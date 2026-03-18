Menurut informasi dari surat kabar tz di München, Filip Pavlic akan masuk dalam skuad pelatih Vincent Kompany untuk pertama kalinya, sehingga bek tengah berbakat berusia 16 tahun ini bahkan mungkin akan melakukan debutnya. Hal yang sama juga berlaku bagi Vincent Manuba dan Deniz Ofli.
Diterjemahkan oleh
Ada kejutan dalam susunan pemain FC Bayern München? Tiga pemain muda berpotensi melakukan debut mereka saat melawan Atalanta Bergamo
Pavlic akan bergabung dengan sejumlah pemain muda yang telah melakukan debutnya di bawah asuhan Kompany pada musim ini. Beberapa minggu lalu, Maycon Cardozo sudah sempat merasakan atmosfer pertandingan profesional untuk pertama kalinya dalam laga Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach.
Pavlic pindah dari SV Waldperlach ke akademi pemuda juara Bundesliga Jerman pada 2019 dan telah bermain untuk tim U-17 Bayern pada musim ini. Selain itu, ia juga pernah tampil sekali di UEFA Youth League.
- (C)Getty Images
Masalah penjaga gawang tampaknya sudah teratasi - FC Bayern harus mengatasi banyak pemain yang absen
Leonard Prescott, pemain berusia 16 tahun lainnya, masuk dalam skuad Munich dan bahkan sempat dikabarkan akan masuk dalam starting eleven dalam beberapa hari terakhir. Namun, kiper Jonas Urbig tampaknya telah pulih tepat waktu dari gegar otak yang dialaminya pada leg pertama di Bergamo dan siap diturunkan.
Sementara itu, Manuel Neuer (robekan serat otot) dan Sven Ulreich (robekan otot adduktor) absen karena cedera. Selain itu, Kompany harus absen tanpa Alphonso Davies (kram), Hiroki Ito (robekan serat otot), Joshua Kimmich, Michael Olise (keduanya skorsing kartu kuning), Wisdom Mike (cedera tendon), dan David Santos Daiber (cedera otot).
Di lini pertahanan tengah, Jonathan Tah dan Min-Jae Kim diperkirakan akan menjadi starter, sementara Dayot Upamecano dan Konrad Laimer akan duduk di bangku cadangan karena terancam skorsing akibat akumulasi kartu kuning. "Saat ini, itu memang pertimbangan yang logis," kata Kompany pada konferensi pers hari Selasa.
Pertandingan debut melawan Atalanta Bergamo?
Jadi, jika memang terpaksa, Kompany sebenarnya bisa memasukkan Pavlic menggantikan Kim atau Tah. Sebuah risiko yang tentu saja bisa diambil oleh pelatih asal Belgia itu. Lagipula, Bayern sudah hampir pasti lolos ke babak berikutnya setelah menang 6-1 pekan lalu.
Sementara itu, Ofli (18, bek kiri) dan Manuba (20, bek kanan) berpotensi melakukan debut di posisi bek sayap. Josip Stanisic kemungkinan akan diturunkan di sisi kanan pertahanan, sedangkan Tom Bischof di sisi kiri.
- Susunan pemain FC Bayern yang diperkirakan: Urbig - Stanisic, Tah, M.-J. Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic - Karl, Gnabry, Luis Diaz - Kane
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Rabu, 18 Maret 21.00 FC Bayern - Atalanta (Liga Champions) Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)