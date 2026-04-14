Brighton dikabarkan akan memikat El Mala dengan kenaikan gaji yang signifikan. Selain itu, saudaranya, Malek, yang bermain di tim cadangan FC, juga bisa dimasukkan dalam kesepakatan transfer ke klub Inggris tersebut.

Meskipun spekulasi transfer terus berlanjut, fokus El Mala saat ini tampaknya sepenuhnya tertuju pada akhir musim dan perjuangan melawan degradasi bersama The Billy Goats. Menurut Express, ia telah meminta orang tuanya untuk tidak memberitahunya mengenai tawaran baru apa pun dalam beberapa minggu ke depan.

El Mala telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. FC merekrutnya dari Viktoria Köln pada 2024, namun kemudian meminjamkannya kembali ke klub Divisi Tiga tersebut selama satu tahun. Musim panas lalu, El Mala kemudian bergabung dengan Geißbockheim dan menjadi salah satu pemain kunci, meskipun ia tidak selalu menjadi starter. Namun, penampilannya yang kuat telah memberinya nominasi pertama untuk tim nasional senior Jerman pada November tahun lalu; jika ia mampu menutup musim dengan baik, El Mala mungkin masih memiliki peluang kecil untuk masuk ke skuad Piala Dunia.

Di Köln, ia belakangan ini secara konsisten menempati posisi starter; secara keseluruhan, pemain yang mahir menggiring bola ini telah mencetak sebelas gol dan empat assist dalam 31 penampilan musim ini. Dengan tiga gol dalam empat pertandingan terakhir, El Mala membuktikan bahwa ia bisa menjadi faktor penentu di fase krusial musim ini; lima pekan sebelum akhir musim, keunggulan Köln atas zona degradasi mencapai lima poin.