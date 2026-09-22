Dampak dari derby Madrid terbaru telah bergeser dari lapangan ke ruang pers, ketika Atletico bereaksi dengan murka terhadap perilaku Mourinho setelah pertandingan. Setelah melihat timnya kalah di Metropolitano, pelatih kepala Real itu memanfaatkan konferensi persnya untuk melancarkan serangan tajam terhadap kepemimpinan wasit, bahkan membawa materi visual cetak untuk menggambarkan keluhannya. Atletico menunggu hampir sehari sebelum membalas, awalnya lewat media sosial dengan mengunggah grafis tajam yang menampilkan Mourinho keluar dari printer dengan keterangan: "Hentikan sekarang perundungan terhadap wasit."

Namun, frustrasi klub itu jauh melampaui saling sindir di media sosial. Para petinggi klub mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas retorika yang kian meningkat dari Santiago Bernabeu. "Ada garis merah yang tidak boleh dilanggar, dan mereka telah melakukannya lagi. Anda tidak bisa bersikap tidak hormat," kata seorang perwakilan klub kepada Marca.