan pemain profesional Liverpool, Dietmar Hamann, setelah pertandingan: "Jika dia (Isak, red.) tidak bermain selama tiga bulan dan kemudian dia menghadapi tim terbaik di Eropa. Dia seharusnya bermain. Dan dia (Slot, red.) tidak mau memasukkannya sebagai pemain pengganti karena dia mungkin tidak bisa bermain di babak perpanjangan waktu. Saya harus jujur mengatakan: Saya sangat menghormati pria itu, tapi saya belum pernah mendengar hal seperti ini," kata Hamann dengan nada kesal di Sky dan menambahkan: "Saya tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Mungkin saja, tapi tidak di Liga Champions."
Jadwal sisa pertandingan FC Liverpool
Hari Pertandingan
Lawan
33
FC Everton (Tandang)
34
Crystal Palace (K)
35
Manchester United (T)
36
FC Chelsea (K)
37
Aston Villa (T)
38
FC Brentford (K)