Ada kabar tentang kepergian seorang pemain di FC Bayern! Christoph Freund mengonfirmasi adanya pembicaraan

Wanita berusia 40 tahun itu, yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Organisasi dan Infrastruktur di klub juara Bundesliga asal Jerman, dilaporkan oleh media akan menjadi anggota dewan direksi bidang olahraga di klub asal Hamburg tersebut.
"Ya, kami dapat mengonfirmasi bahwa Kathleen telah memberi tahu kami bahwa dia sedang melakukan pembicaraan dengan HSV," kata Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, pada hari Jumat: "Saya tidak bisa memberi tahu, mengonfirmasi, atau membantah hal-hal lain terkait hal ini, tetapi dia telah memberi tahu kami mengenai pembicaraan tersebut."
Christoph Freund memuji Kathleen Krüger: "Kerja yang luar biasa"
Krüger, yang berpotensi menjadi pengganti Stefan Kuntz di HSV, "sangat, sangat dihormati, dan sangat ambisius," tambah Freund. Ia telah "menjalankan tugas penting selama bertahun-tahun di FC Bayern München, di berbagai posisi, dan berhasil mengumpulkan banyak pengalaman." "Ini benar-benar suatu kehormatan bahwa klub sebesar itu menghubunginya untuk pekerjaan sebesar ini, sebuah kisah yang sangat, sangat indah bagi Kathleen."
Seperti dilaporkan Hamburger Abendblatt pada Rabu malam, dewan pengawas HSV telah memberikan suara mayoritas untuk Krüger dalam sebuah rapat. Dia diperkirakan akan segera menandatangani kontraknya di Hamburg.