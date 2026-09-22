AFP
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'Ada garis merah yang tidak boleh dilanggar' - Atletico Madrid kecam Jose Mourinho atas 'pelecehan' terhadap wasit setelah kemenangan derby
Batas dan respek di Metropolitano
Dampak dari derby Madrid terbaru telah bergeser dari lapangan ke ruang pers, ketika Atletico bereaksi dengan murka terhadap perilaku Mourinho setelah pertandingan. Setelah melihat timnya kalah di Metropolitano, pelatih kepala Real itu memanfaatkan konferensi persnya untuk melancarkan serangan tajam terhadap kepemimpinan wasit, bahkan membawa materi visual cetak untuk menggambarkan keluhannya. Atletico menunggu hampir sehari sebelum membalas, awalnya lewat media sosial dengan mengunggah grafis tajam yang menampilkan Mourinho keluar dari printer dengan keterangan: "Hentikan sekarang perundungan terhadap wasit."
Namun, frustrasi klub itu jauh melampaui saling sindir di media sosial. Para petinggi klub mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas retorika yang kian meningkat dari Santiago Bernabeu. "Ada garis merah yang tidak boleh dilanggar, dan mereka telah melakukannya lagi. Anda tidak bisa bersikap tidak hormat," kata seorang perwakilan klub kepada Marca.
- Getty Images Sport
Atleti memperingatkan soal tekanan yang ditujukan kepada wasit
Jajaran petinggi Atleti telah menyampaikan keprihatinan mendalam terkait atmosfer yang tengah berlangsung dalam sepakbola Spanyol, dengan menilai bahwa tekanan publik yang tiada henti dan sorotan terarah terhadap para ofisial pertandingan telah menempatkan wasit La Liga dalam posisi yang kian mustahil. Jajaran tersebut dengan tegas menegaskan bahwa menjadikan saluran media internal sebagai senjata untuk secara sistematis mengkritik keputusan perwasitan menciptakan permusuhan yang besar, mengganggu imparsialitas, dan merusak sportivitas secara keseluruhan. Klub itu memperingatkan: "Integritas sepakbola Spanyol sedang dipertaruhkan. Entah kita menghentikan mereka sekarang atau tidak akan ada jalan untuk kembali."
The Special One mempertanyakan kredensial wasit
Kritik Mourinho terhadap wasit sangat spesifik dan pedas, bahkan menurut standarnya sendiri yang memang tinggi dalam hal kontroversi. Dalam analisisnya setelah pertandingan, ia mempertanyakan mengapa wasit berusia 41 tahun yang tidak memiliki akreditasi internasional dipilih untuk memimpin laga sebesar itu. Mantan bos Chelsea dan Inter itu menyatakan bahwa sang wasit memang tidak mampu menangani beban emosional dari derby Madrid.
"Semuanya terasa sangat aneh," kata Mourinho pada hari Minggu. "Pertama-tama, wasit itu sudah diketahui sepekan sebelum pertandingan, padahal saya diberi tahu bahwa biasanya itu baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Lalu dia adalah wasit berusia 41 tahun yang tidak ada dalam daftar internasional, jadi itu bukan karena dia wasit yang hebat. Kasihan orang itu datang ke sini dan tidak bisa menangani tekanannya."
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Mourinho meningkat setelah kalah dalam derby
Kekalahan itu membuat Real berada dalam posisi yang rawan pada awal musim, duduk di peringkat keempat setelah tujuh pertandingan. Sementara itu, tim asuhan Diego Simeone naik ke posisi kedua di klasemen, hanya tertinggal dari Barcelona. Bagi Mourinho, yang membawa Real Madrid meraih gelar La Liga dan Copa del Rey pada periode pertamanya antara 2010 dan 2013, tekanan kian meningkat untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen. Namun, fokusnya pada perangkat pertandingan alih-alih performa timnya telah memberi Atletico amunisi untuk mengklaim bahwa ia berusaha mengalihkan perhatian dari kekurangan timnya di lapangan.
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