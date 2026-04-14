Seperti dilaporkan oleh Express, terkait kepindahan pemain berusia 19 tahun tersebut ke Liga Premier yang dianggap sangat mungkin terjadi, saat ini sedang dibahas sebuah model transfer khusus.
Ada kejutan di Said El Mala? Model transfer yang unik sedang dibicarakan terkait bintang 1. FC Köln ini
Dengan demikian, bukan tidak mungkin bahwa El Mala akan dijual pada musim panas nanti, namun kemudian dipinjamkan kembali ke FC selama satu tahun oleh klub yang membelinya. Kabarnya, Chelsea FC dan Brighton & Hove Albion menjadi klub yang paling tertarik.
Di Köln, menurut Express, pihak klub saat ini "sangat santai" terkait hal ini. El Mala masih terikat kontrak hingga 2030 dengan klub yang berada di peringkat ke-13 Bundesliga, dan tidak ada klausul pelepasan. Baru-baru ini, Direktur Olahraga Köln, Thomas Kessler, menekankan bahwa saat ini belum ada tawaran serius untuk pemain timnas U-21 Jerman tersebut. "Kekuasaan ada di tangan 1. FC Köln!", kata Kessler kepada Kölner Stadt-Anzeiger.
Dalam skenario yang diusulkan, El Mala masih bisa mengumpulkan pengalaman selama satu tahun lagi sebagai pemain kunci di lingkungan yang sudah dikenalnya, sebelum ia mencoba tugas baru. Namun, syaratnya adalah FC Köln berhasil mempertahankan posisinya di liga.
1. FC Köln: Said El Mala tampaknya akan mendapat kenaikan gaji di Brighton
Brighton dikabarkan akan memikat El Mala dengan kenaikan gaji yang signifikan. Selain itu, saudaranya, Malek, yang bermain di tim cadangan FC, juga bisa dimasukkan dalam kesepakatan transfer ke klub Inggris tersebut.
Meskipun spekulasi transfer terus berlanjut, fokus El Mala saat ini tampaknya sepenuhnya tertuju pada akhir musim dan perjuangan melawan degradasi bersama The Billy Goats. Menurut Express, ia telah meminta orang tuanya untuk tidak memberitahunya mengenai tawaran baru apa pun dalam beberapa minggu ke depan.
El Mala telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. FC merekrutnya dari Viktoria Köln pada 2024, namun kemudian meminjamkannya kembali ke klub Divisi Tiga tersebut selama satu tahun. Musim panas lalu, El Mala kemudian bergabung dengan Geißbockheim dan menjadi salah satu pemain kunci, meskipun ia tidak selalu menjadi starter. Namun, penampilannya yang kuat telah memberinya nominasi pertama untuk tim nasional senior Jerman pada November tahun lalu; jika ia mampu menutup musim dengan baik, El Mala mungkin masih memiliki peluang kecil untuk masuk ke skuad Piala Dunia.
Di Köln, ia belakangan ini secara konsisten menempati posisi starter; secara keseluruhan, pemain yang mahir menggiring bola ini telah mencetak sebelas gol dan empat assist dalam 31 penampilan musim ini. Dengan tiga gol dalam empat pertandingan terakhir, El Mala membuktikan bahwa ia bisa menjadi faktor penentu di fase krusial musim ini; lima pekan sebelum akhir musim, keunggulan Köln atas zona degradasi mencapai lima poin.
Said El Mala: Jadwal sisa dalam pertarungan menghindari degradasi bersama 1. FC Köln
Hari Pertandingan
Tanggal
Lawan
30
Jumat, 17 April
FC St. Pauli (Tandang)
31
Sabtu, 25 April
Bayer Leverkusen (K)
32
Sabtu, 2 Mei
Union Berlin (T)
33
Minggu, 10 Mei
1. FC Heidenheim (K)
34
Sabtu, 16 Mei
FC Bayern München (T)