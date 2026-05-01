"Ada juga saat-saat di mana rasa frustrasi dan ketakutan menguasai diriku": Mantan finalis AS Terbuka mengumumkan pengunduran diri dari dunia tenis

Masa kejayaan Nishikori sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2014, ia menjadi orang Jepang pertama yang mencapai final Grand Slam di New York, namun kalah dari petenis Kroasia Marin Cilic. Sebagai pemain pertama dari negaranya, Nishikori berhasil masuk ke dalam 10 besar peringkat dunia, di mana ia sempat naik hingga peringkat keempat. Secara total, ia telah meraih dua belas gelar di tur dan satu medali perunggu di Olimpiade 2016 di Rio.

Saat ini, Nishikori berada di peringkat 464 ATP dan terus-menerus diganggu oleh cedera. "Ada juga saat-saat di mana rasa frustrasi dan ketakutan menguasai saya, karena cedera yang berulang kali menghalangi saya untuk bermain seperti yang saya inginkan," tulisnya. "Namun, kecintaan saya pada tenis dan keyakinan bahwa saya bisa menjadi pemain yang lebih baik selalu membawa saya kembali ke lapangan."