Ada kejutan dalam susunan pemain FC Bayern München? Tiga pemain muda berpotensi melakukan debut mereka saat melawan Atalanta Bergamo

Leonard Prescott, pemain berusia 16 tahun lainnya, masuk dalam skuad Munich dan bahkan sempat dikabarkan akan masuk dalam starting eleven dalam beberapa hari terakhir. Namun, kiper Jonas Urbig tampaknya telah pulih tepat waktu dari gegar otak yang dialaminya pada leg pertama di Bergamo dan siap diturunkan.

Sementara itu, Manuel Neuer (robekan serat otot) dan Sven Ulreich (robekan otot adduktor) absen karena cedera. Selain itu, Kompany harus absen tanpa Alphonso Davies (kram), Hiroki Ito (robekan serat otot), Joshua Kimmich, Michael Olise (keduanya skorsing kartu kuning), Wisdom Mike (cedera tendon), dan David Santos Daiber (cedera otot).

Di lini pertahanan tengah, Jonathan Tah dan Min-Jae Kim diperkirakan akan menjadi starter, sementara Dayot Upamecano dan Konrad Laimer akan duduk di bangku cadangan karena terancam skorsing akibat akumulasi kartu kuning. "Saat ini, itu memang pertimbangan yang logis," kata Kompany pada konferensi pers hari Selasa.